Histoires d'évasions : "Je plonge, je roule, je récupère l'arme et là on a fini de jouer"

L'opération s'est déroulée, en tout et pour tout, en l'espace d'une dizaine de minutes. Le braqueur récidiviste Redoine Faïd, 46 ans, s'est évadé avec la complicité d'un "commando armé". A 11 h 15 dimanche 1er juillet, un hélicoptère s'est posé dans la cour d'honneur de la prison de Seine-et-Marne où était incarcéré le prisonnier et deux hommes cagoulés, munis de disqueuses, sont allés libérer Redoine Faïd, qui se trouvait au parloir. Il y a cinq ans, à Lille, il s'était déjà évadé une première fois.

Si l'évasion fait tant parler, c'est parce qu'elle a, au même titre qu'un braquage, un aspect intrinsèquement romanesque. L'aspect millimétré de l'opération, les risques encourus, exercent une fascination au moins aussi puissante que la chasse à l'homme qui s'opère ensuite. En témoignent les 2900 policiers qui ont été déployés dans l'espoir de retrouver Redoine Faïd, responsable de la mort d'une policière après un braquage, et ses deux complices.

Des évasions romancées

Depuis Arsène Lupin, le personnage créé par Maurice Leblanc, l'art de la cambriole et de l'évasion ont toujours trouvé grâce aux yeux du public français. En 1999, dans l'émission Lieux de Mémoire, le journaliste et écrivain Bernard Thomas rappelait l'influence de ce personnage de la littérature française :

Au début du siècle, beaucoup de journalistes ont rendu la littérature populaire de l'époque, représentée par Nick Carter ou Arsène Lupin, responsable de la délinquance. Et c'est vrai que dans ses carnets Henry de Montherlant écrit que lorsqu'il était enfant, sous l'influence d'Arsène Lupin, il s'était mis à voler dans les magasins. Il avait un carnet dans lequel il rendait compte de tous ses vols, commis méthodiquement. On a vu, c'est vrai, des délinquants se réclamer d'Arsène Lupin. C'était le cas dans les années 20 d'un certain Serge de Lenz, qui prenait des allures d'Arsène Lupin. Quand son procès a eu, lieu les journaux ont très volontiers titré "Le Arsène Lupin moderne". Et encore aujourd'hui, dans les faits divers, on compare un cambrioleur à Arsène Lupin pourvu qu'il soit un peu facétieux.

Dans la même émission, Laurence Brice justifiait les trois tentatives d'évasion puis sa cavale avec son mari, Patrick Brice, en décrivant le code moral de ce dernier. Il avait, par exemple, refusé de dérober les 2000 francs d'une dame âgée alors qu'il cambriolait une banque, avant de se faire arrêter :

Petit à petit on a mis en place cette évasion. Il y avait les sentiments, il y avait cette force qui me poussait à faire quelque chose, cet amour-là qui était bien présent. Ma foi j'y suis allé. J'ai dit ok, je fais quelque chose. La première fois j'ai placé des armes sous un banc du Palais de justice, j'ai eu beaucoup de mal à le réaliser. Je l'ai fait et ça n'a pas marché. Et moi je me suis fait avoir lorsque je suis revenue chercher ces armes, parce que je n'en avais pas d'autres, et j'ai été condamnée. Je suis sortie au bout de 7 mois. La deuxième fois, [...] ce qui était prévu, c'était une évasion à l'explosif. [...] J'ai entendu les détonations, il y en a eu quatre, il est sorti et il a pu me retrouver. On est partis dans un itinéraire de repli que j'avais trouvé...

Redoine Faïd, quant à lui, apprécie les versions plus "modernes" d'Arsène Lupin et se passionne dès l'enfance pour les films de gangster. C'est d'ailleurs après avoir vu le film Heat qu'il décide de changer de cible et de s'en prendre, en 1995, aux fourgons blindés. "Tu te crois pas dans un film, mais, si tu veux, la frontière, elle est limite un petit peu entre la réalité et pas la réalité..." expliquait-il dans le reportage Caïd des cités, diffusé dans l'émission "Spécial investigation" en janvier 2011 sur Canal +.

