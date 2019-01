France Culture en direct et en public de la librairie Kléber à Strasbourg pour une journée spéciale

En partenariat avec France Bleu Alsace et Dernières nouvelles d'Alsace

Crise politique et sociale, crise de confiance, crise de l’information : France Culture s’installe à Strasbourg pour une journée d’antenne en direct et en public de la Librairie Kléber mardi 29 janvier dès 7h. Invités, débats, reportages : la France vue de Strasbourg, les problématiques régionales dans le cadre du grand débat national … dans Les Matins (7h/9h), La Grande Table (12h / 13h30), Du Grain à Moudre (18h20 / 19h) et dans les journaux de la rédaction.

Dès 19h15 une rencontre avec le public sur les enjeux de l’information aujourd’hui et demain.

Radio France, proche de vous

France Culture inaugure une série de délocalisations des chaînes du groupe : Radio France proche de vous. Chaque semaine, France Inter, France Culture, franceinfo et Mouv, en collaboration avec les 44 stations du réseau France Bleu, s’installent dans des villes et villages de France à la rencontre des auditeurs afin de mieux comprendre le contexte et les enjeux de la crise sociale : émissions en direct, débats, reportages et témoignages à l’échelle régionale.

Au programme, en direct et en public de la librairie Kléber

7h-9h Les Matins de France Culture – Guillaume Erner et la rédaction

7h24 Reportage avec France Bleu Alsace

8h15 Billet politique - Frédéric Says

12h-13h30 La Grande Table – Olivia Gesbert

12h30 Invité du journal de Paris

18h20- 19h Du Grain à moudre – Hervé Gardette

Service Public : peut mieux faire

19h15 Rencontre avec le public – France Culture organise une rencontre avec le public sur le thème les enjeux de l’information aujourd’hui et demain avec Sandrine Treiner, directrice de France et Hervé Gardette, producteur du Grain à moudre

Radio France proche de vous : c’est un engagement que Radio France se fixe tout au long de l’année. Ses antennes se délocalisent régulièrement sur l’ensemble du territoire afin d’aller à la rencontre des différents publics pour aborder localement toutes les actualités.

Ces prochaines délocalisations sont renouvelées dans leur format. Elles donneront lieu à des récits et des témoignages, à l’échelle régionale, sur le mouvement de protestation qui interroge actuellement les Français. Elles vont permettre de décrypter, au plus près des Français, les enjeux et les questions soulevés par le grand débat national.

Librairie de Kléber

1 Rue des Francs-Bourgeois, 67000 Strasbourg