Journalistes afghans : "La mort est partout, tu ne peux pas savoir où, ni quand elle frappera"

Le lundi 30 avril dernier a été la journée la plus meurtrière de l’histoire des médias afghans et les hommages se multiplient en ce jeudi journée mondiale de la liberté de la presse. Cette journée "est particulièrement poignante" en Afghanistan, où les médias jouent "un rôle vital pour défendre la démocratie", a ainsi souligné l'ambassade du Royaume-Uni à Kaboul dans un communiqué. Alors qu'à Londres, une centaine de journalistes se sont rassemblés devant la BBC, observant une minute de silence. Rassemblements aussi à Budapest, devant le siège des médias d'Etat hongrois, ou à Islamabad, au Pakistan, avec des slogans tels que "Tué mais pas réduit au silence".

Lundi, dix journalistes afghans ont été tués dans des attaques. Neuf à Kaboul, dans un double attentat dans l'un des quartiers les plus surveillés de la capitale afghane, près du siège des services de renseignement. L'attentat a été revendiqué par le groupe Etat islamique : le kamikaze s’est fait exploser au milieu des reporters, muni d’une fausse caméra. Un dixième journaliste est mort dans le sud-est de l’Afghanistan, à Khost. Il était correspondant pour la BBC depuis un an.

Parmi les victimes à Kaboul, Shah Marai. Chef du service photo de l’Agence France Presse, ce photoreporter travaillait dans la capitale afghane depuis 1996. Il a largement couvert les événements quand le pays était sous le régime des talibans, mais aussi lors de l’invasion américaine en 2001. Le 7 octobre 2001, il a été le premier à témoigner, pour l'AFP, des premiers bombardements américains sur l'Afghanistan, quelques semaines après les attentats du 11 septembre.

Les huit autres travaillaient pour des chaînes de télévisions afghanes, Tolo News et TV1, mais aussi pour la radio Free Europe. C’était le cas de Mahram Durani, l’une des rares femmes à exercer dans la presse en Afghanistan. Elle travaillait en parallèle pour un programme sur le droit des femmes.

Tous avaient moins de 30 ans, la plupart était de jeunes papas ou allaient se marier.

Des reporters de plus en plus en danger

Depuis plusieurs mois, les journalistes sont de plus en plus la cible des talibans ou du groupe Etat islamique, qui veulent se venger d’une couverture médiatique qui leur déplaît ou pour les terroriser et les influencer dans leur travail. A Kandahar, le 25 avril, le reporter Abdul Manan Arghand a été abattu, dans sa voiture, par un homme à moto armé d’une kalachnikov. Il travaillait pour la chaîne de télévision indépendante Kabul News TV, et cela faisait plus d’un an qu’il était régulièrement menacé par des anonymes, lui reprochant ses reportages et le traitement de l’actualité dans sa zone.

Les locaux des médias sont également régulièrement attaqués. Les gardes armés qui tentent de protéger les lieux ne dissuadent plus les assaillants. La dernière grosse attaque remonte à novembre l’année dernière. Un commando d'hommes armés déguisés en policiers a tenté de prendre d'assaut le siège de la chaîne de télévision Shamshad TV, en plein cœur de Kaboul, tuant une personne.

L’année 2017 a été la plus meurtrière dans l’histoire du pays pour les journalistes afghans. Selon l'Afghan journalist's safety committee, vingt professionnels sont morts, et 170 autres blessés, ou victimes d’intimidation ou de menaces. Reporters Sans Frontières classe l’Afghanistan au troisième rang mondial parmi les pays les plus dangereux pour les journalistes, derrière la Syrie et le Mexique.

La peur au ventre

Les reporters afghans risquent quotidiennement leur vie pour témoigner de l’actualité de leur pays. A chaque explosion, ils se rendent sur les lieux pour couvrir le conflit qui ronge leur pays depuis des décennies. Avec à chaque fois, les mêmes visions cauchemardesques de corps démantelés. Ils se connaissent tous et se soutiennent, la mort fait partie de leur métier.

