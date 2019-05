France Culture passe le Bac

A trois semaines du début des épreuves du Baccalauréat, France Culture accompagne les lycéens dans leur préparation des principales épreuves avec une offre dédiée qui se décline sur tous les supports :

> A l’antenne une programmation spéciale avec les émissions La Méthode scientifique, Entendez-vous l’éco ? La Fabrique de l’histoire, Les chemins de la philosophie et La compagnie des auteurs

> Sur le site franceculture.fr un dossier spécial avec toutes les émissions dédiées et un bouquet de podcasts « Bac »

> Un ensemble de contenus spécifiques sur la chaîne Youtube de France Culture

| LE BAC SUR FRANCECULTURE.FR

Plus de 80 sujets corrigés à écouter, en philosophie, histoire, sciences, économie et français.

Le dossier complet : Retrouvez l’intégralité des émissions du cru 2019 et tous les corrigés des années précédentes, le bouquet de podcasts « Bac » à réécouter où vous voulez, quand vous voulez.

Chaîne Youtube : Retrouvez toutes nos vidéos de révisions et celles des années précédentes

| LE BAC A L’ANTENNE DE FRANCE CULTURE

>>> ECONOMIE DU 20 AU 25 MAI

Entendez-vous l’éco ? de Tiphaine de Rocquigny de 14h à 15h

Lundi 20 mai : La croissance : cycles, crises et limites Caroline Gey, Professeure de SES en classe prépa au Lycée Émiland Gauthey

Aurélie Vialle, Professeure de SES au lycée Louis de Broglie

Mardi 21 mai : Inégalités et justice sociale

Pierre-Jean Guengant, Professeur de SES en lycée

Mercredi 22 mai : Inégalités et justice sociale

Jeudi 23 mai : Travail et emploi

Vendredi 24 mai : Table ronde d’actualité

>>> SCIENCES DU 20 AU 23 MAI

La Méthode scientifique de Nicolas Martin de 16h à 17h

Lundi 20 mai

SVT David Guillerme, Inspecteur d’académie, Inspecteur pédagogique régional de SVT, agrégé de SVT et coordonnateur académique pour

l’Éducation au développement durable.

Aurélien Schwob accompagné de 3 élèves, Enseignant de biologie en terminale au Lycée Félix Faure de Beauvais

Mardi 21 mai

Physique-Chimie Michel Faye accompagné de 2 élèves, Professeur retraité de Physique-Chimie au lycée Louis-le-Grand jusqu'en 2013, directeur, tous les ans, de la préparation aux Olympiades de chimie au lycée Louis-le-Grand. Il participe aux annales Physique-Chimie Bac S, chez Nathan depuis, plus de 30 ans, chez qui il rédige les pages de méthodologie.

Hélène Mercier, Enseignante de physique-chimie au lycée

Mercredi 22 mai

Mathématiques Avec notamment Antoine Pierson accompagné de 3 élèves, Enseignant de mathématiques en terminale au Lycée Condorcet de Montreuil.

Jeudi 23 mai

Place des sciences dans la réforme du bac Alice Ernoult, Présidente de l’APMEP et professeure de mathématiques en classe préparatoire économique et commercial au lycée François Ier au Havre

Bruno Manuglio, Professeur agrégé, ancien inspecteur de l’Éducation nationale puis responsable du service de formation continue de l’académie de Paris. Il est l’auteur de plusieurs livres consacrés à l’orientation

>>> HISTOIRE DU 27 AU 30 MAI

La Fabrique de l’histoire d’Emmanuel Laurentin de 9h05 à 10h

Lundi 27 mai

Première partie, le corrigé : Socialisme et syndicalisme en Allemagne à partir de 1875 (proposé par un.e professeur d’histoire en lycée)

Seconde partie : Focus, l’histoire d'une photo

Par Catherine de Coppet : L'agenouillement du chancelier allemand Willy Brandt devant le mémorial des victimes du ghetto de Varsovie le 7 décembre 1970 (photographie Sven Simon). Avec Hélène MIARD-DELACROIX, professeure d’histoire et de civilisation de l’Allemagne contemporaine à Sorbonne Université.

