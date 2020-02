Couples en crise, rupture, épreuve familiale… Delphine Saltel est entrée dans l’intimité de plusieurs couples, au bord de la rupture, qui tentent de s’en sortir. Réalisée par Cécile Laffon et coordonnée par Sonia Kronlund, productrice des Pieds sur terre, La Clinique de l’amour : un podcast décomplexé et décomplexant qui ausculte les couples d’aujourd’hui, en cinq épisodes de 30 minutes, disponible en intégralité dès le 13 février sur franceculture.fr.

La Clinique de l’amour

Dans un hôpital public du sud de la France, un psychiatre et une psychologue reçoivent des couples au bord de la rupture. Les patients viennent à deux, parfois avec leurs enfants, et exposent les malentendus, les vieilles histoires, les conflits qui ont fragilisé l’amour : charge mentale, argent, fréquence des rapports sexuels... Rancœur et espoir se mêlent. Alors commence le travail : parler, écouter l’autre, faire face ensemble…

Épisode 1 : Partir ou rester ?

Christine et Thierry, mariés, deux enfants et en pleine crise de couple : première consultation.

Épisode 2 : L’ardoise pivotante

Le sexe et l’argent : quand les conjoints abordent les vrais problèmes, le travail commence.

Épisode 3 : La famille, tue-l’amour

Psychanalyse d’un conte de fées : comment sauver l’amour quand on a vécu longtemps ensemble et eu beaucoup d’enfants ?

Épisode 4 : La boucle

Qu’est-ce qu’une « boucle relationnelle » et comment sortir de la répétition ? Etude de cas avec le couple Marginier.

Episode 5 : Le début de la fin

Épilogues en série pour trois couples en cheminement

