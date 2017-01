La longue marche des femmes : 9 voix du féminisme à redécouvrir

Dans le cadre de notre journée d’antenne le vendredi 20 janvier sur « La Longue marche des femmes », France Culture donne à entendre des voix, grandes ou anonymes, du féminisme qui parlent de la condition des femmes dans le monde.

Simone Veil et Simone de Beauvoir, ou encore Elisabeth Badinter, Christiane Taubira et Michelle Obama : dans le cadre de notre journée spéciale le vendredi 20 janvier sur « La Longue marche des femmes », l'antenne de France Culture a été rythmée par des voix du féminisme, grandes ou anonymes, qui parlent de la condition des femmes dans le monde. Retrouvez ici tous ces extraits.

Réécoutons Simone Veil, alors ministre de la Santé, dans son discours historique du 26 novembre 1974 à l’Assemblée Nationale lors des débats sur la loi IVG. A l'occasion de cette journée spéciale, cet extrait a été diffusé dans La Méthode scientifique.

En 1975, Simone de Beauvoir est interrogée par Jean-Louis Servan-Schreiber dans l’émission Questionnaire sur le thème "être une femme, ça se construit". A l'occasion de cette journée spéciale, cet extrait a été diffusé dans La Grande Table.

Laissez-vous porter par la voix de Delphine Seyrig, dans l’émission Le Bon plaisir en 1987, sur les femmes oubliées des révolutions des années 60. A l'occasion de cette journée spéciale, cet extrait a été diffusé dans La Fabrique de l'Histoire.

"C'est en 68 que s'est produit une sorte de séparation et d'autonomie du mouvement féministe parce que les femmes ont été très actives dans les événements." Delphine Seyrig.

Benoîte Groult interviewée par André Bercoff en 1994 parle du sexisme de la langue française. A l'occasion de cette journée spéciale, cet extrait a été diffusé dans Ping Pong.

"On est agricultrice mais on est écrivaine dès que l'on monte en grade." Benoîte Groult.

Réécoutez Elisabeth Badinter lors de son passage aux Matins de de France Culture chez Guillaume Erner. A l'occasion de cette journée spéciale, cet extrait a été diffusé dans Les Nouvelles vagues.

"80% des tâches ménagères et familiales sont encore aujourd’hui, assumées par les femmes." Elisabeth Badinter.

L'ancienne garde des Sceaux était sur France Culture le 8 mars 2016 pour son "Dictionnaire critique du sexisme dans lequel elle dresse, en dix mots, un inventaire des préjugés à l'égard des femmes. A l'occasion de cette journée spéciale, cet extrait a été diffusé dans Les chemins de la philosophie.

"Avis à tous ceux qui croient que pétasse, bécasse, poufiasse, grognasse, morue, charogne, chienne, truie, grenouille, greluche, harpie, ribaude, et même puterelle, sont synonymes de femmes. Qui s'habituent ainsi au mépris et justifient les violences : le viol est un crime, puni par la loi." Christiane Taubira.

Cette femme est l’une des journalistes politiques interrogées par Charlotte Bienaimé pour la Grande Traversée "Women’s power : les nouveaux féminismes" diffusée l’été 2016 sur France Culture. Elle aborde la question du sexisme des hommes politiques vis-à-vis des journalistes femmes. A l'occasion de cette journée spéciale, cet extrait a été diffusé dans Du Grain à Moudre.

"J'avais rendez-vous avec un conseiller politique et on m'a suggéré de ne pas y aller en jupe."

Lors de son discours du 13 octobre 2016, Michelle Obama réagit aux propos sexistes de Donald Trump. A l'occasion de cette journée spéciale, cet extrait a été diffusé dans Les Matins.

"Ses propos sur l'idée que l'on peut faire ce qu'on veut à une femme, c'est cruel, c'est effrayant et c'est blessant." Michelle Obama.

Michelle Perrot, pionnière de l'histoire des femmes se livre dans la grande traversée "Women’s Power, les nouveaux féminismes" de Charlotte Bienaimé diffusée sur France Culture été 2016. A l'occasion de cette journée spéciale, cet extrait a été diffusé dans Les Matins.

"L'histoire des femmes s'inscrit dans une hiérarchie des sexes avec une domination masculine très importante." Michelle Perrot

