"En raison d’un mouvement social" : Journée Spéciale

Mercredi 18 décembre dès 6h, France Culture consacre une journée spéciale à la situation actuelle et met en débat les enjeux des oppositions sociales et politiques en cours.

Un an après le déclenchement du mouvement dit des Gilets jaunes, la France connaît en cet automne un important mouvement social. Si le projet de réforme des retraites est le pivot de la contestation, d’autres sujets s’agrègent au mécontentement s’agissant des services publics en particulier, santé, éducation, transports... Depuis trois semaines, Radio France est également traversée par un conflit social.

Au programme

Mercredi 18 décembre

6h Le Réveil culturel – Tewfik Hakem

Raconter au cinéma les mouvements sociaux.

Avec Stéphane Brizé, réalisateur.

6h45 Les Enjeux internationaux – Julie Gacon

Etat des lieux de l’audiovisuel public en Europe

7h - 9h les Matins – Guillaume Erner

Retraites : la réforme à quel prix ? Daniel Cohen, économiste, dirige le département d’économie de l’École normale supérieur (ENS), ainsi que le Centre pour la recherche économique et ses applications (CEPREMAP). Auteur de Il faut dire que les temps ont changé : chronique fiévreuse d’une mutation qui inquiète (Albin Michel)

La Transition (écologique) – Hervé Gardette

La réforme des retraites prend-elle en compte les paramètres climatiques ?

La Théorie (culturelle) - Mathilde Serrell

Personnalités de la culture : une parole sociale impossible ?

9h - 10h Le Cours de l’histoire – Xavier Mauduit

Histoire des négociations syndicales

Avec Patrick Fridenso, Frédéric Sawicki et Nicolas Roussellier

11h - 12h Culturesmonde – Florian Delorme

Comment les Gafa détériorent les conditions des travailleurs français et américains ?

12h - 13h30 La Grande Table – Olivia Gesbert

1ère partie : Culture

Emmanuel Demarcy-Mota, metteur en scène, directeur du Théâtre de la Ville (confirmé)

2ème partie : Idées

Le travail a-t-il encore un sens ?

Alain Supiot, juriste, à l’occasion de la parution de sa leçon de clôture donnée le 22 mai au Collège de France, Le travail n’est pas une marchandise. Contenu et sens du travail au XXIe siècle (octobre 2019)

14h- 15h Entendez-vous l’éco ? - Tiphaine de Rocquigny

Qui veut faire travailler les séniors ?

16h - 17h La Méthode scientifique - Nicolas Martin

La complexité des parcours des chercheurs

17h - 18h LSD, la série documentaire - Perrine Kervran

Mai 68, l’ORTF à contretemps (documentaire de la Fabrique de l’histoire)

Ce documentaire évoque la grève à l'ORTF en 1968 ; les salariés revendiquent l'indépendance et l'objectivité journalistique.

C'est par la radio que le général de Gaulle va mobiliser ses troupes le 30 mai après son escapade à Baden-Baden. Ce jour-là les transistors relaient la grande manifestation gaulliste sur les Champs-Elysées. Les « accords de Grenelle » ont donné satisfaction à de nombreux salariés et la grève va progressivement s'arrêter dans la plupart des entreprises. Pas à l'ORTF où la revendication principale n'est pas salariale mais concerne l'indépendance et l'objectivité journalistique. Radios et télé publiques vont donc durcir leur grève à partir du 3 juin et, à contretemps, la poursuivre jusqu'à la mi-juillet pour les journalistes de la télévision. Plusieurs dizaines d'entre eux vont en subir les conséquences en étant licenciés ou mis à pied en plein été, avant une reprise en main sévère par le gouvernement des journaux d'information. (Première diffusion le 9/05/2008)

18h20 - 19h Le Temps du débat – Emmanuel Laurentin

La radio publique est-elle-menacée ?