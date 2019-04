Être beau, c'est quoi ? pour Delon, Barbara, Marais, Prévert...

Alors que vient le printemps et que les corps se dénudent, on s'interroge : qu'est-ce que c'est, être beau ? Les pépites des archives de l'INA nous réservent des définitions toutes personnelles, par Alain Delon, Michèle Morgan, Jean Marais...

Michèle Morgan, 1958

"Belles, laides, qui est beau, qui est laid ? Tout cela est très relatif. La beauté, c’est quoi ?"

Alain Delon, 1967

"Je pense que d’abord la beauté est une chose tellement petite, tellement insignifiante. Tout dépend de sa propre définition de la beauté mais je trouve qu’un homme a une personnalité. Un physique a une certaine virilité mais pour moi cela n’est pas de la beauté c’est plus que ça, ou c’est autre chose."

Dalida, 1966

"Je ne suis pas une vamp. Ce qui compte, c’est l’âme quand même, et pour ça je crois que le public est très bien, il juge très bien les gens."

Fabrice Lucchini, 1979

"J’étais persuadé que j’étais laid. Et ça c’est une chose qui m’a complètement amoindri, oppressé dans mon existence. Et on m’a donné le rôle d’un chevalier qui était beau. Et puis finalement je me trouve beau maintenant."

Jean Marais, 1959

"Ne trouvez-vous pas bizarre que tout le monde cherche à être beau physiquement ? Et qu’il soit à la portée de n’importe qui d’être beau moralement et que personne n’en fasse la gymnastique."

Brigitte Bardot, 1958

Question de mode.

Miss France 1979

"C’est une beauté dont on a longtemps publié les mensurations accompagnées du terme "les canons de la beauté". C’est-à-dire les proportions du corps acceptées comme l’expression de la beauté.

Jean Rochefort, 1979

"Nous avons eu une adolescence contrariée parce que dans les couloirs du conservatoire, nous provoquions l’angoisse et la terreur des femmes. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que nos têtes ne correspondaient pas aux canons de l’époque, et nous avons été extrêmement frustrés affectivement... et sexuellement aussi, il faut bien le dire."

Jacques Prévert à propos d’Arletty, 1974

"On parle souvent de la beauté. La sienne est différente. Elle a l’érotisme chaste. Elle était belle. Elle était pareille dedans, pareille dehors."

Barbara, 1967

"Quant à mon physique, je pense qu’effectivement c’est un physique qui est étranger à beaucoup de gens, c’est-à-dire que c’est un physique qui a dérangé beaucoup de gens et qui de ce fait m’a dérangé beaucoup aussi et une fois que ce physique a été accepté, moi je me suis sentie mieux dans ma peau."

Claire Bretécher, 1975

"De toute façon le physique qu’on a n’a aucune importance, ce qui est important c’est la façon dont on se ressent. Moi je me suis toujours ressentie comme quelqu’un de moche. Or tout cet état d’esprit est entretenu par quoi ? Par Elle, par Marie-Claire, par toutes ces saloperies de journaux."

Françoise Giroud, 1993

"La laideur au Moyen Âge était considérée comme un don du diable. Ce n’est pas nouveau, le refus de la laideur dans une société, mais il est très profond dans la nôtre. Il y a une cruauté, une exigence encore à l’égard des femmes qui est tout à fait, on pourrait dire, scandaleuse."

Witold Gombrowicz, 1966

"La beauté, c’est l’infériorité. Pour moi ce sont les êtres faibles dans la nature qui doivent être beaux. C’est pour cela qu’il y a la beauté de la femme qui est un être faible, tandis que l’homme mûr n’a pas besoin de la beauté puisqu’il est fort."

Serge Gainsbourg, 1970

"Devant mon miroir ? Ce sont des eaux troubles, dangereuses, des marécages. Pour certains c’est le reflet du ciel et pour moi ce sont des miasmes."

Carole Bouquet 1986

"Les Italiens ont un rapport avec la beauté qui n’est pas respectueux comme on l’a en France. C’est-à-dire que l’image que j’ai, froide, altière, les Italiens s’en fichent. Cela ne leur fait pas peur, ça ne les rend pas timides. Ils n’ont qu’une envie, c’est de vous connaître. Ils ont un rapport avec la beauté qui est naturel."