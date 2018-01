FORUMS FRANCE CULTURE - NOUVELLE FORMULE ! « L’année vue par les savoirs »

« Depuis cinq ans, les forums France Culture ont connu un succès grandissant. Le pari de faire venir un large public trois samedis par an pour proposer au cours de table-rondes, des clés de compréhension de l’actualité grâce aux savoirs – philosophie, histoire, sciences - a été remporté. La coupole du Grand Amphithéâtre de la Sorbonne a vu se succéder à la tribune les plus grands noms des disciplines de la connaissance devant un auditoire nombreux et captivé. Cette initiative a permis en outre de sceller dans des événements récurrents un partenariat de grande proximité de France Culture avec les universitaires et les chercheurs. Une quinzaine de grands penseurs sont venus donner des leçons de clôture mémorables. A l’heure d’une demande croissante de transversalité et de décloisonnement des connaissances, nous avons décidé de franchir une nouvelle étape et de proposer dès 2018 une nouvelle formule de nos forums, transdisciplinaires. Chaque forum sera désormais l’occasion de traiter d’un grand enjeu contemporain dans l’actualité sous quatre prismes : historique, philosophique, scientifique, économique et social. Un thème donc, quatre débats portés par les producteurs de France Culture -Adèle Van Reeth, Emmanuel Laurentin, Maylis Besserie et Nicolas Martin - et un dialogue de clôture par Serge Tisseron. Le tout donnera lieu à une journée spéciale à l’antenne de France Culture le vendredi 19 janvier 2018 et un dossier dans la revue trimestrielle Papiers (sortie prévue février 2018). »

Sandrine Treiner, Directrice de France Culture

Sorbonne Université, la nouvelle formule

Cette nouvelle formule de Forum est conçue en partenariat avec Sorbonne Université qui réunira au 1er janvier 2018 l’Université Paris-Sorbonne et l’université Pierre et Marie Curie. Cette université, de tous les savoirs, de recherche de rang mondial, comprendra trois facultés : lettres, médecine, sciences et ingénierie. Cette nouvelle université comptera 54 000 étudiants et 6 300 enseignants-chercheurs.

Animal ?

Samedi 13 janvier 2018 10h-18h dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne

Au programme

10h - 11h / HISTOIRE

Depuis quand défend-on les animaux ?

Table ronde animée par Emmanuel Laurentin

Michel Pastoureau / historien médiéviste, spécialiste de la symbolique des couleurs, des emblèmes, et de l'héraldique, directeur d'études à l'EHESS.

Eric Baratay / maître de conférence à l'Université Jean-Moulin de Lyon, spécialiste de l’histoire de l’animal, auteur notamment Le point de vue animal – Une autre version de l’histoire, édition Seuil

Béatrice Bouniol / journaliste politique au Journal La Croix



11h30 – 12h30 / PHILOSOPHIE

Les animaux sont-ils des humains comme les autres ?

Table ronde animée Adèle Van Reeth

Alain Prochiantz / professeur au Collège de France et administrateur depuis 2015

Corine Pelluchon / professeure à l’Université Paris-Est-Marne-la-Vallée, spécialiste de philosophie politique et d'éthique appliquée (bioéthique, écologie, éthique animale)

Joy Sorman / écrivaine



14h – 15h / ÉCONOMIE

Prolétariat animal, de l’exploitation à la libération ?

Table ronde animée par Maylis Besserie

Jocelyne Porcher / sociologue, chargée de recherches à l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), auteure notamment de Vivre avec les animaux : une utopie pour le XXIe siècle, publié à La Découverte.

Jean Baptiste Del Amo / écrivain, il est notamment l’auteur de Règne Animal, publié chez Gallimard et de L214 : une voix pour les animaux, publié chez Arthaud.

Luc Abbadie / professeur à Sorbonne à la Faculté des sciences et d'ingénierie - Sorbonne Université, directeur de l'Institut d’écologie et des sciences de l’environnement de Paris.



15h30 – 16h30 / SCIENCES

A la recherche des émotions animales

Table ronde animée par Nicolas Martin

Georges Chapouthier / directeur de recherche émérite au CNRS, neurobiologiste et philosophe, membre du conseil d'administration de La Fondation Droit Animal, Ethique et Sciences

Marie-Claude Bomsel / docteure vétérinaire et professeure honoraire au Muséum National d'Histoire Naturelle

Astrid Guillaume / sémioticienne, Maître de conférences HDR à la Faculté des Lettres - Sorbonne Université, membre du Comité scientifique de la Fondation Droit Animal, Ethique et Sciences

17h – 18h / SESSION DE CLÔTURE

L'humain, l’animal, la machine

Serge Tisseron s’entretient avec Agnès Guillot, maître de conférence à l'université Paris X et chercheuse à l'Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique de l'université Pierre et Marie Curie Paris VI (ISIR/UPMC/CNRS), auteure notamment de « Poulpe fiction, quand l’animal inspire l’innovation » (Ed. Dunod)

