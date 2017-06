La génération Erasmus en cinq émissions

Il y a tout juste 30 ans, le Conseil des ministres de l'Education lançait le programme Erasmus, devenu un des rares symboles positifs de la construction européenne. Évocation au fil de cinq de nos programmes.

Neuf millions d'étudiants ont bénéficié d'Erasmus depuis trente ans. Et ce programme d'échanges universitaires est devenu un emblème du vieux Continent, quitte à ce que le président de la Commission européenne brandisse le chiffre incertain d'un million de bébés qui en seraient nés. Aujourd'hui, le programme élargi et rebaptisé Erasmus + s'applique aux 28 pays de l'UE, mais aussi à la Turquie, la Macédoine, la Norvège, le Liechtenstein et l'Islande. Et 14,7 milliards d'euros devraient y être dédiés sur la période 2014-2020, alors que se pose la question de son avenir post Brexit pour les étudiants britanniques. Du dispositif lui-même à l'humanisme du philosophe qui lui a donné son nom, en passant par ce qu'il a inspiré, au cinéma notamment, voici cinq émissions "génération Erasmus".

Erasmus + aujourd'hui

Originaires d'Italie, d'Espagne, de Pologne, de Suède et même de Chine, tous ces étudiants sont réunis à l'Université Libre de Bruxelles. Leur première motivation : apprendre rapidement une nouvelle langue et découvrir l'autre. Reportage en décembre dernier de Laxmi Lota, au moment où venaient de débuter les festivités du trentenaire. Avec un rappel des blocages qui avaient eu lieu au lancement d'Erasmus.

La France, l’Allemagne et l’Espagne restent les trois principaux pays d’origine des participants, tandis que l’Espagne, l’Allemagne et le Royaume-Uni sont ceux qui en reçoivent le plus.

Joies et déboires de jeunes Erasmus

Une personne sur quatre a rencontré son partenaire pendant sa période Erasmus, d'après une enquête auprès de 80 000 personnes. Pour ses 30 ans, "âge à la fois mûr, à la fois tendre", Marie Richeux a invité en début d'année plusieurs étudiants ou anciens étudiants désormais professionnalisés dans "Les Nouvelles vagues". Camille Baron, 25 ans, Tom Durand-Viel, 21 ans, Farah Keram, 25 ans, et Vincent Lorin, 32 ans, sont partis dans un pays d'Europe pour expérimenter six mois ou une année le "European Region Action Scheme for the Mobility of University Students". De Berlin à Malaga, en passant par Rome, des études de géographie ou de cinéma aux écoles de commerce, témoignages croisés.

Le syndrome Erasmus

En 2002, un film fait sensation et devient la meilleure publicité pour Erasmus (et Barcelone) : L'Auberge espagnole. Succès tel que l'histoire se poursuivra dans deux autres volets : "Les poupées russes" puis "Casse-tête chinois". Leur réalisateur, Cédric Klapisch, était l'invité de Martin Quenehen fin 2012, dans "Grantanfi". Un jeu à saute-frontières au nom de l'amour, du savoir et d'une certaine idée de l'Europe, en compagnie du cinéaste, mais aussi de l'écrivain Marek Halter, fondateur et président de deux collèges universitaires français en Russie.

Érasme et l'humanisme

Desiderius Erasmus Roterodamus a relancé sa notoriété, s'il en était besoin, grâce à ce programme européen de mobilité. Pour beaucoup, ce théologien humaniste originaire de Rotterdam fut au tournant du XVe - XVIe siècle (1468-1536) le premier citoyen européen. Lui qui parcourut le Continent entre 1499 et 1514. Fin 2013, le maître d’œuvre de l’édition intégrale bilingue des Adages d’Érasme, Jean-Christophe Saladin, était reçu par Frédéric Lenoir et Leili Anvar dans "Les Racines du ciel".

Selon Érasme, la vérité, si tant est qu'elle existe, peut être gaie. Elle est accessible à tout le monde, plastique, en mouvement. Et cela se trouve par exemple dans la notion de plasticité de la langue, y compris du latin. Elle est très souvent métaphorique. Elle est dans le jeu. Érasme était absolument partisan d'utiliser le jeu dans la pédagogie pour les enfants, et il vomissait les méthodes de l'époque, où l'on vous tapait à coups de règle sur les doigts et il fallait apprendre par coeur des règles latines plus ou moins stupides et plus ou moins fausses. Et donc il a écrit énormément et beaucoup de ces fameux Dialogues, que l'on appelle les Colloques, très légers et destinés à enseigner aux enfants toutes les matières. C'est-à-dire qu'il avait des idées très proches de Janusch Korczak, de Dolto ou de Célestin Freinet.

Érasme "s'est lâché" dans l’Éloge de la folie

Celui qui a inspiré la fondation du Collège des Trois-Langues (latin, grec et hébreu) à Louvain est évidemment célèbre pour son "Éloge de la folie", de 1509. Une satire assez courte écrite en quelques jours en latin. Dans un entretien avec Adèle Van Reeth dans "Les Chemins de la philosophie", le professeur de philosophie Jean-Michel Besnier expliquait notamment que ce texte est "quand même singulier dans son oeuvre. Parce cet homme a écrit énormément et énormément de choses sérieuses, érudites. Et puis, bah, il s'est lâché, si l'on peut dire. Il revenait de Rome, où il avait vraisemblablement assister aux turpitudes de Jules II. Et allez savoir exactement pourquoi et comment, il a décidé de parler au nom de la folie. Au nom d'une folie heureuse, objectée à la triste folie des sages, des dévots, des clercs, de son temps. Donc, il a voulu faire rupture et il y est parfaitement parvenu. Et je crois qu'aujourd'hui ce texte a une actualité extraordinaire parce que l'on nous annonce aussi des ruptures. Des ruptures de tous ordres." Ainsi

Les sages diront qu’il faut être fou pour faire son propre éloge ; cela me convient parfaitement. Qui me connaît mieux que moi ? D’ailleurs, en faisant cela, je fais preuve de plus de modestie que celui qui paie un littérateur pour s’entendre raconter des flatteries. Notre parangon d’humilité fait la roue tel un paon, tandis que ses adorateurs rémunérés clament ses vertus et pensent le contraire. Finalement, comme dit le proverbe, celui qui ne trouve personne pour être loué a raison de le faire lui-même.

Érasme, Éloge de la folie, I-III, 1511, trad. Luc de Brabandere, Village mondial, 2000, p.35-36