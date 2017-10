Harcèlement sexuel et agressions : la parole se libère via le hashtag "balance ton porc"

Le scandale Harvey Weinstein avait pris il y a quelques jours une dimension française avec les accusations de Léa Seydoux, Judith Godrèche, Emma de Caunes et Florence Darel, s'ajoutant à la longue liste des victimes américaines. Toutes trois ont dit avoir été harcelées ou agressées par le célèbre producteur hollywoodien. Mais ce mouvement de libération de la parole féminine dépasse largement le seul monde du cinéma. Depuis vendredi, le mot-dièse #balancetonporc a engendré des milliers de commentaires et prises de parole sur Twitter. Un relais français à #MyHarveyWeinstein, lancé le 5 octobre dernier par l'écrivaine canadienne Anne T. Donahue.

Journaliste spécialisée dans les médias, Sandra Muller a initié le hastag "balancetonporc" vendredi soir. Elle même raconte les propos d'un rédacteur en chef : "Tu as des gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit". Rapidement, des centaines d'autres femmes témoignent (lire ci-dessous les tweets). En particulier des journalistes, comme Giulia Foïs, de Radio France : "Un red chef, grande radio, petit couloir, m'attrapant par la gorge, "un jour je vais te baiser que tu le veuilles ou non".

C'était il y a 20 ans. Giulia Foïs en avait déjà parlé à l'époque et cela n'avait eu aucune conséquence. La journaliste pensait que les mentalités étaient en train d'évoluer, sauf que... Interrogée par Valentine Joubin, elle explique d'abord pourquoi elle a répondu à cet appel :

"20 ans plus tard, je témoigne à nouveau parce qu'il y a un élan de solidarité sur Twitter et que la honte doit changer de camp"

Toutes les occasions pour parler sont bonnes à prendre et le silence protège les agresseurs. J'ai choisi l'anecdote la plus soft de tout ce qui a pu m'arriver. Et c'est vraiment très très soft par rapport à tout ce qui arrive à toutes les femmes en France et dans le monde. Vingt ans après, je témoigne à nouveau parce qu'il y a une arme formidable qui s'appelle Twitter et j'ai l'impression qu'il y a sur Twitter un élan de solidarité, un de ces moments où la parole se libère. Donc, j'y vais parce que ainsi, petit à petit, comme le dit le slogan des féministes, la honte changera de camp. Mais vu certaines réactions à mon tweet depuis 24h, traitée de mytho, de lâche, je suis à deux doigts de le regretter. Même si à 70%, j'ai été soutenue.