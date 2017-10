Etats-Unis : la carte politique du contrôle des armes à feu

59 morts et 527 blessés. Avec la tuerie de masse de Las Vegas, les Etats-Unis sont confrontés à un sinistre record. Et, une fois encore, la question du contrôle de la vente des armes à feu se pose. Un enjeu éminemment politique, comme le montre cette carte de la corrélation entre la législation sur la vente et la circulation des armes, Etat par Etat, et sa domination démocrate ou républicaine :

• Crédits : Camille Renard - Radio France

Sources : Contrôle des armes à feu, Law Center to prevent violence, 2017, et domination législative partisane Etat par Etat, NCSL, mars 2017

A la suite de la fusillade de Las Vegas, la plus meurtrière de l'histoire moderne des Etats-Unis, et 16 mois seulement après le record précédent (49 morts à Orlando), les républicains ont globalement appelé à la prière et au recueillement. Donald Trump a dénoncé sur Facebook depuis la Maison Blanche un acte représentant "le mal absolu", restant silencieux sur la question des armes. Durant la campagne, le président républicain a été fortement soutenu par la plus grande organisation du lobby des armes à feu aux États-Unis, la National Rifle Association (NRA). Suite à l'attentat de Charlie Hebdo en janvier 2015, le candidat Trump dressait dans un tweet un lien implicite entre cette violence et l'absence de réponse possible par des civils privés d'armes à feu : "N'est-il pas intéressant que la tragédie de Paris ait eu lieu dans l'un des pays qui contrôle le plus les armes à feu au monde ?"

Les démocrates (Hillary Clinton, Nancy Pelosi...) ont réclamé de leur côté davantage de contrôle sur les ventes d'armes à feu :

La carte ci-dessus représente cette fracture politique, inscrite dans la politique de chaque Etat : la couleur politique législative dominante des Etats (républicain, démocrate, ou divisé, comme le Colorado), corrélée avec le degré de contrôle des armes à feu par Etat, déterminé par les juristes de l'ONG américaine "Law Center to prevent violence".

Il apparaît clairement que les Etats démocrates réglementent beaucoup plus durement l'accès aux armes à feu, sur les côtes ouest et est : Californie, Oregon, Maryland, Connecticut, Delaware, Rhode Island. Dans ces Etats est exigée une vérification des antécédents avant toute vente d'armes à feu, notamment concernant la santé mentale des acheteurs, et y compris lors de divertissements ou sur Internet. Il s'agit d'un des critères déterminants de la législation de contrôle des armes.

Alors que les Etats républicains, notamment ceux du Midwest et du sud, sont beaucoup plus permissifs : Kansas, Mississippi, Missouri, Wyoming, Texas, Floride, Arizona. La loi fédérale interdit aux personnes potentiellement dangereuses d'acheter des armes à feu, mais dans les États comme ceux-ci qui n'exigent pas de vérification des antécédents, les vendeurs fournissent des armes à feu à ces personnes sans même le savoir. Dans certains de ces Etats, les civils peuvent transporter des pistolets cachés et chargés en public, sans permis.

Dans ces Etats permissifs, plus de morts dus aux armes à feu

Cette première corrélation politique en contient une seconde : les lois de contrôle des armes à feu sauvent des vies.

Chaque année, en moyenne, 117 000 Américains sont touchés par des tirs, 33 000 en meurent, dont environ 20 000 suicides. Une fusillade de masse (qui fait au moins quatre victimes) se produit plus d'une fois par jour selon le média américain Vox. Une exception parmi les pays développés : le taux d’homicides par arme à feu est aux Etats-Unis 19 fois supérieur à celui de l’Australie, 16 fois supérieur à celui de l'Allemagne.

Les Etats-Unis sont aujourd'hui le pays occidental dans lequel les civils possèdent le plus d'armes : 85 armes pour 100 habitants. Pour comparaison, la France se situe à 28. Ce lien de cause à effet entre nombre d'armes en circulation et nombre d'homicides est démontré par une éclairante étude de l'université de Harvard. Etude corroborée par les statistiques annuelles présentées par l'institut "Law center to prevent gun violence". Ses conclusions sont également limpides : plus un Etat contrôle la réglementation des armes à feu, moins on y observe d'homicides.

Le Nevada, converti récent

Aux côtés des Etats de Californie et de Washington, l'Etat du Nevada (celui de la ville de Las Vegas), dont le pouvoir législatif est passé aux mains des démocrates, a récemment soutenu de nombreuses initiatives en faveur d'un plus grand contrôle de l'Etat sur la vente et la circulation des armes à feu. La nouvelle loi universelle de vérification des antécédents du Nevada contribue depuis quelques mois à empêcher les armes à feu de tomber entre les mains de criminels violents, d'agresseurs domestiques et de malades mentaux. Le passage de cette loi signifie qu'aujourd'hui plus de la moitié des Américains vit dans un Etat où les ventes d'armes sont précédées de vérifications sur le profil des acheteurs.