Journée spéciale à l'hôpital : la campagne présidentielle vue par des soignants

Que pensent les professionnels de santé du quinquennat écoulé et des promesses des candidats à la présidentielle ? Réponses d'infirmiers et de médecins au centre hospitalier de Laval et au CHU d'Angers. Et revue des engagements politiques du moment à ce sujet très prégnant.

Comment des professionnels de santé considèrent-ils aujourd'hui leur métier et l'appréhendent-ils au regard du mandat d'Emmanuel Macron et des promesses des différents candidats à la présidentielle ? Deux de nos journalistes, Tara Schlegel et Julie Pacaud, sont allées poser ces questions à Laval et à Angers à l'occasion d'une journée spéciale sur notre antenne, le 19 janvier.

À Laval, l'hôpital est à la fois le premier et le dernier recours des patients

À Laval, en Mayenne, le service des urgences du centre hospitalier a dû être fermé, la nuit, à une quinzaine de reprises depuis le mois de novembre, faute de soignants. Les médecins manquent à l'appel à l'hôpital comme en ville. Un habitant sur cinq de la ville n'a plus de médecins traitants. "La situation aux urgences est compliquée parce que nous manquons de médecins, parce que nos locaux ne sont pas adaptés, parce que nous n'accueillons pas les gens dans des conditions dignes, du coup, on écoeure les médecins en place et ils s'en vont. Mais la situation est compliquée parce que nous sommes en amont dans un désert médical et que le flux de patients retombe souvent sur les urgences parce que les gens n'ont pas d'autre choix. Nous sommes à la fois le premier et le dernier recours", explique Caroline Brémaud, la cheffe du service des urgences du centre hospitalier. Pour elle, c'est un cercle vicieux :

• Crédits : Julie Pacaud - Radio France

Dans le principal centre de soins du département, Caroline Brémaud ne compte plus ses heures supplémentaires ni ses nuits de garde pour maintenir son service ouvert. Avec 5 équivalents temps plein médecin pour une cible entre 16 et 18, "ce qui fait qu'il y a beaucoup d'organisation de plannings et je suis contrainte de faire des enchaînements de garde où il n'y a pas le repos total de sécurité", raconte-t-elle. C'est un reportage signé Julie Pacaud à découvrir pleinement ici.

• Crédits : Julie Pacaud - Radio France

Au CHU d’Angers : "Là, on est au bord du gouffre"

À Angers, l'hôpital a formé plusieurs infirmières volontaires pour venir au Centre Hospitalier des Urgences remplacer leurs collègues souvent malades. Mais cela ne suffit toujours pas, a confié à Tara Schlegel le professeur Alain Mercat, chef de service en réanimation au CHU qui se présente comme "un dinosaure" pour sa présence horaires sur place :

• Crédits : Catherine Rouger Jouannet

Depuis le début de la pandémie, le CHU d’Angers tient très régulièrement des cellules de crise dédiées à l’épidémie. Au cours de la première vague, dans cet hôpital qui compte 1 555 lits, ces réunions étaient même quotidiennes. Depuis l’arrivée d’Omicron, elles sont organisées deux fois par semaine. Une quinzaine de personnes seulement sont admises autour d’une grande table ovale. C’est dans ce quartier général que se prennent toutes les décisions relatives au Covid et où Tara Schlegel a pu pénétrer le 6 janvier dernier :

Notre journaliste s'est aussi rendue dans l'un des services accueillant des malades du Covid : le service des maladies infectieuses. Il compte 18 lits - tous occupés. Le flux de patients positifs est incessant et la dégradation de l'état de santé des personnes hospitalisées peut avoir très vite, en une heure ou deux, nécessitant jusqu'à trois ou quatre passages d'infirmières en une matinée :

• Crédits : C Jouannet

Ici, à en croire les acteurs du système de santé sollicités, l’hôpital public, au-delà de la crise sanitaire, ne fait pas vraiment partie de thèmes majeurs de la campagne présidentielle. Quand, d'après Alain Mercat, également ancien président de la société de réanimation de langue française, "c'est un sujet absolument majeur. Je travaille à l'hôpital public depuis trente-sept ans, je n'ai jamais vu ça ! Là, on est au bord du gouffre. Des praticiens partent parce qu'ils sont fatigués. Et quand une infirmière rentre de son travail et que plusieurs mois d'affilée, chaque jour, elle rentre en se disant 'je n'ai pas fait exactement au mieux. Là, ce patient avait envie de parler, j'ai vu son regard, je n'ai pas eu le temps, j'ai fait semblant de ne pas le voir. Il y a un moment où cela devient insupportable".

Les propositions des candidats à la présidentielle en matière de santé

Recruter des soignants. Rarement un engagement n'a fait autant l'unanimité chez les candidats qui, à droite comme à gauche, dénoncent en coeur la crise de notre système de santé. Le sujet s'impose comme un enjeu majeur du scrutin suprême. Plan d'urgence, recrutements massifs ou moratoire sur la fermeture des lits. À moins de trois mois du premier tour, quelles sont les propositions des candidats dans ce domaine ?

Avec la collaboration de Caroline Bennetot et d'Eric Chaverou