Mardi 28 mai

Première partie, le corrigé : L'historien et les mémoires de la guerre d'Algérie (proposé par un.e professeur d’histoire en lycée)

Seconde partie : Focus, l’histoire d'une photo

Par Catherine de Coppet : Le graffiti "Ici on noie des algériens" Paris, novembre 1961 (photographie Jean Texier). Avec Vincent LEMIRE, maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée.

Mercredi 29 mai

Première partie, le corrigé: Les Etats-Unis et le monde depuis les "14 points" du Président Wilson (proposé par un.e professeur d’histoire en lycée)

Seconde partie _: Focus, l’histoire d'une photo P_ar Catherine de Coppet : “Migrant Mother” de Dorothea Lange (1936). Avec (sous réserve) Laure POUPARD, auteure d’une thèse intitulée "L’expérience visuelle du New Deal : la propagande du gouvernement Roosevelt vue à travers ses expositions photographiques (1935-1942).

Jeudi 30 mai : Pas d’émission en raison de la diffusion de la messe de la fête de l’Ascension

Vendredi 31 mai : Table-ronde actualités

>>> PHILOSOPHIE DU 27 AU 30 MAI

Les Chemins de la philosophie d’Adèle Van Reeth de 10h à 10h54

FORMULE ORIGINALE : dans les conditions du bac, 1H avant l’émission, le professeur découvrira le sujet et il disposera donc d’1H pour préparer un plan qu’il développera à l’antenne.

Les professeurs seront accompagnés par des élèves qui commenteront le sujet et développeront leurs idées, dans le Journal de la philo.

Les sujets restent donc secrets !

Lundi 27 mai

Avec David Lebreton, Professeur au lycée Jean Monnet de Joué-les-Tours et à la maison d’arrêt de Tours

Mardi 28 mai

Avec Anthony Dekhil, Professeur au lycée Les Sept Mares à Maurepas

Mercredi 29 mai

Avec Justine Janvier, Professeure au lycée d’Arsonval à Saint-Maur-des-Fossés et au lycée Christophe Colomb à Sucy-en-Brie

Jeudi 30 mai : Pas d’émission en raison de la diffusion de la messe de la fête de l’Ascension

>>> FRANÇAIS DU 27 AU 30 MAI

La Compagnie des auteurs de Matthieu Garrigou-Lagrange de 15h à 16h

Lundi 27 mai : Madame Bovary

Avec Yvan Leclerc, Professeur de lettres modernes à l’université de Rouen, spécialiste de Flaubert et directeur du centre Flaubert, auteur notamment de Madame Bovary au scalpel (Classiques Garnier, 2017)

Et la chronique d’Eva Le Saux, agrégée de lettres modernes et professeure de français au lycée Christophe Colomb de Sucy-en-Brie

Mardi 28 mai : Le panache de Cyrano

Avec Jean-Yves Guérin, professeur émérite de Littérature française à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, auteur de l’essai « Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand » (Presses Sorbonne Nouvelle, 2018) et responsable de l’édition critique de Cyrano de Bergerac (Honoré Champion, 2018)

Et la chronique de Marianne Payot, de L'Express

Mercredi 29 mai : La prise de la Bastille littéraire par Hernani

Avec Olivier Decroix, professeur de chaire supérieure, lycée Henri IV, Paris, auteur du dossier et notes à Hernani de Victor Hugo (Coll. Folioplus classiques, Gallimard, 2019)

Et la chronique d'Alexis Brocas, du Nouveau Magazine littéraire

Jeudi 30 mai : Remise des copies

Avec Hélène Merlin-Kajman, professeure de littérature à l'Université Sorbonne Nouvelle ; Gautier Amiel, agrégé de lettres modernes, professeur de français au lycée Frédéric Mistral de Fresnes et Garance Mazelier, étudiante en littérature