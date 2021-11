Et maintenant ? J-12 avant la 1ère édition du festival international des idées de demain France Culture - ARTE

« Et maintenant ? ». C’est la question que notre société se pose près de deux ans après une pandémie qui a bouleversé la planète. Ce nouveau festival propose de regarder et de débattre ensemble des idées, foisonnantes au demeurant, qui sont aujourd’hui posées à nous tous.

La 1ère édition de Et maintenant ? le festival international des idées de demain créé par France Culture et Arte se tiendra lundi 29 novembre à la Maison de la Radio et de la Musique et en ligne sur un site dédié : Etmaintenant-lefestival.fr.

Un festival d’actualité en ces temps troublés porté, dans un esprit très participatif, par une ambition inédite de rencontres, de débats et d’ateliers. Il se structure autour de trois sujets majeurs : le rapport à la science après la pandémie, la participation et l’engagement citoyen au seuil de l’année électorale, les vies personnelles bousculées par les nouveaux enjeux autour du genre, de l’amour, des études ou du travail.

Et maintenant ? est un évènement soutenu par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR)

Et maintenant ? le festival international des idées de demain investit plusieurs lieux de la Maison de la Radio et de la Musique de 10h30 à 23h : le Studio 104, la Galerie et le Hall Seine, l’Agora et la salle panoramique du 22ème étage pour des : rencontres, ateliers, projections, performances, spectacle, débats...en public et en livestream sur etmaintenant-lefestival.fr

La programmation de ce nouvel événement est notamment inspirée des résultats de la grande enquête sociologique en ligne depuis le 12 octobre et à laquelle près de 50 000 personnes ont contribué à ce jour. Elle fera l’objet d’une restitution par Monique Dagnaud, sociologue et directrice de recherche au CNRS, avec Christophe Nick, producteur et journaliste.

TEMPS FORTS DU PROGRAMME

Seront au rendez-vous des penseurs, des artistes, des chercheurs, des personnalités engagées et inspirantes : Cyril Dion, Aida Ndiaye, Christiane Taubira, Philippe Rio, François Taddei, Loïc Blondiaux, Esther Duflo, Michael Sandel, Amitav Ghosh, Aurélie Jean, Monique Tnumngia, Jean-François Delfraissy, Etienne Klein, Lexie, Dominique Méda, Thierry Pech, Charles Stépanoff, Jérémie Peltier, Catherine Hill, Chloé Delaume, Inès Léonarduzzi, Marin Fouqué, Monica Sabolo, Réjane Sénac et bien d’autres.

En avant-première et en présence de Bruno Latour, deux séquences inédites du premier grand entretien audiovisuel de ce penseur considéré comme « le plus célèbre et le plus incompris des philosophe français » selon le New York Times seront projetées. Bruno Latour est à la fois philosophe, anthropologue et sociologue des sciences. Son œuvre, traduite dans plus de vingt langues, a été distinguée par les prix les plus prestigieux en Europe, Amérique et Asie. Cet entretien a été conduit par Nicolas Truong, grand reporter au journal Le Monde fin octobre 2021.

→ 10H45 | Inauguration du festival avec la remise du premier Prix de l’essai France Culture-ARTE, par Sandrine Treiner, directrice de France Culture et Boris Razon, directeur éditorial d’ARTE France. Ce Prix, soutenu par l’Agence Nationale de la Recherche, récompense un essai traitant d’un enjeu contemporain publié par un chercheur ou un penseur.

→ Quatre Grands Débats pour renouveler les perspectives avec des penseurs porteurs de réflexions d’avenir :

• Climat, économie, société : par où commencer ?

• Science, santé, confiance : pouvons-nous compter sur la raison ?

• Travail, vie sociale : à quoi veut-on bien encore consentir ?

• Participation, représentation, abstention : qui peut parler pour nous ?

→ Des rencontres avec des intellectuels et des chercheurs internationaux autour d’idées très contemporaines : “mérite” avec Michael Sandel, “développement” avec Esther Duflo, “innovation” avec Monique Ntumngia, “algorithmes” avec Aurélie Jean, “éducation” avec François Taddei et “récit” avec Amitav Ghosh.

→ Des temps d’échanges autour des mots qui sont au centre des débats publics actuels (radicalité/nuance ; nation/fédération…), des idées neuves (la fin du genre, la place de l’animal, l’effondrement la suite de #metoo…), de propositions d’actions (comment redonner de la place à la vie sauvage ? Comment réduire la pollution numérique ?…).

→ Le spectacle de François Gremaud inspiré de la conférence de l’astrophysicien et philosophe Aurélien Barrau sur l’urgence d’agir pour l’avenir de la planète : “Auréliens” avec Aurélien Patrouillard.

→ Le Tribunal pour les Génération Futures avec Usbek & Rica : un format original qui reprend les codes et la scénographie d’une cour de justice pour débattre des grands enjeux d’avenir au nom des générations futures.

Le procès de ce 29 novembre : « Faut-il dissoudre la France ? »

Les failles qui traversent la France, qu’elles soient sociales, territoriales, politiques ou encore identitaires, nourrissent des colères devenues si vives que certains y voient autant de menaces pour l’avenir du pays. Ces colères sont-elles le signe que nous ne voulons - ou ne pouvons - plus vivre ensemble ? Ou traduisent-elles au contraire notre détermination à combler les fossés qui nous divisent afin de mieux faire face aux défis qui nous attendent ?

→ Une rencontre autour de H24, 24 heures dans la vie d’une femme, la série manifeste d’ARTE contre les violences faites aux femmes avec notamment Christiane Taubira, Monica Sabolo et Souheila Yacoub.

→ Des séances de Documentaires-conférences (Albert Moukheiber, Matthieu Bareyre, Inès Léraud)

→ Débattre, bruiter, écrire, documenter, adapter ... Et maintenant ? propose des ateliers participatifs ouverts à tous les publics au long de la journée.

Le public pourra également contribuer en notant ses priorités et aspirations Et maintenant ? sur deux grandes fresques murales et sera invité à répondre aux questions de nos reporters au long du festival.

À L’ANTENNE

France Culture propose une programmation spéciale avec plusieurs émissions en direct et en public : La Grande Table, Entendez-vous l’éco, La Méthode scientifique, Le Temps du débat, Être et savoir…

ARTE proposera une programmation inédite avec un 28’ spécial, un focus de son agenda culturel et sa plateforme Arte.tv et ses chaînes sociales relaieront l’événement.

L’émission Debattle de Mouv sera enregistrée en direct et en public du Festival.

EN LIGNE

Un dispositif numérique puissant, avec le livestream de l’événement sur le site du Festival, les temps forts sur les réseaux sociaux de France Culture et ARTE et les coulisses à vivre en stories sur le compte Instagram de notre partenaire Melty.