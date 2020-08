Football : quand histoire et politique s'invitent dans le derby albanais

Le football est bien plus qu'un sport en Albanie. A Tirana, la capitale de ce petit pays de moins de 3 millions d'habitants, les supporteurs soutiennent une équipe mais aussi un héritage et même un parti politique. La rivalité s'exprime autour d'un ballon rond et se règle à l'issue de la saison de Superliga, le championnat local. Mais l'histoire et la politique ne sont jamais loin. Jusqu'à récemment du moins car avec le départ de la plupart des meilleurs joueurs albanais en dehors du pays et l'arrivée de footballeurs étrangers, cet héritage se perd. Jusqu'à disparaître ?

Le clasico albanais : un match où l'Histoire s'invite !

En Albanie, comme dans tous les pays d'Europe, le championnat de football a dû s'arrêter à cause du nouveau coronavirus. Des matchs suspendus entre le 12 mars et le 3 juin dernier.

Avec finalement un nouveau titre pour le KF Tirana dans cette Kategoria Superiore (ou Super Ligue Albanaise), son 25e sacre et le premier depuis 2009, après avoir gagné deux des quatre derbies de la saison contre le Partizani Tirana. Cette confrontation ultra-chaude, qui met aux prises deux équipes rivales depuis des décennies ; deux clubs que tout sépare, à travers leur vision de l'histoire du communisme albanais et de la politique entre le Parti démocrate et le Parti socialiste.

Si vous aimez le football (et en Albanie, on adore le foot !), il faut choisir entre les "blancs et bleus" du KF Tirana et les "rouges" du Partizani Tirana. On ne peut pas rester neutre. Les policiers sont les seuls mécontents avant ces rencontres car ils ont beaucoup de travail pour assurer la sécurité de la partie. Les Albanais sont remontés : l'influence du Calcio, le championnat italien, se fait sentir... L'Italie n'est qu'à 72 km, de l'autre côté de la mer Adriatique !

Dans chaque camp, les "Tifosi" font le spectacle : un derby attendu au moins quatre fois par saison par les amoureux de football. Cette année, le KF Tirana s'est imposé deux fois contre le Partizani en championnat (2-1 le 13 décembre et 5-1 le 28 février) mais a perdu 2-1 le 22 septembre et a fait match nul 1-1 le 10 juillet (où 5 joueurs du Partizani avaient été testés positifs à la Covid-19 et n'ont pas pu jouer). Le championnat ne comptant que 10 équipes, chaque club se rencontre quatre fois durant la saison, au lieu de deux dans les grands championnats européens. En Coupe d'Albanie, le KF Tirana a perdu 2-0 en finale contre Teuta Durrës le 2 août.

Les deux clubs symbolisent une histoire d'Albanie totalement différente

Le plus ancien, le KF Tirana (le Football Club de Tirana) est né le 15 août 1920, sous le nom de Shoqata Agimi Sportive. A l'époque, l'homme fort de l'Albanie est Ahmed Zogu (1895-1961), président de la République en 1925 devenu roi d'Albanie en 1928 sous le nom de Zog Ier. C'est en 1930, sous la monarchie, qu'est née la première division albanaise. Et c'est sous Zog Ier que le KF Tirana a commencé à se forger un palmarès brillant : 7 titres entre 1930 et 1939. Les fans du KF Tirana sont restés nostalgiques du royaume avant la guerre et avant le communisme.

• Crédits : Hulton Archive - Getty

L'histoire est totalement différente pour les supporters du Partizani. Tout commence le 4 février 1946 avec la création du club de l'armée populaire, qui dépend du ministère de la Défense. Ce sont les partisans vainqueurs de l'occupation fasciste italienne puis de l'occupation nazie à partir de 1943 : le Partizani, symbole du peuple albanais vainqueur face aux occupants italiens puis allemands. Pour les supporters du Partizani, il n'y a pas d'histoire avant les partisans. Le royaume de Zog Ier est un autre monde.

Le KF Tirana collectionne 25 titres de champion national (dont 7 dans les années 30) et 16 coupes d'Albanie. Et il peut remercier cette année son entraîneur nigérian Emmanuel Ndubuisi Egbo qui propulse aussi la formation en tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le Partizani Tirana compte 16 titres et 15 coupes. Un troisième club aurait pu troubler ce duel du ballon rond : le Dynamo Tirana, équipe du ministère de l’Intérieur, de la "Sigurimi", la Sécurité, un club défenseur du régime. Personne n'aime le Dynamo Tirana... Même les fans du Partizani. Mais le Dynamo n'intéresse plus grand monde et traîne en fond de classement de deuxième division...

À l'époque communiste, le Dynamo Tirana était le club préféré du régime d'Enver Hoxha, mais le ministère de la Défense pouvait envoyer quelques bons joueurs au Partizani après la durée de leur service militaire. Les choses étaient beaucoup plus difficiles pour le KF Tirana, qui avait dû changer de nom : rebaptisé 17 Nëntori Tirana, en référence au 17 novembre 1944, date de la libération de Tirana. Le régime acceptait tout juste ce club, car omnisports et prestigieux. Mais tant que le Dynamo ou le Partizani gagnait, il ne se plaignait pas.

Une rivalité qui s’essouffle avec l'arrivée des joueurs étrangers

Et aujourd'hui encore, la politique détermine qui soutient l'un des deux clubs de la capitale. En clair, les socialistes sont des fans du Partizani et les démocrates sont des supporters du KF Tirana. Il suffit de vérifier auprès des deux hommes politiques les plus importants du pays : le Premier ministre socialiste Edi Rama, fan numéro un du Partizani et le chef de l'opposition, l'ancien maire de Tirana, Luizim Basha, ancien président du KF Tirana !

En plus d'être un événement sportif, le derby KF Tirana-Partizani est aussi un meeting politique. Et comme la vie politique albanaise est très tendue, les matchs KF Tirana-Partizani Tirana sont des derbies très engagés. Mais il n'est pas certain que cela dure... Car tous les meilleurs joueurs albanais jouent à l'étranger et la plupart des footballeurs qui évoluent dans le championnat sont étrangers et ne se soucient guère de politique intérieure.

• Crédits : Gent Shkullaku - AFP

Le XXIe siècle pourrait sonner le glas de cette rivalité... Et comme un symbole de l'entrée du football dans une nouvelle ère, un stade flambant neuf a été inauguré en 2019 à Tirana : l'Arena Kombëtare ou Air Albania Stadium, propriété de la Fédération albanaise de football et qui a coûté 75 millions d'euros. Dessinée par l'architecte italien Marco Casamonti, la nouvelle enceinte octogonale est surmontée d'une tour de 25 étages, la plus haute de Tirana. La façade rouge et noire est aux couleurs du pays, dessinant des motifs traditionnels inspirés du folklore national. Le premier match a eu lieu le 17 novembre entre la France et l'Albanie pour les éliminatoires de l'Euro 2020 (depuis reporté). Les Bleus ont gagné 2-0 et le milieu de terrain français Corentin Tolisso est devenu le premier buteur du lieu...

Avec la collaboration de Maxime Tellier et d'Eric Chaverou