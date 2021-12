Festival "Et maintenant ?" : revivez les temps forts en images et en dessins

En images | Lundi 29 novembre 2021 s'est tenue la 1ère édition de "Et maintenant ?", le festival international des idées de demain créé par France Culture et Arte à la Maison de la Radio et de la Musique. Retour en images et en dessins sur les temps forts de cette journée riche en discussions, débats et idées.

C'était la première édition : "Et maintenant ?", le festival international des idées de demain créé par France Culture et Arte, s'est tenu lundi 29 novembre 2021. Tout au long de cette journée spéciale, les différents lieux de la Maison de la Radio et de la Musique ont accueilli festivaliers et intervenants pour imaginer le monde de demain. Alix Garin, illustratrice, a suivi l'événement à travers les différents ateliers, conférences et rencontres. Et les photographes Christophe Abramowitz et François Daburon ont posé leur regard sur ces moments de partage.

Vous pouvez retrouver les replays des conférences, masterclasses... sur le site du festival. Et pour (re)vivre cette journée particulière en images et en dessins, c'est par ici !

• Crédits : ©Alix Garin

Des rencontres

Échanger, se rencontrer, confronter ses idées et discuter, tels étaient les enjeux au cœur de ce festival des idées. Du Studio 104 à la Galerie Seine, les participants ont pu venir écouter et rencontrer les intellectuels, chercheurs, politiques et auteurs présents pour questionner et éclairer le futur. En ces temps troublés, nombreuses sont les personnalités à s'être emparées des grandes questions sur notre avenir au travers de livres, de films ou encore de courts-métrages ; chaque objet médiatique étant le symbole d'une envie certaine de (re)penser notre monde et nos sociétés. De la question des algorithmes avec Aurélie Jean à celle de l'éducation par François Taddei, les paroles des intervenants ont résonné au sein des murs de Radio France.

• Crédits : ©Alix Garin

• Crédits : ©Alix Garin

Parmi les intervenants venus échanger avec le public de la Maison de la Radio et de la Musique, Christiane Taubira, accompagnée de l'équipe de la série ARTE, H24, 24 heures dans la vie d'une femme, est venue présenter son manifeste adapté en court-métrage dans lequel elle questionne la complexité de notre rapport individuel et collectif à la violence. Entre autres interventions, Michael Sandel, philosophe politique, a participé à distance et en direct à une conférence autour de l'idée très contemporaine du mérite, animée par Guillaume Erner. Également présent à l'occasion d'un entretien audiovisuel exceptionnel, le philosophe, anthropologue et sociologue Bruno Latour est revenu sur ce que la pandémie et la crise environnementale avaient fait de nos sociétés, "Nous avons à répondre à une transformation de ce qui était supposé être extérieur, qui est rentré à l'intérieur de notre vie politique."

• Crédits : ©François Daburon / Christophe Abramowitz - Radio France

Des ateliers participatifs

Écrire, construire, déconstruire ; des ateliers participatifs étaient organisés pour les festivaliers, les conviant à jouer avec la matière qui leur était proposée. Invités à participer et réunis par la volonté d'agir, le public a pu s'essayer à des expériences immersives dans l'Agora de la Maison de la Radio et de la Musique. Créer du lien entre participants et intervenants pour interroger des sujets et enrichir collectivement les réflexions était l'un des objectifs de ces propositions. Alix Garin, notre envoyée spéciale, s'est rendue à trois de ces ateliers. En voici le récit graphique.

• Crédits : ©Alix Garin

• Crédits : ©Alix Garin

• Crédits : ©Alix Garin

Par groupes restreints, les festivaliers ont pu échanger directement avec les professionnels de la radio autour d'ateliers vidéos, bruitage et de réalité virtuelle. Pour l'occasion, l'équipe de "LSD la série documentaire" présentait un atelier proposant de travailler autour de la question "Comment raconter une idée ?", afin de comprendre les mécanismes du format documentaire en radio.

