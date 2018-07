Ils n'ont pas eu le bac, et ont réussi leur vie

Vidéo | Quel est le point commun entre Romain Gary, Raymond Devos, Françoise Giroud et Fabrice Luchini ? Ils n'ont pas eu leur bac... et ont réussi leur vie. Ecoutez-les parler de leurs frustrations, de leur honte, de leurs ambivalences d'autodidactes, de leur soif d'apprendre.

Ecoutez-les raconter leur baccalauréat raté ou même pas passé, avec des archives de Fabrice Luchini, acteur, en 1991, Charles Aznavour, chanteur, en 2009, Françoise Giroud, journaliste, écrivaine et femme politique, en 2000, Raymond Devos, humoriste en 1997, Jeanne Moreau, actrice en 1987, Roger Planchon, directeur de théâtre, metteur en scène en 2000, et Romain Gary, écrivain et diplomate en 1953 :