Zakaria Hassani, rencontré par la correspondante de France Culture à Kaboul, Sonia Ghezali, a perdu plusieurs amis et anciens collègues dans la double attaque suicide de lundi. A 27 ans, le journaliste indépendant, a déjà couvert des dizaines d’attaques au cours de sa carrière :

Vous avez toujours peur. Et plus particulièrement quand vous couvrez une attaque suicide. Vous avez le sentiment que vous allez être tué dans une autre attaque, dans une autre explosion. Lorsque vous faites un reportage sur un homme puissant, sur un membre d’un groupe terroriste, quand vous écrivez dessus, vous avez peur des conséquences que cela peut avoir. La mort est partout, tu ne peux pas savoir où ni quand elle frappera.

"Chaque personne est un dictateur dans ce pays", ajoute Zakaria, rappelant les meurtres de deux journalistes afghans tués par balle par des hommes armés au cours de ces deux dernières semaines. Sa famille le presse de quitter le métier, mais il refuse. Et c'est généralement le cas de toutes les familles des journalistes afghans, qui les supplient d'arrêter leur métier. Ce qui est impossible pour Zainab Farahmand, du comité de protection des journalistes afghans, et reporter de 23 ans dans l’un des plus grands quotidiens du pays, rencontrée elle aussi par Sonia Ghezali :

Si je fais un autre métier, ce sera tout autant dangereux parce que je vis en Afghanistan. Et le danger existe pour tout le peuple afghan. Il ne concerne pas seulement les journalistes, mais aussi les commerçants, et tous les autres métiers. Je ne veux pas laisser les talibans, Daech, ou n’importe quel autre groupe terroriste penser qu’ils ont gagné.

Le rédacteur en chef de Zainab Farahmand, Parwiz Kawa, souligne, à l’AFP, "le niveau d'engagement des médias afghans, pour la plupart composés de jeunes gens éduqués qui pensent avoir une responsabilité sociale de continuer d'informer". Continuer d'informer, malgré la peur, c'est aussi ce qu'a entendu Sonia Ghezali de la part de ses confrères afghans :

Ils sont déterminés à faire leur travail, car c'est important pour eux d'informer la population. Sinon personne d'autre le fera, et la situation ne changera jamais. Ils traitent de la corruption, des trafic d'êtres humains, tout ce qui tire l'Afghanistan vers le bas.

Lundi, après l’attaque, plus de 50 directeurs et rédacteurs en chef se sont rassemblés sur le site, "pour dire : Si vous tuez un groupe de journalistes, un autre viendra dans l'heure, encore plus important", relate Lotfullah Najafizada, directeur de la chaîne Tolo News. Ce dernier dénonce le manque de protection des journalistes de la part du gouvernement.

Écouter Écouter Reportage à Kaboul sur le quotidien des journalistes afghans, par Sonia Ghezali Reportage à Kaboul sur le quotidien des journalistes afghans, par Sonia Ghezali

Pas de gilet par balle

Pourtant, le comité de protection des journalistes afghans, qui a parmi ses membres des personnes du ministère de l'Intérieur, propose à tous les journalistes une formation en zone de guerre pendant cinq jours. Ils y apprennent les premiers secours, mais aussi à anticiper et à évaluer les risques selon la situation, notamment le risque d'une seconde attaque. Peu de reporters afghans ont des gilets par balles lorsqu'ils se rendent sur le lieu d'un attentat, "car cela coûte trop cher, détaille Sonia Ghezali : environ 4000 dollars, alors que le salaire d'un journaliste se situe entre 150 et 200 dollars. Les médias locaux ne peuvent pas en acheter, et pour les plus gros médias qui ont plus de moyens, ils en ont, mais les reporters ne les utilisent pas." Selon notre correspondante, ces journalistes vont continuer à couvrir les attentats, mais une réflexion est en cours au comité de protection pour mettre en place une carte de presse digitale, avec des journalistes habilités pouvant se rendre sur le site, car les terroristes utilisent de fausses cartes de presse pour s'infiltrer parmi les journalistes.