Journées du patrimoine : "La naissance du TGV est aussi importante que la création de l'aviation"

La 38e édition des journées européennes du patrimoine, ce week-end des 18 et 19 septembre 2021, sur le thème "Patrimoine pour tous", met en avant le patrimoine ferroviaire, en cette année européenne du rail et à l’occasion aussi des quarante ans du TGV.

La SNCF propose une centaine d’événements, un peu partout en France et notamment en région parisienne, au technicentre de Villeneuve-Saint-Georges qui accueille la rame 01 surnommée "Patrick", prénom du fils du premier conducteur de cette rame d’essai.

Les visiteurs pourront rejoindre le centre historique de maintenance dans le Val-de-Marne, grâce à des TGV spéciaux au départ de la Gare de Lyon, où sera exposée l’emblématique rame 16 : cette rame avait établi un record à 380 km/h en février 1981 et servi ensuite aussi pour l'inauguration de la ligne nouvelle Paris-Lyon par le président François Mitterrand, le 22 septembre 1981.

Écouter Réécouter "Nous avons engagé toutes les démarches pour sauver la mythique rame 16 de la casse" : François Vielliard, chargé du patrimoine historique à la SNCF écouter ( 1 min) 1 min "Nous avons engagé toutes les démarches pour sauver la mythique rame 16 de la casse" : François Vielliard, chargé du patrimoine historique à la SNCF

Cette rame, la plus prestigieuse de la série des TGV Sud-Est, est conservée par la SNCF pour "témoigner de l’histoire de la grande vitesse en France" affirme Florence Brachet Champsaur, la cheffe du service patrimoine et mécénat du groupe public. Suite à un travail continu de remise en état assuré par une équipe de cheminots bénévoles, ses motrices viennent de retrouver leur couleur orange d'origine.

Écouter Réécouter "Le TGV est rentré dans l'histoire des français, dans la mémoire collective" : Florence Brachet Champsaur, responsable du patrimoine de la SNCF écouter ( 2 min) 2 min "Le TGV est rentré dans l'histoire des français, dans la mémoire collective" : Florence Brachet Champsaur, responsable du patrimoine de la SNCF

À l'occasion de ces journées du patrimoine, le technicentre de Châtillon, dans les Hauts-de-Seine, sera aussi ouvert au public, avec la rame 325, détentrice du record du monde du 18 mai 1990, à 515,3 km/h.

Le TGV est donc très vite entré dans le patrimoine et cela s'explique d'abord "par la force de la communication", selon l'historien Clive Lamming, auteur de La grande aventure du TGV et de plus de cent autres ouvrages sur le monde ferroviaire.

• Crédits : Trainconsultant-Lamming

Pour les journées du patrimoine, en cette année européenne du rail, un focus particulier est mis sur le patrimoine ferroviaire, en y inscrivant les quarante ans du TGV. Qu’en pensez-vous ?

Je découvre avec une certaine surprise que le TGV est aujourd’hui un objet de patrimoine. Je ne le perçois pas comme cela et la SNCF, longtemps, n'a pas perçu le TGV comme étant du patrimoine. Des années 1980 à 2010, la SNCF vend de la modernité, de l'efficacité de la grande vitesse et non pas du rêve, de la nostalgie et de la culture. Le TGV a le mérite d'avoir certainement ressuscité le chemin de fer, en le sortant de l'ornière des années 1970 du choc pétrolier. Mais de là à en faire un objet du patrimoine ! Cela me paraît difficile.

Les objets de patrimoine, dans une image peut-être vieillotte, sont des cathédrales, des châteaux ou des peintures. Ce sont des objets anciens qui ont été peu à peu vissés dans ce que nous pourrions appeler "le souvenir collectif". À ses débuts, le TGV n'est pas un train qui fait rêver. C'est un train qui permet de se coucher plus tôt le soir, de rêver donc réellement dans son lit. Alors que jadis, les trains très lents obligeaient pour une journée de travail par exemple à Marseille, à dormir sur place le soir et à rentrer le lendemain. Le TGV fait rêver parce qu'il est efficace.

Le TGV n’est pas "glamour". C’est un train qui a été conçu, dans l’esprit de la SNCF, pour les hommes d’affaires. Mais à la surprise générale, il a été beaucoup plus pris par des familles entières allant dans leur maison de campagne, parce que "l'homme de la rue" regarde l'horaire et se dit : "Ce train qui arrive trois heures plus tôt, c'est celui-là que je veux !" Le TGV était un train vraiment démocratique, il n’y avait pas de prix spécial à l'époque, il était ouvert à tout le monde. D'où son succès et par la force des choses, par la force de la communication, le TGV devient donc un objet de patrimoine.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Il s’agit selon vous d’une opération de communication ?

