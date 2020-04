Hartmut Rosa, Vincent Desportes, A. et F. Laugrand ... Surprise et ralentissement

Le temps que nous vivons est-il « hors de ses gonds » comme l’écrivait Shakespeare dans « Hamlet » ? Alors que l’évènement est supposé remettre l’histoire en marche, celui que nous subissons depuis plusieurs semaines semble la ralentir et la figer. Ce temps qui était si précieux, denrée rare du management, s’est en effet brusquement ralenti dans un confinement inattendu. Le libéral Nicolas Bouzou y voit, dans « les Echos », un avantage pour les entreprises. "Si même des radios sont en télétravail, on voit mal en quoi des cadres d'entreprises de services ne pourraient pas l'être. (…) La crise est une occasion de se centrer sur l'essentiel, de libérer le management des niaiseries qui ont trop fait perdre de temps aux entreprises par le passé et de renforcer les trois piliers sur lesquels doivent désormais s'appuyer les organisations : le sens, l'autonomie/responsabilité, et l'autorité, qui, rappelons-le, est l'inverse de l’autoritarisme."

Inégalités

Une vision qui ne tient sûrement pas compte de la multiplicité des métiers qui concourent au fonctionnement des entreprises et s’attache essentiellement aux métiers de l’encadrement. Car le temps peut paraître long dans certaines classes sociales, selon qu’on travaille en prenant des risques pour sa santé ou qu’on est sagement confiné. Dans Mediapart, le docteur Jean-François Corty, formé à la médecine d’urgence et travaillant dans un centre qui accueille, à Paris, SDF et migrants en témoigne :

Les épidémies sont des accélérateurs d’inégalités, y compris chez nous. Les cadres sont derrière leurs ordinateurs pendant que les plus précaires sont au travail sur le terrain. Quand on peut partir à la campagne, dans sa résidence secondaire, on se met à l’abri. L’un des facteurs de comorbidité qui fragilise face au Covid-19, c’est aussi la malbouffe, avec ses conséquences : l’obésité, l’hypertension et le diabète notamment. Or on sait combien celle-ci est liée à la précarité. Plusieurs millions de personnes souffrent du mal-logement. Là aussi, on a des facteurs de risques notamment liés à l’asthme, à cause de l’insalubrité, de l’humidité, qui font qu’on est plus à risque.

C’est ce que pensent également les sept universitaires, dont les économistes Thomas Piketty et Anne-Laure Delatte, qui notent dans « Le Monde » que « le confinement a bouleversé les rapports de force et révélé l’utilité sociale de chacun : notre (sur)vie dépend bien davantage d’une infirmière ou d’une caissière que d’un tradeur. » Dans ce texte, qui en appelle à un contrat social et fiscal plus juste, ces universitaires préconisent entre autres la création de nouveaux taux d’impôts, en France mais aussi en Europe, car « nos vies dépendent du personnel médical et des services publics au sens large, des personnels non cadres des activités essentielles (alimentation, énergie, propreté, transport). Ces professions, précarisées ces dernières décennies, vont de surcroît payer un lourd tribut face au coronavirus. C’est le moment de mettre à contribution les gagnants de la mondialisation d’hier pour donner une chance aux générations futures. »

Accepter l'inattendu

Mais ce futur, comment le penser quand le présent nous a à ce point surpris. C’est ce que cherche à expliquer, dans « Le Figaro » le Général Vincent Desportes, ancien directeur de l’École de guerre. Il est très difficile de se placer dans une posture intellectuelle capable de penser l’impensable : « Nous pensons le monde à partir d’hypothèses sur le futur totalement conditionnées par le présent et le passé... dont, par illusion moderniste, nous pensons d’ailleurs le plus souvent qu’il est définitivement révolu. Nous sommes tous menacés par ces «impossibles» que nous ne pouvons pas imaginer et d’où surgissent les surprises stratégiques. Cela impose la pensée et l’expression critique, la diversité culturelle et intellectuelle qui permet l’élargissement du champ des possibles. Aucun raisonnement ne permettra de prévoir et d’éviter la surprise ; il faut donc s’y préparer. »

Et ce lecteur de Sun-Tzu et Clausewitz de conclure : « Aucun responsable, quel que soit son domaine, ne doit imaginer que la connaissance et l’anticipation suffiront à parer à tout imprévisible. Il s’agit, pour les humains et les groupes d’humain, de construire et préserver les capacités permettant de digérer la surprise stratégique puis de rebondir. La sagesse est de savoir que le monde est ce qu’il est, non celui dont nous rêvons : l’impossible d’aujourd’hui sera la surprise de demain. La conscience de l’imprévisible est la première sagesse du stratège ! »

Ralentissement

S’il est un penseur de la modernité qui n’hésite pas à avouer sa surprise devant la crise en cours, c’est bien le philosophe Hartmut Rosa. Ce penseur de l’accélération qui a saisi nos sociétés publie dans AOC un texte enthousiaste car écrit-il « nous l’avons fait. Nous pouvons arrêter le monde. » C’est « un miracle sociologique que de ralentir ainsi le monde, par décision politique et après délibération. » Alors que tous les indicateurs (voitures, camions, vols internationaux…) ne cessaient de croître, « nous avons freiné ! Pourquoi est-ce si remarquable ? Parce que plus de cinquante ans d’inquiétude croissante face à la catastrophe climatique imminente, toutes les grandes conférences mondiales sur le climat, tous les partis et politiques verts, n’ont pratiquement rien pu faire pour ralentir les roues. (…) C’est une expérience collective d’auto-efficacité absolument incroyable : oui, nous pouvons contrôler, ou du moins arrêter, le monde ! Nous pouvons l’arrêter, nous pouvons le remettre en marche ! »

Mais Hartmut Rosa n’est pas dupe : nos sociétés, nos institutions depuis deux siècles, comme des bicyclettes, ne marchent pas sans croissance ni accélération permanentes. Or, ce système était déjà en crise. Il faut donc, selon Hartmut Rosa, tout faire pour ne pas revenir à la logique d’avant la crise. Et pour cela accepter de « rendre le monde indisponible », quand nous avons cherché à repousser toutes les frontières.