• Crédits : ©Chistophe Abramowitz - Radio France

Des débats

Des questions relatives au genre à celles du climat, de l'économie, de la santé ou encore des sciences, les débats qui se sont déroulés lors de cette journée ont déplié les grands thèmes qui préoccupent notre avenir. Bousculées par la pandémie, nos sociétés nécessitent d'être repensées autour de l'idée du commun en passant par la refonte du débat public, effrité ces derniers mois. Les débats proposés lors de cette journée entendaient penser les modes d'action des sociétés et de médiation entre les individus. À l'heure du tout numérique et des réseaux sociaux, les enjeux gravitent autour des liens que nous souhaitons préserver pour se prémunir des fractures générationnelles et sociétales. Les différentes discussions qui se sont tenues étaient tournées vers l'avenir et l'imagination des idées de demain, alimentées en connaissances et en savoirs, tous plus riches les uns que les autres.

• Crédits : ©Alix Garin

• Crédits : ©Alix Garin

• Crédits : ©Alix Garin

À RÉÉCOUTER Réécouter En a-t-on vraiment fini avec le genre ? écouter ( 32 min) 32 min La Grande Table idées En a-t-on vraiment fini avec le genre ?

Invité de La Grande Table culture d'Olivia Gesbert, Cyril Dion est venu présenter son long-métrage Animal en compagnie de deux jeunes militants écologistes qui figurent à l'écran. Le fil rouge de l'œuvre est celui d'un avenir menacé ; le film entend mettre en avant des solutions, dans la veine de Demain et Après-demain, ses précédents films. Loin d'un constat alarmant et fataliste, il invite davantage à la réflexion et à la sensibilisation des enjeux qui nous entourent. Autour du thème "Travail, vie sociale : à quoi veut-on bien encore consentir ?", Arnaud Laporte recevait Aïda N'Diaye, enseignante et philosophe, en compagnie de Maëlle Le Corre, journaliste société à Mademoizelle, Alain Guiraudie, cinéaste et Xavier Vigna, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Paris-Nanterre, pour repenser nos façons de travailler et questionner des enjeux tels que l'égalité entre les individus, une fois de plus malmenée par la pandémie et les différents confinements.

• Crédits : ©François Daburon - Radio France

Des idées

Lors de cette journée ouverte à tous les publics, les festivaliers présents à la Maison ronde étaient invités à contribuer à l'élaboration d'une fresque des idées : les plus folles, neuves, innovantes et souhaitées, répertoriant les priorités et les propositions imaginées pour un monde futur. Quelles idées pour quelle société ? Quels mots pour définir le monde de demain ? Quelle serait la société de demain ? Les équipes de France Culture ont déambulé à la rencontre des festivaliers pour écouter et relayer leurs propositions.

• Crédits : ©Alix Garin / Christophe Abramowitz

• Crédits : ©Zohra Vignais - Radio France

Si l'événement s'adressait à tous les publics, il se tournait plus particulièrement vers les préoccupations des jeunes de 18 à 30 ans, invités en amont du festival, à répondre à un questionnaire de près de 130 questions sur des thèmes variés que sont le climat, l'économie ou encore la vie sociale. Pas moins de 60 000 réponses ont été enregistrées et analysées par la sociologue Monique Dagnaud, venue exposer les résultats de l'enquête dans la matinale de France Culture ce lundi 29 novembre. Dans l'émission Être et savoir - "Et maintenant, que veut la jeunesse ?" - en direct de la galerie Seine à l'occasion du festival, elle est notamment revenue sur les questions d'éducation, et du rapport des jeunes à l'enseignement, "les répondants gardent un bon souvenir de l'école, car ils ont eu des professeurs qui les ont soutenus (...). La situation de l'enseignement s'est améliorée. Ensuite, sur l'institution de l'éducation, les répondants - qui ont bénéficié du système scolaire - portent simultanément un regard critique sur l'école qui n'ouvrirait pas assez sur le monde du travail (...) et surtout ne reconnaîtrait pas le mérite". Des propos qui résonnent avec les aspirations déposées par les jeunes festivaliers sur la fresque à idées.

• Crédits : ©Alix Garin

• Crédits : ©Alix Garin

• Crédits : ©Alix Garin

Merci à toutes et tous d'avoir suivi et fait vivre cette journée particulière, retrouvez tous les replays des événements sur le site du festival "Et maintenant ?", mais aussi un podcast dédié et des articles sur le site de France Culture.