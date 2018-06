HOMMES-FEMMES : DES LENDEMAINS QUI CHANGENT ? 32es Rencontres de Pétrarque

Après une année particulièrement marquée par les conséquences de l’affaire Weinstein, intellectuels, chercheurs, politiques et artistes seront réunis par France Culture et Le Monde pour une série de débats en direct et en public animés par Hervé Gardette (France Culture) et Jean Birnbaum (Le Monde).

#Hommes-Femmes : des lendemains qui changent ? du 9 au 13 juillet, cour Soulages du Rectorat de Montpellier. Entrée libre.

| LUNDI 9 JUILLET

#Leçon inaugurale

Wassyla Tamzali, avocate à Alger, puis directrice des droits des femmes à l’Unesco, à Paris. Aujourd’hui, elle partage son temps entre l’écriture et les actions militantes au sein du mouvement féministe maghrébin et pour un dialogue entre les peuples de la Méditerranée.

| MARDI 10 JUILLET

#La culture doit-elle être féministe ? Dans une mise en scène récente de Carmen, l’héroïne ne meurt plus à la fin : c’est elle qui assassine son amant. Dénouement inédit, au nom de la lutte contre la violence faite aux femmes. Que penser d’une telle initiative ? Certaines œuvres sont-elles inaudibles aujourd’hui du fait de l’évolution des mœurs ? Et d’autres impossibles à écrire ?

Avec Geneviève Fraisse, philosophe, historienne de la pensée féministe, directrice de recherche émérite au CNRS, Florian Gaité, chercheur en philosophie et critique d'art et Fatou Diome, écrivain.

| MERCREDI 11 JUILLET

#Jusqu’où ira la lutte des places ?

Le gouvernement s’est donné 3 ans pour résorber, à poste égal, les écarts de salaire entre hommes et femmes. Encore faut-il atteindre ces postes : c’est le fameux « plafond de verre » qui rend plus difficile l’accès aux lieux de pouvoir. Mais ces inégalités de genre n’en cachent-elles pas d’autres, tout autant problématiques ?

Avec Mercedes Erra, Présidente exécutive de Havas Worldwide, spécialisée dans la gestion des grands comptes, Elsa Dorlin, professeure de philosophie politique et sociale à l’université Paris-8, auteure notamment de Se défendre, une philosophie de la violence (Editions de La Découverte, 2017) et Michèle Cotta, journaliste, écrivaine et enseignante à Sciences Po Paris.

| JEUDI 12 JUILLET

#Vers des familles à la carte ? Si le modèle « traditionnel » de la famille (un papa, une maman, des enfants) reste majoritaire dans la société française, il n’est plus hégémonique. Les évolutions culturelles, associées aux progrès de la médecine, ont bouleversé le champ des possibles. Chaque famille devient unique. Et nous n’avons peut-être encore rien vu…

Avec Irène Théry, sociologue spécialisée dans la sociologie du droit, de la famille et de la vie privée, directrice d’étude à l’EHESS, Marcela Iacub, juriste et chercheuse française au CNRS, membre associée au Centre d’étude des normes juridiques de l’EHESS et Gaultier Bès, professeur agrégé de lettres modernes, directeur-adjoint de la revue Limite.

| VENDREDI 13 JUILLET

#Et sinon, est-ce que tu baises ?

La libération de la parole des femmes, dans la foulée du mouvement « Balance ton porc », a conduit à reconsidérer certaines attitudes masculines : ce qui pouvait passer pour de la drague un peu lourde est désormais pointé comme du harcèlement. Les codes de la séduction s’en trouvent-ils modifiés ? Rien ne sera plus comme avant… vraiment ?

Avec Raphaël Liogier, sociologue et philosophe, professeur des universités à Science Po Aix en Provence et enseignant à Paris au Collège international de philosophie, Laetitia Strauch-Bonart, essayiste, chercheuse en histoire à l’université Queen Mary, à Londres, auteure de Les hommes sont-ils obsolètes ? (éditions Fayard) et de Vous avez dit conservateur ? (Editions du Cerf), Jean-Pierre Le Goff, sociologue, auteur de nombreux ouvrages, dont Mai 68 : l’héritage impossible, La fin du village, Malaise dans la démocratie et Marion Mazauric, directrice littéraire des éditions J’ai lu, avant de créer, en l’an 2000, les éditions Au diable vauvert qui prend le parti d’une littérature d’aujourd’hui, vivante et nourrie de pop-cultures, réaliste et perméable au monde.

Hervé Gardette (France Culture) et Jean Birnbaum (Le Monde) co-animent les débats de 17h à 18h30 en public et en direct sur France Culture de 17h à 17h55.

LA SERIE MUSICALE de Matthieu Conquet

De 15h à 16h en direct en public

| LUNDI 9 JUILLET

Douce France Avec Jean-Pierre Rousseau, directeur du Festival Radio France Occitanie Montpellier, la chef d'orchestre Marzena Diakun et un live de Vox Bigerri & Jim Black.

| MARDI 10 JUILLET

B.B Initials Avec un live du Trio Jacob et des artistes de la scène montpelliéraine.

| MERCREDI 11 JUILLET

Romantic Me

Avec le directeur du Palazetto Bru Zane, Alexandre Dratwicki, le groupe Xylouris White, le chef d'orchestre Mark Minkowski et un live de chanteurs de La Périchole d’Offenbach à Montpellier.

| JEUDI 12 JUILLET

En Garde ! Avec notamment le lieutenant-colonel Sébastien Billard et dix musiciens de l'orchestre de la Garde Républicaine, le pianiste Fazil Say et la soprane Marianne Crebassa.

| VENDREDI 13 JUILLET

Made in France Avec le pianiste David Kadouch, le claveciniste Frédérick Haas, le collectif de rap palestinien 47SOUL et un live d’Anaïs Constant et du guitariste Thibaut Garcia.

REMISE DU PRIX PETRARQUE DE L’ESSAI FRANCE CULTURE - LE MONDE

Le 12 juillet de 16h15 à 16h45, annonce et entretien avec le lauréat du Prix Pétrarque de l’essai 2018 France Culture-Le Monde en public dans la Cour Soulages du Rectorat de l’Académie de Montpellier. Entrée libre.

7e édition du Prix Pétrarque de l’Essai France Culture - Le Monde

Créé en 2012 et organisé par France Culture et Le Monde, le Prix Pétrarque de l’Essai récompense chaque année un essai d’intervention paru entre septembre et mai de l’année écoulée. Le jury France Culture - Le Monde a arrêté sa liste des six essais présélectionnés pour cette 7e édition.

Les essais présélectionnés

Sylviane Agacinski, Le tiers-corps : réflexions sur le don d’organes, Seuil

Stéphane Beaud, La France des Belhoumi : Portraits de famille (1977-2017), La Découverte

Laurence de Cock, Sur l’enseignement de l’histoire. Débats, programmes et pratiques de la fin du XIXe siècle à nos jours, Libertalia

Jean-Pierre Le Goff, La France d’hier – Récit d’un monde adolescent. Des années 1950 à Mai 1968, Stock

Frédéric Gros, Désobéir, Albin Michel (préface de Michel Foucault Les aveux de la chair)

François Hollande, Les leçons du pouvoir, Stoc