L'hélicoptère, classique de l'évasion

Dans les grands classiques de l'échappée belle, on retrouve plus souvent la méthode de l'hélicoptère, comme vient de le faire Redoine Faïd, que le tunnel creusé à la petite cuillère. En août 2005, dans l'émission Le Vif du sujet, Michel Vaujour, braqueur connu pour ses cinq évasions, racontait sa fuite en hélicoptère depuis la prison de Fresnes, piloté par sa compagne, Nadine :

L'opération a pris infiniment moins [de 5 min.]. Quand l'appareil arrive, le sac tombe dans la cour. Là je plonge, je roule, je récupère l'arme et on a fini de jouer. Et tout le monde s'écarte, les prisonniers comme les matons. Un court instant je suis le maître des lieux. C'est la caractéristique du braquage je crois. C'est des armes bidons mais ce qui compte c'est que l'autre en face croit que c'est une vraie arme. Ensuite c'est l'escalade de trois fenêtres, [...] et après marcher sur la poutre au sommet d'une verrière, au faîte d'un toit. Marcher dessus jusqu'à ce que l'appareil arrive à moi...

Après l'évasion, la cavale

A écouter les témoignages de braqueurs repentis sur les ondes de France Culture, les évasions se terminent rarement bien pour les fuyards, comme le racontait l'ex-braqueur belge François Troukens, devenu depuis cinéaste, et arrêté en 2004 à Paris, après 8 ans de cavale.

J'attendais un ami dans une cabine téléphonique, et comme l'avenue Montaigne est à sens unique ça me permettait d'avoir un visuel sur toute la rue, et donc j'étais en cavale depuis huit ans, et j'ai repéré des agents de l'OCRB, l'Office central du grand banditisme, qui observaient mon ami. [...] J'ai essayé de m'éclipser en douce mais j'ai été repéré. J'ai pris la poudre d'escampette et j'ai réussi à me cacher dans une porte cochère. [...] Je suis resté là pendant 20 min en me disant que j'étais paranoïaque, finalement après 8 ans c'est pas possible... En fait ils m'ont perdu. Je sors de ma cache, et je retombe sur une autre patrouille. Et là il n'y a pas de doute possible. Dans le jargon on dit que je suis "détronché", c'est-à-dire qu'ils m'ont reconnu.

Au rang des grandes évasions et des cavales endiablées, difficile de faire l'impasse sur Jacques Mesrine. Ses péripéties et les relations qu'il entretenait avec les médias, qui relataient ses faits et gestes, avaient fait de ses braquages de véritables feuilletons. En 2008, La Fabrique de l'Histoire revenait sur ce personnage emblématique de l'histoire du grand banditisme en France :

Évasions ratées et conséquences

Les évasions n'ont au final rien d'histoires rocambolesques ou de simples jeu du chat et de la souris. Non seulement elles peuvent échouer, mais elles font, bien souvent, des victimes collatérales. En octobre 2015, dans Sur les Docks, Saïd Remli, ancien braqueur, revenait sur son retour à la vie normale, lui dont la tentative d'évasion s'était soldée par la mort d'un gardien d'un prison :

Je m'étais dit, si je sors normalement, sans m'évader, je fais un documentaire pour décrire la réalité carcérale, telle qu'elle est vraiment. C'est ce que j'ai fait.

Le dernier condamné à mort, Philippe Maurice, avait lui aussi tenté de s'évader. Condamné à la peine capitale en 1980 pour avoir tué un policier, il avait été gracié par François Mitterrand, après une tentative de s'échapper ratée :

Je rêvais de m'évader donc j'ai essayé de m'évader du quartier des condamnés à mort et j'ai échoué. Ça a d'ailleurs peut-être contribué à me sauver. Je n'ai jamais trop su. En fait, mon affaire a été poussée par le pouvoir giscardien : le chômage augmente et on ne parle pas de ça, on parle d'insécurité. Et donc on allait me tuer pour augmenter la sécurité. En prison, un gars essaye de s'évader les armes à la main. [...] Beaucoup de journalistes tenaient des articles tout prêts pour dire "Giscard va faire tomber une tête pour gagner les élections". Il risquait de perdre des voix et donc il a fini par dire "Il n'y aura pas d'exécution tant que les élections n'auront pas eu lieu".

Philippe Maurice a donc dû sa survie à sa tentative d'évasion, quand bien même cette dernière avait échoué.