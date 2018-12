Gilets jaunes, éclairage sur l'actualité dès le 3 décembre

Gilets jaunes Les Matins, La Grande table, Du Grain à Moudre et la rédaction de France Culture analysent et éclairent chaque jour l’actualité

Manifestations, vandalismes, revendications hétéroclites… le mouvement des gilets jaunes fait le tour du monde des médias, mais reste difficile à analyser. Les trois principaux rendez-vous d’antenne dédiés à l’actualité sur France Culture se consacrent, dès le 3 décembre, au décryptage de ce mouvement social. Entourés d’experts et d’invités, les producteurs de France Culture tenteront quotidiennement de mieux comprendre les enjeux et la structuration de ce mouvement. Des dossiers complets sont à retrouver également sur franceculture.fr.

Lundi 3 décembre

18h20- 19h DU GRAIN A MOUDRE – Hervé Gardette

Gilets jaunes, Nuit debout, Vérité pour Adama : mêmes combats ?

Avec Youcef Brakni, militant des quartiers populaires et membre du comité “Vérité pour Adama” ;

Jeanine Depuydt, retraitée, elle fait partie des gilets jaunes de Flixecourt (Somme) ;

Farouk Largo, fonctionnaire en CDD, gilet jaune, il vit à Sarcelles (Val d’Oise) ;

Louise Moulin, militante sur les questions sociales et environnementales, elle a fait partie du “comité de pilotage” de Nuit debout.

Mardi 4 décembre

07h-09h LES MATINS DE FRANCE CULTURE – Guillaume Erner

7h15 : Question du jour : Les Français ont-ils encore les moyens d’épargner ? Xavier Timbeau, économiste, directeur principal de l’OFCE.

8h20-8h45 : Gilets jaunes : l’échec de la démocratie représentative ? (sous réserve) Jean Garrigues, professeur d’histoire contemporaine, spécialiste d’histoire politique.

Gérald Andrieu (sous réserve), rédacteur en chef "société" à "L'Express". Auteur du "Peuple de la frontière" ed. Cerf et coauteur de "Bienvenue dans le pire des mondes" ed. Plon.

18h20- 19h DU GRAIN A MOUDRE – Hervé Gardette

Une crise, oui... mais une crise de régime ?

Avec Anne Levade, professeur de droit public et présidente de l'Association française de droit constitutionnel ;

Dominique Rousseau, juriste et professeur de droit constitutionnel à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Mercredi 5 décembre

12h – 13h30 LA GRANDE TABLE– Olivia Gesbert

2e Partie : Idées // Qu’est-ce qu’une autorité juste ?

Pierre de Villiers, ancien chef d’état-major des armées, pour Qu’est-ce qu’un chef ? (Fayard, novembre 2018)

Marie-des-Neiges Ruffo, philosophe, spécialiste de l’éthique du renseignement et des nouvelles technologies, pour Itinéraire d’un robot tueur (Editions Le Pommier, septembre 2018)

18h20- 19h DU GRAIN A MOUDRE – Hervé Gardette

Macron est-il l’homme de la situation ?

Avec notamment François-Xavier Bourmaud (SR), grand reporter au Figaro, auteur de Macron, l’invité surprise (Archipel) ;

Marc Endeweld (SR), journaliste indépendant, auteur de L'ambigu monsieur Macron (Flammarion)

Jeudi 6 novembre

12h – 13h30 LA GRANDE TABLE– Olivia Gesbert

2e partie : Idées // Quel lien social dans un monde inégal ? Gaël Giraud, chef économiste de l’Agence Française de Développement et James Galbraith, économiste, à l’occasion de la 13e conférence de l’AFD à Paris (les 6 et 7 décembre)

18h20- 19h DU GRAIN A MOUDRE – Hervé Gardette

Malaise social : un problème de management ?

Avec notamment : Laurent Cappelletti, professeur titulaire de la chaire Comptabilité Contrôle de Gestion au Conservatoire National des Arts et Métiers (Le CNAM), directeur à l'Institut de Socio-Economie des Entreprises et des Organisations (ISEOR), co-auteur pour l'Institut Sapiens de l'étude sur Le coût caché de l’absentéisme au travail (novembre 2018) ;

Lise Gaignard, psychanalyste et chercheuse en psychologie du travail, auteure de Chroniques du travail aliéné (éditions d'une) ;