Et maintenant ? France Culture et ARTE mettent en ligne une grande consultation destinée aux 18-30 ans

Pleinement inscrits dans leurs missions et lignes éditoriales de médias publics culturels guidés par l’exigence et l’ouverture d’esprit, les deux médias fondateurs s'engagent pour interroger la jeunesse et identifier les grands enjeux d’aujourd’hui et de demain. Et maintenant ?, c'est un questionnaire et un festival international des idées, tournés tous deux vers l’avenir.

Après deux années de pandémie, comment notre société, et notamment la génération des 18-30 ans qui a affronté cette crise de plein fouet, se projette-t-elle dans l’avenir ? Comment conçoit-elle le progrès etsesliens avec la planète ? Quelssontses espoirs etses désillusions ? Quels sont ses engagements et comment entend-elle participer à la vie démocratique ? Comment envisage-t-elle les relations amoureuses et professionnelles, le rapport au travail et au temps libre ?

Et maintenant ? Le questionnaire

Et maintenant ? Le festival international des idées de demain, c’est d’abord un questionnaire anonyme qui s’adresse à toutes celles et ceux qui se posent des questions sur la société d'aujourd'hui et celle de demain.

Mis en ligne par France Culture et ARTE le 12 octobre, il est composé de cent trente questions organisées autour de cinq grands thèmes : l’éducation, le travail, la démocratie, l’intimité et la science. Ce questionnaire a été élaboré avec Monique Dagnaud, directrice de recherche au CNRS et sociologue spécialisée dans la l’étude de la jeunesse : « il formule des interrogations nouvelles, enrichissant les grandes enquêtes sociologiques ». Elle en dirigera les restitutions. Il sera en ligne durant 7 semaines, jusqu’au festival international des idées de demain qui se déroulera le 29 novembre.

Questionnaire à retrouver ici : etmaintenant-lequestionnaire.fr

Et maintenant ? Le festival international des idées de demain

Les informations recueillies grâce au questionnaire inspireront la programmation du festival Et maintenant ? organisé le 29 novembre à la Maison de la Musique et de la Radio et dans des lieux d’enseignement et de transmission partenaires sur tout le territoire, en association avec différents acteurs éducatifs et culturels comme le Centre de Recherche Interdisciplinaires (Paris 4ème) ou le mk2 Institut ainsi qu’en ligne sur etmaintenantlefestival.fr.

L’événement aura ainsi une véritable dimension internationale. Composé de tables-rondes, débats, masterclasses, projections, spectacles, performances, ateliers, recueil de témoignages et d’idées, le festival sera soutenu par une programmation spéciale sur les antennes de France Culture et ARTE.

Et maintenant ? Le festival international des idées de demain sera l’occasion de décerner le premier grand prix de l’essai France Culture-ARTE. Ce Prix récompensera un essai traitant d’un enjeu contemporain publié par un chercheur ou un penseur. Le lauréat ou la lauréate, connu(e) le 29 novembre, sera mis(e) en valeur sur les antennes de France Culture et ARTE. Ce prix est soutenu par l’Agence Nationale de la Recherche.

Pour plus de détails, retrouvez le communiqué sur ce prix ici