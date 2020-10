"Je suis dans un monde de fantômes" : l'isolement des personnes sourdes face à une société masquée

Le port du masque cache une grande partie de nos émotions. Les sourires sont effacés, même s'ils peuvent se deviner dans le regard. Cette protection a transformé nos conversations de la vie courante. Mais chez les personnes sourdes, ces effets sont décuplés : dans bien des cas, le moindre échange est impossible. Le pays compte 300 000 sourds selon les chiffres de la FNSF, la Fédération Nationale des Sourds de France. Pour beaucoup, la lecture labiale est indispensable afin de comprendre son interlocuteur. "C'est par mes yeux que je capte les sons. Le masque, c'est une catastrophe. Toute ma vie, j'ai triché avec mes yeux mais là, je ne peux plus lire sur les lèvres", raconte Agnès Fédrizzi. Cette ancienne kiné âgée de 62 ans vit seule à Chelles, dans la banlieue Est de Paris. Sourde profonde, son quotidien n'est plus le même depuis que la France vit masquée.

Le handicap d'Agnès est de naissance. Sa surdité profonde est pré-linguale. Autrement dit : avant l'acquisition de la parole. Sa cochlée - partie de l'oreille interne enroulée en spirale, contenant les terminaisons du nerf auditif - est détruite. "J'étais muette lorsque j'étais enfant. Des professionnels m'ont suivie pour m'apprendre la parole, se souvient-elle. Mes parents aussi m'ont beaucoup aidé. J'ai commencé à pouvoir m'exprimer à l'âge de 7-8 ans." Elle bénéficie d'une prothèse auditive, qui lui permet d'être "dans une ambiance sonore et de savoir d'où vient la voix". Mais c'est bien insuffisant pour comprendre l'autre.

Dans la rue, dans les commerces, dans les transports en commun : où que l'on aille, le port du masque est presque systématiquement obligatoire.

La sexagénaire a passé sa vie à surmonter son handicap, à tout faire pour s'intégrer parmi les entendants. Mais dorénavant, elle préfère rester seule, dans sa maison. Elle évite au maximum de sortir :

Je continue d'aller à mon cours d'arts plastiques parce que la prof fait très attention et nous sommes en petits groupes. Mais le problème est que je ne peux plus communiquer avec mes condisciples. Ils ont tous des masques. Et j'ai arrêté mon activité de pilates. Ça me fait suer parce que tout le monde est masqué, puis les gens parlent et je n'entends plus rien ! Je suis complètement isolée. Et en plus je reprends un réflexe que j'avais enfant et que je ne parlais pas encore : j'appréhende quand les gens s'approchent de moi pour parler. Et quand ils viennent me voir dans la rue, je prends la tangente !