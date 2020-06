En Slovénie, la prudente ouverture des frontières aux touristes

Bled, le joyau des alpes juliennes : un lac de montagne bleu vert cristallin avec au centre l'église de l'Assomption, sur son île... le tout dominé par un magnifique château-fort du Xe siècle : la carte-postale est pittoresque mais le site le plus visité de Slovénie attire surtout les adeptes d'un tourisme vert et sportif. Rafting, tyrolienne ou... vol en montgolfière.

Grega Trcek pilote ces balades touristiques à 2 500 mètres au-dessus des vertes montagnes :

À quelques kilomètres de là, une ligne de crête. C'est l'Autriche. Le pays d'où René, la trentaine, vient d'arriver, avec sa copine.

Les frontières ont ouvert il y a une semaine je crois, et on a décidé de quitter notre pays pour la première fois depuis la fin du confinement. On envisage d'autres voyages rapides pour l'été. Peut-être qu'on reviendra ici. On aimerait bien aller en Grèce, si c'est possible. Mais ce seront des vacances courtes : trois ou quatre jours, pas plus.