François Hollande : l’exercice du pouvoir

François Hollande, ancien Président de la République, est l’invité de Guillaume Erner de 7h40 à 9h dans Les Matins de France Culture. L’occasion pour l’ancien chef de l’Etat de revenir sur son parcours politique et son bilan mais aussi de réfléchir à l’exercice du pouvoir.

Cette matinale ouvre une journée spéciale sur France Culture : « A l’heure des réformes et des mobilisations sociales : Vous avez dit service public ? », François Hollande sera également interrogé sur ces thèmes d’actualité.

Retrouvez l’entretien en direct sur Facebook live et à réécouter sur franceculture.fr

Au programme de la journée spéciale

A l’heure des réformes et des mobilisations sociales : vous avez dit Service public ? A l’heure des réformes et des mobilisations sociales, le service public français est au cœur des débats. La Sncf, l’audiovisuel public, la Justice ou l’Education nationale, les hôpitaux, les services de l’énergie et de l’eau… sont en pleine mutation : certains affirment réformer le service public pour le « sauver » quand d’autres accusent de vouloir le « casser ».

Au-delà de ces oppositions frontales, les questions se posent : quelles sont les missions de service public ? Faut-il les confier au secteur privé pour plus d’efficacité ? Quel financement, quel statut pour les entreprises et les agents du secteur public ?

« Vous avez dit service public ? », journée spéciale sur l’antenne de France Culture le mercredi 18 avril dès 7h40 et sur franceculture.fr

LES MATINS 7h-9h / Guillaume Erner

L’exercice du pouvoir François Hollande, ancien Président de la République, il vient de faire paraître Leçons du pouvoir, éditions Stock

CULTURES MONDE 11h-11h55 / Florian Delorme

L’Union européenne est-elle la meilleure ennemie du service public ? Christophe Ramaux, maître de conférences en économie, chercheur à la Sorbonne, membre des Economistes Atterrés

Fabien Tesson, en duplex de France bleu Nantes, maître de conférences en droit public à l’Université d’Angers

LA GRANDE TABLE 12h-13h30 / Olivia Gesbert

Quel service public de la culture ?

Avec Jérôme Clément, ancien Président de la Fondation Alliance française, ancien Président d'ARTE et du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC). Il fait paraître Brèves histoires de la culture (Grasset/France Culture). Il est également l’auteur de L’urgence culturelle publié chez Grasset en 2016

LES PIEDS SUR TERRE 13h30-14h / Sonia Kronlund Les manifs Infirmiers, étudiants, facteurs, électriciens, personnels de l'éducation nationale, de rassemblements en blocages, ils expriment leurs frustrations, leurs colères, le manque de moyens, de considération et la précarité de leurs emplois respectifs, au sein d'entreprises de service public.

Reportage : Emilie Chaudet et Rémi Douat - Réalisation : Philippe Baudouin

DU GRAIN A MOUDRE 18h20-19h / Hervé Gardette

Le monde associatif est-il le supplétif du service public ? Pascal Aubert, ancien fonctionnaire territorial, militant associatif, cadre de l'Association des Paralysés de France ; Vincent Godebout, délégué général de Solidarités Nouvelles face au Chômage et Maud Simonet, chargée de recherche du CNRS, chercheure à l’IDHES, université Paris Nanterre, elle a co-coordonné le numéro de la Revue Française d’Administration Publique intitulé : Quand les associations remplacent l’État ? (mars 2017).