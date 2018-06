La place des filles dans les filières mathématiques : une équation difficile

En 2018, en France, un pays où les inégalités entre filles et garçons tendent quand même à se réduire, les filles sont inexistantes dans les filières mathématiques. Consciemment ou inconsciemment, tout le monde considère que les maths sont réservés aux garçons, les filles elles-mêmes ont tendance à s'auto-dénigrer, du moins à manquer de confiance en elles. L'an dernier, aucune n'a intégré le département de mathématiques de l'Ecole normale supérieure de la rue d'Ulm. Alors Magali Danican et Philippe Douroux ont tenté de comprendre, dans un reportage dans Libé, où se situait le problème.

"Les garçons s'imposent à chaque fois qu'il y a une sélection"

Le mathématicien Elyès Jouini, vice-président de l'université Paris-Dauphine, ne peut que constater la prédominance des garçons. « Beaucoup d'efforts ont été réalisés, explique-t-il, pour réduire l'écart entre le niveau moyen des filles et celui des garçons ». Mais quand on regarde les 5% qui se trouvent tout en haut de la pyramide, les garçons s'imposent à chaque fois qu'il y a une sélection. Là, les stéréotypes fonctionnent, et quand il s'agit de se présenter à un concours réputé difficile, les garçons iront quand ils ont 12 ou 13, les filles, elles, attendront d'avoir 15 ou 16.

«Prenez un pays comme la Norvège qui a sans doute le plus fait pour effacer les écarts entre hommes et femmes, et bien le biais mathématiques demeure » conclut-il. Apparemment, ce constat préoccupe beaucoup l'École normale supérieure de Lyon dont le département mathématiques compte très peu de filles : celles-ci ne représentent que 20% des élèves en prépa, 16% des candidats au concours MP des ENS, celui qui privilégie les maths, 8% des admissibles et 5% seulement des intégrés par concours. Emmanuelle Picard, une sociologue impliquée dans un groupe d'études mis en place par les Écoles Normales Supérieures met tout cela sur le compte, notamment, de la pression sociale, des stéréotypes qui classent les garçons du côté des chiffres et les filles du côté des lettres...

L'accès à La sacro-sainte terminale S

Mais il y a autre chose. Nos deux auteurs ont rencontré des jeunes femmes qui étudient les maths ou qui essaient et leurs témoignages sont instructifs. Edwige, par exemple, étudiante à l'ENS de Lyon. Pour elle, les filles ne se voient pas comme les victimes d'un système, chacune pense qu'il s'agit d'un problème individuel et qu'il revient à chacune de trouver une solution. La solidarité féminine, dans ce domaine, n'existe pas. Une autre, Lola, raconte comment, à force de bosser, elle a réussi à intégrer, dans un lycée parisien réputé, LA terminale S qui donne accès à LA classe prépa qui permettra d'intégrer l'une des quatre Ecoles normales supérieures de France. Et là elle découvre le sexisme qui règne dans les couloirs du lycée. « On pardonne très facilement aux garçons de ne faire que des maths, explique-t-elle. Ils peuvent s'enfermer dans le travail, ne faire que bosser, passer de l'internat aux salles de cours en peignoir, en survet ou même en pyjama, c'est normal, on dira « c'est un bosseur ». Des filles en revanche on attend autre chose. Il faut qu'elles soient sympathiques, qu'elles préparent le buffet pour les fêtes, qu'elles s'investissent dans la vie de la classe, qu'elles passent du temps à se préparer. « On perd un temps fou et pendant ce temps les garçons bossent et nous passent devant. » fin de citation. En même temps, c'est un cercle vicieux, plus il y a de mecs, plus les filles peinent à s'imposer. Heureusement, les mathématiciens commencent à prendre les choses très au sérieux : « si nous voulons maintenir le niveau de l'école française de mathématiques, nous ne pouvons pas nous passer de la moitié de la population, constate ainsi l'un d'eux. Et cela ne s'applique pas qu'aux mathématiques.