La nostalgie c'est quoi ? Pour Enrico Macias, Jeanne Moreau, Melville, Jankelevitch...

Archives | En ce début d'année, la tentation de regarder dans le rétroviseur peut être grande. Et si on prenait pour résolution de ne pas tomber dans la nostalgie de 2019 ? Mais au fond, c'est quoi la nostalgie ? Enrico Macias, Jeanne Moreau, Jankélévitch, et bien d'autres donnent leur réponse.

Morgan, Jankélévitch, Moreau... artistes et intellectuels ont été nombreux au fil des décennies à s'être exprimés sur ce sentiment particulier, en demi-teinte, qu'est la nostalgie, la "Sehnsucht" allemande, intraduisible en français, ce vague à l'âme, cette aspiration ambivalente au passé. On a retrouvé la définition, sensible et subjective, dans les trésors d'archives de l'INA, d'une douzaine d'entre eux.

Enrico Macias, 1980

"Le souvenir pour moi c’est la nostalgie parce que nous avons quitté quelque chose de très beau, c’est notre terre natale, nos couleurs, notre musique, notre façon de vivre. Alors je suis pour garder la nostalgie, pour vivre avec le souvenir tout en allant de l’avant."

Eddy Mitchell, 2011

"Nostalgique jamais ! Ça ne fait pas partie de mes soucis."

Jean D’Ormesson, 2015

"Non ça n’était pas mieux avant."

Ginette Spanier, 1968

"Je n’ai pas du tout la nostalgie d’hier. Toute ma génération, je les trouve un peu idiots parce qu’ils parlent tout le temps de leur jeunesse. Je ne comprends pas les gens de ma génération qui veulent être jeunes et qui se mettent avec des jupes ridicules et qui ont l’air idiotes. Je trouve que ça manque de dignité, une vieille dame comme moi qui n’admet pas son âge."

Robert Hossein, 1978

"'Oh ma Lola toi que j’aimais à la folie.' J’ai gardé ce souvenir de Vitalis, de ce grand vagabond avec ses animaux. L’hiver, la tempête, qui va en prison, qui est bousculé partout. Et qui dégage une poésie folle. J’entendais toujours 'Oh ma Lola'. C’est drôle comme les souvenirs vous renversent comme des raz-de-marée. Vous bousculent, vous 'nostalgisent', vous 'mélancolisent'. Ces airs même de "Oh ma Lola" j’y pense toujours. C’est très bon de vivre avec eux de savoir qu’ils existent et de pouvoir s’entretenir un peu avec eux. L’enfance parce que ça c’est quelque chose d’intact."

Jeanne Moreau, 1970

"Pour qu’à mon âge, étant une femme adulte je puisse parler avec autant de précision de cette enfant que j'ai été. Et que cette enfant soit aussi exigeante c’est que je l’ai bien gardée en mémoire et que j’en ai la nostalgie."

Jean-Pierre Melville, 1996

"Je ne suis pas d’accord avec vous quand vous me dites que c’est avec « Bob » que j’ai fait la découverte dans mes films de la nostalgie. Non, je crois que je la porte tout à fait en moi, je suis un homme du passé. Je suis un passéiste, comme on dit, j’aime infiniment plus ce qui est arrivé aux hommes et aux femmes de ma génération que ce qui leur arrive maintenant."

Vladimir Jankélévitch, 1974

"Aucun de nous n’est nostalgique, on n’a pas le temps d’être nostalgique. La nostalgie c’est un sentiment de loisir."

- Qu’est-ce qui vous rend nostalgique Vladimir Jankelevitch ?

"Quand vous sentez une odeur d'herbes brûlées. Ça ne vous réveille pas des tas de choses ? Et la musique est porteuse de nostalgie n’est-ce pas ? Les parfums, beaucoup."

Michèle Morgan, 1956

"J’ai beaucoup aimé l’Amérique pendant un an, deux ans et puis au fur et à mesure que j’étais là-bas je commençais à avoir une espèce de nostalgie de la France et j’ai commencé à penser à Paris, aux Marronniers, à l’avenue Montaigne."

Alain Souchon, 1979

"Dans la nostalgie il y a la nostalgie du passé. Le parfum du passé c’est un truc qui est éternel. On peut lire Joachim du Bellay. À chaque fois qu’on s’est exprimé en laissant sortir bien ses sentiments et les laisser aller. On a toujours une nostalgie du temps passé. Moi je crois que c’est parce qu’on n’a pas envie de vieillir, on a peur de mourir alors. On se rattache au passé."

Jacqueline de Romilly, 1998

"On me dit est-ce-que vous auriez aimé vivre à Athènes au Ve siècle ? Bien sûr que non. J’aurais été une malheureuse femme au foyer dans des conditions lamentables."

Alain Delon, 1982

"On a toujours tendance à dire 'ah en ce temps c’était fabuleux'. Et toujours 20 ans auparavant on dit 'ah j’aurais bien voulu vivre à l’époque de l’art déco en 1925, 1930.' Et je crois pertinemment quand l’an 2000 on dira 'ah ! Les années 1980 c’était fabuleux'. Je crois que chaque époque est une belle époque quand on la vit bien et quand on sait la vivre."