Oui, il s'agit vraiment de communication. Le patrimoine en France s’est établi comme une force économique parce que cela a d'abord été de la communication. Un homme a joué un grand rôle, l’ancien ministre de la Culture Jack Lang, en inventant le patrimoine industriel. À ce titre, je suis membre de la CNPA, la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, et mon principal travail est de procéder à des classements d'objets industriels. On s’occupe d’un patrimoine industriel enfin reconnu comme tel. Un bon maire d'une belle ville des années 1950-1960 aurait subventionné une cathédrale, une chorale, des activités dites culturelles mais jamais il n’aurait subventionné une vieille locomotive à vapeur ou des collections d'automobiles anciennes. Cela ne se faisait pas, cela était même considéré comme un sacrilège. Il n’était question que de monument, de pierre taillée, de peinture... l'art et uniquement l'art pour le patrimoine !

L'Orient-Express est le type-même du train encensé par la communication, par une maîtresse femme de la communication, Agatha Christie, avec son roman Le Crime de l'Orient-Express. L’Orient-Express était un train d'hommes d'affaires, de fonctionnaires qui partaient rejoindre leur poste de diplomates, qui regardaient leur montre, qui ne rêvaient pas devant les paysages, qui ne buvaient pas du champagne, mais qui tenaient simplement à ce que le train arrive à l'heure ! Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'aviation et les trois journées nécessaires pour aller de Paris à Istanbul étaient un pensum ! Les voyageurs impatients tapaient du pied ! L’Orient Express n'était pas alors un train mythique. Il l’est devenu, grâce à Agatha Christie et au cinéma. Et s'il y a un train à l'opposé de l'Orient-Express, c'est bien le TGV : pas de lustres, pas de cristaux, pas de tapisserie, pas de marqueterie signés René Prou ou René Lalique. Non, il n'y a rien de tout cela dans le TGV : que du plastique, du fonctionnel, il est confortable et cela va vite !

Quelles sont à ce titre les caractéristiques, les composantes - forme, couleur, design - que l’on peut qualifier de culturelles du TGV, celles qui ont marqué les esprits, à ses débuts dans les années 1980 ?

La SNCF avait fait appel à Jacques Cooper qui avait travaillé entre autres pour le groupe Renault dont l'Espace est sortie également dans les années 1980 : cette voiture avec un museau assez incliné, assez long, avec pratiquement le même avant que le TGV de l’époque. Une photographie le montre clairement.

• Crédits : Trainconsultant-Lamming

Jacques Cooper propose d’abord un TGV en forme d'obus, une sorte de fusée spatiale. Ce projet est refusé par la SNCF qui choisira un dessin de Jacques Cooper assez sage finalement, dicté par les lois de l'aérodynamique ferroviaire. C'est une réussite, sans être d’une beauté extraordinaire. Les cheminots ont donné eux-mêmes un surnom aux rames : les "longs nez". Dans les années 1990, le designer Roger Talon va les redessiner pour le TGV Atlantique et il va surtout s'intéresser aux aménagements intérieurs. Les aménagements de Jacques Cooper se caractérisent par du plastique brillant qui colle aux cuisses, des couleurs vert acide et orange voyant. Ces couleurs flashy ne donnent pas une impression de confort et d'intimité. Quand on regarde les premières images de l'intérieur des TGV, cela fait vraiment "plastique", je dirais même "plastoc" : fonctionnel, hygiénique, facile à nettoyer et à entretenir. Encore une fois, cela n’a rien de “glamour”.

• Crédits : Trainconsultant-Lamming

Quant à la couleur orange, elle vient des portières des voitures voyageurs des plus de 3 000 voitures dites "Corail" mises en service en 1975 par la SNCF. Ces voitures sont de couleur grise et blanche. Seules les portières sont de couleur corail, une couleur très à la mode à l’époque. Cette couleur orange a donc été choisie pour la première génération de TGV qui roule entre Paris et Lyon. Le TGV Sud-Est est bien de couleur corail. Cette couleur plaît, mais elle est quand même vraiment forte. Le design de l’époque était agressif. Cette couleur corail pour moi est une couleur de l’électroménager, une "couleur Moulinex" qui aujourd’hui a pris une dimension attendrissante. Mais le TGV Atlantique a été une plus grande réussite en 1991, avec un pressage bleu et gris qui évoque l'océan, l’ouest de la France : la Bretagne, la Vendée...

Dans les années 2000, le couturier Christian Lacroix repense les sièges pour leur donner une forme coupée en biais. Il faut alors choquer pour plaire ! Christian Lacroix intervient à une époque où le TGV commence un peu à vieillir, à manquer de qualité esthétique et de confort à l'intérieur. Les vitres sont éternellement fermées parce que la grande vitesse interdit l’ouverture des fenêtres et cet air conditionné, cet air qui circule, participe à ce sentiment d'enfermement. Le TGV est beaucoup plus petit que le train corail, plus large et au plafond plus haut. Dans cette atmosphère assez oppressante, assez étriquée, il était nécessaire de créer de l'agrément. La SNCF a su le faire, notamment avec Christian Lacroix.

En quoi le TGV peut-il faire si vite partie du patrimoine des Français ?