Cette indisponibilité a pris chacun d’entre nous de cours, sous la forme d’un « monstre », le Sars-Co-V2, « corona, l’incontrôlable ». Cette surprise qui arrête le temps permet d’entrevoir des possibles :

Comme nous le rappelle Hannah Arendt, ce sont les moments où quelque chose de nouveau peut naître, où la capacité humaine d’innovation – qu’elle appelle la « natalité » – peut ouvrir une nouvelle voie. Je suis enclin à interpréter ces moments comme des moments de résonance collective. Les acteurs sociaux se sentent existentiellement touchés et émus par la situation, ils se rendent compte qu’ils sont capables de s’arrêter, d’écouter et de répondre à la situation d’une manière qui les transforme, eux et le monde social qui les entoure. Et le résultat de cette transformation est constitutivement indisponible, unverfügbar ; il ne peut être prédit. Mais il peut provoquer un changement.

Sur le site de « La vie des idées », deux chercheurs donnent une figure au « monstre » décrit plus haut par Hartmut Rosa : celle de la chauve-souris. Antoine et Frédéric Laugrand, anthropologues, ont travaillé aux Philippines auprès des populations qui fréquentent quotidiennement ces animaux. « Les articles scientifiques sur leur pouvoir de nuire ne se comptent plus, écrivent-ils, et la longue liste des pathogènes zoonotiques qu’elles transmettent a de quoi effrayer le lecteur le plus téméraire : la « rage » (RABV) et autres types de lyssavirus, le syndrome respiratoire (SRAS), le coronavirus (CoV), le virus Hendra (HeV), le virus Nipah (NiV), le virus Ebola (EBOV), le virus Marburg (MARV), l’influenza de type A, et une série de paramyxovirus, etc. Avec de tels scores, la conclusion s’impose : les chauves-souris représentent un danger pour la santé. »

Mais, dans ce long article informé par des enquêtes de terrain, les chauves-souris, roussettes ou renards volants, sont pensées différemment : « Les chauves-souris, écrivent Antoine et Frédéric Laugrand, ressemblent d’abord à ce que Donna Haraway et Vinciane Despret nomment « des espèces compagnes », soient des animaux qui ou bien aident les humains avec lesquels ils cohabitent ou, au contraire, leur mettent des bâtons dans les roues, mais avec lesquels ces derniers essaient de construire des relations d’altérité qui ne relèvent ni de la domination ni de la subordination. »

À l’heure de l’anthropocène, cette ère géologique depuis laquelle les humains ont une incidence globale significative sur la Terre, parions qu’il y a là l’un des plus grands défis pour les humains de la planète. Nous ne survivrons pas sans développer notre capacité à composer, à se réconcilier et peut-être même à s’allier à d’autres existants – pour prendre le terme de Philippe Descola –, y compris les plus dangereux, comme les virus et les bactéries.

Et ces animaux sont même parvenus à renverser le cours du temps : « L’histoire rappelle d’abord qu’il y a peu de temps encore, les autochtones étaient les plus fragiles aux maladies des colons européens. Microbes, bactéries et virus ont ravagé l’Amérique du Nord. Mais quelques siècles plus tard, l’équilibre des forces a-t-il changé ? Ironie de l’histoire, en dépit des savoirs et des expériences considérables qu’ils ont développés dans leurs instituts consacrés aux maladies tropicales voici les peuples colonisateurs de l’Occident et de la Chine passés du côté des victimes. Comment expliquer que dans certaines régions du monde, des contacts avec les chauves-souris ou d’autres animaux génèrent des zoonoses et dans d’autres, pas ? Autrement dit, à quelles conditions ce contact direct devient-il problématique ? Se pourrait-il que l’explosion démographique, l’élevage intensif et bien d’autres facteurs jouent un rôle majeur ? »

Dans une tribune publiée par « Libération », des chercheurs écologues ont la réponse : « Les mammifères sauvages ne représentent plus aujourd’hui que 4% de la biomasse des mammifères terrestres, les humains et leurs animaux domestiques représentant les 96% restants. On pourrait croire que la menace diminue avec leur régression. Le contraire se produit du fait de l’artificialisation de plus de 80% des terres cultivables et de l’extension de l’agriculture, de l’élevage industriel, et de l’empreinte humaine sur l’entièreté de la planète. Les virus bénéficient de l’immense réseau de diffusion que leur ouvrent les interconnexions entre leurs hôtes potentiels. (…) Ainsi un virus qui effectuait encore son cycle biologique dans une population de chauve-souris quelque part en Asie à l’automne 2019, émerge sur un marché chinois en décembre 2019 pour s’étendre à la terre entière en mars. Les pandémies qui nous frappent ne sont qu’une facette du changement planétaire. »

Emmanuel Laurentin, avec l'équipe du « Temps du débat »