Jeanne Moreau, chamanisme solaire et plages englouties

Dans une certaine soif de l'existence, entraînés dans le tourbillon de l'amour et de la vie, faites comme Jeanne Moreau interprétant Catherine dans "Jules et Jim" : soyez libre de choisir et de rechercher l'adéquation parfaite ! Perdez-vous dans les émissions de l'été sur France Culture, rencontrez George Sand - romancière masculin-féminin qui brouille les chemins du genre, Michel Onfray qui vous ouvre les voies du cosmos et lève le voile chrétien, ou bien faites connaissance avec l'historien Marc Bloch qui dépasse l'entremêlement du vrai et du faux. La confusion est à son acmé ? Ne l'évitez pas, laissez-vous envahir par les ondes chamaniques de la fusion colombienne, le bonheur se cache sous de nombreux visages... Mais la fertilité de tous ces moments d'écoutes et de plaisirs ne doivent pas nous rendre oublieux de notre planète, "terre nourricière" en déclin. Bonnes écoutes sur les sentiers radiophoniques qui bifurquent ! Caroline Barkhou

LES SÉRIES D’ÉTÉ

• Crédits : Wikimedia Commons

George s'invente. Elle était en pantalon, s'affranchissait du corset et fumait le cigare... Amandine Aurore Dupin devenue George Sand se moquait des "bonnes" mœurs et du code civil napoléonien qui faisaient de la femme la propriété de l'homme. Loin des "devoirs de son sexe", George Sand choisit son mari et s'invente une place en littérature avec un double discours masculin-féminin. (Grande traversée : George Sand, vie singulière d’une auteure majuscule, 5x108min)

Ciel non-mystique. S'il n'y a jamais eu de religions qu'en regard de la lumière, Michel Onfray nous donne les outils philosophiques pour comprendre l'allégorie qu'est le christianisme et dissiper la part de fiction en Jésus Christ. Place aux nuées, aux astres et à la Voie lactée. Écartez-vous des pollutions lumineuses, levez les yeux vers le ciel pour contempler la lumière stellaire et les savoirs qu'elle a à nous offrir. (Brève encyclopédie du monde, 5x59min)

Danser la Colombie. Mélange d'électro hybride, cumbia, champeta et autres musiques tropicales… Lorsque la musique vient mettre de la couleur sur un quotidien entaché de violences, danser sa vie devient une célébration existentielle. Les vibrations psychédéliques prendront peu à peu possession de vous comme dans un rite chamanique, mettant le temps hors de ses gonds et créant une faille spatio-colombienne. (Fusion colombienne, 5x60min)

Sincères Histoires. Marc Bloch, historien, combattant et témoin de la Grande Guerre, interrogeait déjà les sources et les écrits dans son texte fondateur : "Réflexions sur les fausses nouvelles de la guerre". Ces fausses informations seraient comme un "miroir où la conscience collective contemple ses propres traits". (Avoir raison avec Marc Bloch, 5x30min)

Estelle Mouzin dans la spirale médiatique. A mille lieux de l'imaginaire de Proust et de la duchesse de Guermantes... nous sommes en banlieue, 14 ans après la disparition de cette enfant alors âgée de 9 ans. Regard sur une médiatisation sans pareil, souvent larmoyante, parfois insupportable, alors qu'il n'y a toujours aucune trace d'Estelle. (Estelle disparue, chapitre 5, 5x10min)

PENDANT QUE VOUS N'ÉCOUTIEZ PAS...

• Crédits : Giancarlo BOTTI/Gamma-Rapho via Getty Images - Getty

"Ma voix, elle est moi". Alors venez réécouter ce timbre unique qui a marqué le cinéma français de la seconde moitié du XXe siècle. Jeanne Moreau s'est éteinte ce 31 juillet, et ses proches rappelaient un parcours exceptionnel de comédienne, chanteuse, réalisatrice. Elle a créé sans répit, artiste polymorphe, beauté inégalée, actrice incomparable. (L'Invité des Matins d'été, 23 et 35min)

Plages englouties et mer maligne. Si en 68 d'aucuns disaient que sous les pavés c'était la plage, comment imaginer qu'aujourd'hui les pavés ne suffisent plus à la sauver ? A Soulac-sur-mer, quand l'hiver vient et la mer avec, les habitants perdent 1 million de mètres cube de sable et aucune digue ne semble pouvoir l'empêcher. Les combattants de la mer parlent. (Itinéraire bis, 5min)

"Nous sommes la nature". Le "paysan philosophe" Pierre Rabhi nous parle de cette Terre dénaturée qui va à vau-l'eau, de l'agriculture à outrance, des pesticides mortifères et de la nécessité de rebattre les cartes écologiques. Finie cette auto-proclamation de l'homme comme maître et possesseur de la nature, il faut rétablir le lien avec celle-ci car nous lui appartenons intrinsèquement. (Le Sens des choses, 60min)

Baudelaire l'Antimoderne. Catholique ou blasphémateur ? Romantique ou classique ? Moderne ou "Antimoderne" ? Découvrez que Baudelaire, poète charnière, échappe à toute taxonomie en étant tout cela à la fois mais en restant, hypocrite lecteur, votre semblable et votre frère. (La Compagnie des auteurs, 60min)

LA CITATION

Cette semaine, vous avez pu entendre le plaidoyer de Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, en faveur d'une Histoire incarnée, qui s'adresse à chacun dans un rapport à l'action "ni formé, ni fermé" (L'Invité culture, 15min)

S'il y avait une manière d'exprimer ce qui nous rassemble - écrivains, philosophes, penseurs, artistes - c'est l'art du récit. Et c'est cette manière, encore une fois politique, de dire : au fond, si on ne veut pas se laisser tellement gouverner, comme disait Michel Foucault, il faut reprendre pied dans le récit de nos vies.

La Session de rattrapage est finie mais la radio ne dort jamais. Alors continuez à tendre l'oreille pour vous ouvrir aux horizons inattendus du jazz - courant qui fête ses 100 ans cette année. Éclectique, le jazz, à l'instar de France Culture, nous emmène d'une note à l'autre dans un voyage hertzien protéiforme. Bonne écoute, à la semaine prochaine !