Le patrimoine rapporte. C'est un placement. Le château de Versailles rapporte. La caisse du Centre des monuments nationaux est pleine. Les dizaines de millions de visiteurs en France font que le patrimoine est une bonne affaire. Le patrimoine a donc été sanctuarisé par son utilité économique. Il fait travailler des milliers d'entreprises spécialisées et agréées. La SNCF a été obligée, à son corps défendant, de faire du patrimoine ferroviaire. Ce n'est pas sa vocation et surtout pas pour le TGV. La SNCF, il y a encore quelques années, refusait absolument de faire du TGV un monument historique. Mais elle a finalement suivi, bon gré mal gré, les impératifs de la communication moderne, du phénomène de patrimonialisation, en participant à ce circuit de rentabilité qui, d'ailleurs, est très souhaitable. Tant mieux si finalement les objets classés gagnent leur vie ! Le "vieux" ou le "dépassé" est rentable. Il travaille.

Un club de conducteurs et d’anciens conducteur de TGV, le Club de la Grande Vitesse Ferroviaire, est particulièrement mobilisé. Ses quelque 200 membres défendent avec force cette notion de patrimoine pour le TGV. Ils souhaitent que la rame 16, la rame du record de vitesse de 1981, soit classée et devienne un objet historique. Pour la SNCF, il n’est question uniquement pour l’instant et fort heureusement de la préserver. Elle a été sauvée de justesse. Elle a failli partir chez les ferrailleurs. Le Club de la Grande Vitesse Ferroviaire suit de très près le destin des rames TGV et s’est aperçu que cette rame 16 était en danger de démolition, après quarante ans de bons et loyaux services, ce qui est d'ailleurs absolument extraordinaire. Pour le moment, je pense qu'elle est sauvée par cette appropriation du statut de patrimoine.

Ceci étant dit, la SNCF conserve énormément. J'en veux pour preuve le Musée français du chemin de Fer, devenu Cité du Train de Mulhouse, où se trouvent plus de deux cents magnifiques engins ferroviaires : locomotives à vapeur, locomotives électriques et la grande vitesse y a toute sa place. La SNCF a une politique patrimoniale culturelle qui remonte aux années 1960. À partir de 1965, elle commence à constituer une collection absolument extraordinaire et le musée de Mulhouse ouvre en 1971. La SNCF préserve et protège. Elle sauvegarde soigneusement tout ce qui ne roule plus et constitue même un des premiers réseaux au monde par le taux de protection historique et de préservation historique. C'est bien le TGV qui a posé un problème d'une assimilation trop rapide entre patrimoine et modernité grande vitesse. Cela ne va pas ensemble. Pour le patrimoine, on ne considérait que la grande lenteur. Les trains qui roulaient à 100 km/h ou 120km/h du temps de la vapeur, oui, cela pouvait être du patrimoine. Mais un TGV qui abat tous les records de vitesse, le train le plus rapide du monde peut-il être considéré comme du patrimoine ? Cela est difficile à admettre et je suis assez proche de la SNCF de ce point de vue là. Mais il faut se résoudre à l'admettre.

À RÉÉCOUTER Réécouter Le monde à portée de train écouter ( 58 min) 58 min Eurêka ! Le monde à portée de train

Les trains à grande vitesse à l’étranger ont-ils aussi une dimension patrimoniale ?

C’est le cas au Japon qui a créé en 1964 son Shinkansen, son réseau ferré à grande vitesse. Les premières rames ne circulent plus. Ce sont des trains en forme d'obus qui sont considérés aujourd’hui dans l’archipel comme du patrimoine. En Allemagne, l’InterCity Express (ICE) est un train un peu plus classique que le TGV, un train lourd et confortable et il n’est pas encore perçu outre-Rhin comme du patrimoine. La France est le seul pays européen où la grande vitesse a pris une place aussi forte. Que ce soit en Allemagne ou au Royaume-Uni, les trains à grande vitesse circulent moins vite, à 200 km/h parfois et sont infiniment moins nombreux. Le chemin de fer dans le reste de l’Europe est resté très classique. La reconversion de la SNCF dans les années 1980 est considérable et pratiquement unique au monde. Aux États-Unis, il n’y a quasiment pas de réseau de grande vitesse et en Russie, pas du tout. La Chine possède un énorme réseau de lignes à grande vitesse de plus de 25 000 km, mais les trains n’avancent pas à plus de 200 km/h !

La France détient le record mondial de vitesse sur rails à 574,8 km/h, record réalisé en 2007 sur la nouvelle ligne LGV Est Européenne. La France est le pays où il y a le plus de trains à grande vitesse, où le TGV est vraiment pris par tout le monde. Le coup d’envoi du TGV en 1981 est pour moi aussi important que la création de l’aviation. Le TGV est pérenne par la révolution technologique qu’il a apportée en matière de vitesse et de sécurité. Outre son service national rendu qui est considérable, nous pouvons donc considérer qu'il mérite pleinement sa dimension patrimoniale.