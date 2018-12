La famille, c'est quoi ? par Simone Veil, Gainsbourg, Mauriac...

Et pour vous, c'est quoi la famille ? Quelques illustres personnalités nous éclairent sur leur propre définition de la famille, à partir de leur expérience de vie, piochées dans les trésors d'archives de l'INA.

ROMY SCHNEIDER

C’est l’unique chose qui compte et qui me repose c’est être avec mes enfants, mon mari ; là je peux me reposer.

JEAN D’ORMESSON

C’était une famille très très unie, finalement ça paraît aujourd’hui peut-être presque un peu risible. Mon père aimait sa femme, ma mère aimait son mari, les parents aimaient les enfants, et les enfants aimaient les parents et les enfants s’aimaient entre eux. C’était presque fatigant.

LÉO FERRÉ

On arrive à s’entendre quand on est très peu, deux ou trois.

SIMONE VEIL

Mes enfants sont grands, l’aîné à 27 ans, il est marié, il a une petite fille, alors maintenant c’est plutôt d’être grand-mère qui m’occupe et beaucoup. Je viens d’avoir ma petite-fille pendant trois jours parce que mes enfants étaient en voyage, et j’ai trouvé ça très absorbant, surtout que j’étais en train de mettre au point les interventions sur le projet de loi sur l’avortement et c’était un peu difficile de faire à la fois la grand-mère et de préparer un texte.

PATRICIA HIGHSMITH

Pourquoi est-ce qu’il faut aimer la famille ? Peut-être qu’on aime les amis beaucoup plus ? Proust a dit "ses amis sont sa famille".

DANIEL GÉLIN

Il y a toujours des problèmes qui d’ailleurs s’abolissent assez facilement quand on a beaucoup d’amour ; tout s’arrange à Noël, finir l’année ou de la commencer ensemble, tous unis, c’est un bonheur total. Je ne sais pas ce que j’ai réussi dans ma vie mais ça j’ai réussi, mais pas tout seul.

FRANÇOIS MAURIAC

Je crois que les miens, enfin les hommes dont je suis sorti, la bourgeoisie dont je suis sorti, a agi sur moi comme des freins puissants. Les morts, dans une destinée comme la mienne, jouent des rôles de freins, voilà ce que j’ai voulu dire.

JEANNE MOREAU

Je ferais offense à mes parents : mes parents avaient les problèmes, et ils n’ont peut-être pas pu toujours me cajoler. Autant qu’ils n’auraient pu et puis le grand choc de ma vie c’est que j’ai une sœur qui est arrivée quand j’avais neuf ans et demi ; j’étais habituée à être fille unique. Mais d’ailleurs, qui n’aime pas être cajolé ? On aime mieux être bien traité que mal.

JULIETTE GRÉCO

Charlotte est ma sœur jumelle, d’une certaine manière, et je sais bien que quand moi je souffre de quelque chose, elle en souffrira dans très peu de temps. Nous sommes une en deux, et deux en une.