La grammaire en péril

Dans un billet de blog publié sur Télérama, une enseignante reprochait à la réforme de la grammaire une simplification forcée et illogique. Louise Tourret, productrice de Rue des écoles, tient à nuancer le débat.

Un post publié sur la plateforme de blog de Télérama a fait beaucoup réagir ces derniers jours. Son titre : En 2017, la grammaire est simplifiée, voire négociable. Il est signé de Lucie Martin, professeur de lettre classique. C’est un pseudonyme mais j’ai eu cette enseignante plusieurs fois au téléphone, j’ai aussi recoupé son témoignage… car oui, je passe une grande partie de mes journées à échanger avec des acteurs de l’éducation.

Sur le contenu : oui il semble que la réforme de la grammaire propose une simplification, comme par exemple le fait de ne plus étudier les compléments d’objet directs et les compléments circonstanciels. Cela choque en particulier les professeurs de langues anciennes comme Lucie Martin, car en latin on n’a pas affaires aux mêmes déclinaisons.

Qui plus est pour l’accord du participe passé : sans COD, comment accorder avec le verbe avoir ? "Les fraises qu’elle a mangées – é –e- s". Mais il est vrai que beaucoup d’élèves collent un -ER à la fin du verbe… et qu’on est presque moins déçu quand on a un participe passé.

Si je dis ça c’est parce que le billet de Lucie Martin pose aussi la question de la correction et de la bienveillance que les formateurs conseillent d’adopter aux enseignants dans cette formation – et cela passe particulièrement mal quand le formateur dit que l’élève peut négocier pour avoir des points même en cas d’erreur si son raisonnement est juste. Pour l’enseignante qui a suivi la formation, ce relativisme est insupportable. Et ce témoignage concernant la clémence est recoupé par ceux de nombreux enseignants – qui parlent de corrections du brevet et du bac, et là documents à l’appui.

Mais d’autres enseignant sont également plus mesurés…

Car s’il s’agit de faits, il est tout autant question de points de vue, de style pédagogique et que tous les enseignants ne pensent n’y n’agissent pareil, même si la finalité doit rester, on l’espère, d’enseigner à s’exprimer et écrire correctement - but non atteint pour au moins 15% des élèves français.

Reste que ce blog a été repris comme s’il s’agissait d’un article de Télérama, alors que c’est un témoignage, un récit et un point de vue sur la pédagogie. Et un auteur de blog, un journaliste, un historien… ça n'est pas pareil. C’est bien pour ça que j’essaie de m’abreuver à toutes les sources : mes reportages, des témoignages, la lecture d'essais universitaires.

Ce billet a tout de même fourni de quoi nourrir l’ire des « anti-pédagogistes » et donné lieux à des articles dont le parfum de haine envers l’éducation nationale dépasse largement le propos de l’auteure – qui m’a confiée que tout n’était pas totalement à jeter dans cette formation. Une auteure qui me confiait également sa surprise, mais surprise désagréable de voir son récit récupéré sur un autre blog…. celui du candidat François Fillon dont elle ne partage absolument pas les vues sur l’enseignement !

Nous avons demandé ce qu'il en pensait à Philippe Meirieu, professeur émérite en sciences de l'éducation à l'université Lumière-Lyon II (dernier ouvrage « Eduquer après les attentats »chez ESF, septembre 2016) puisqu'il est régulièrement et depuis longtemps accusé d'avoir défendu une approche pédagogique trop souple, voire un certain laxisme, et d'être déconnecté du métier :