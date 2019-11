La série The Crown, reflet d'une fascination jamais tarie pour la monarchie britannique

Le fil culture | Outre-Manche sont produites de multiples séries historiques. Comme The Crown, qui retrace le parcours de la reine Elizabeth II, et dont la saison 3 démarre ce 17 novembre sur Netflix, avec 2-3 polémiques à la clef. Retour sur un savant succès, entre véracité historique et inventions scénaristiques.

Elle n’est pas encore sortie qu’elle fait déjà scandale. Un épisode de la saison 3 de la série The Crown a fait trembler les murs de Buckhingam Palace… On y suggère en effet que la reine aurait pu nouer une romance avec Lord Porchester, l’entraîneur de ses chevaux de course. L’ancien secrétaire de presse de la reine Elizabeth II, Dickie Arbiter, s’est insurgé dans les colonnes du Sunday Times, déclarant que cet épisode était de "mauvais goût et totalement infondé". De son côté, le prince Charles serait profondément gêné par cette dernière saison qui aborde son couple tumultueux avec la princesse Diana, ainsi que sa liaison avec Camilla Parker Bowles. Si l’approche biographique de ces fictions embarrasse les principaux intéressés, la série est un véritable succès auprès du public. Netflix aurait investi aux alentours de 140 millions d'euros pour une seule saison de The Crown, soit l’une des saisons les plus chères de l’histoire, devant Game of Thrones. Ces fictions sur la monarchie britannique sont devenues un genre à part entière. Alors, pourquoi la royauté fait-elle l’objet d’une telle fascination ? Éléments de réponse avec Ioanis Deroide, agrégé d’histoire et auteur de Dominer le monde. Les séries historiques anglo-saxonnes, aux éditions Vendémiaire.

The Queen, Victoria, The Crown… Ces mises en scène luxuriantes de la monarchie britannique sont-elles devenues une tradition dans l’univers de la fiction ?

Les fictions sur la monarchique britanniques remontent à Shakespeare. A cette époque déjà, il y avait un goût pour la fiction qui mettait en scène le roi. Chez Shakespeare, il y a évidemment une réflexion politique autour du pouvoir, qui n’est pas nécessairement prédominante dans les séries ou les films qui mettent en avant la fonction soap opera, c’est-à-dire les intrigues interpersonnelles, les questions d’amour, de mariage, de famille… L’histoire permet de mettre en scène ce type d’intrigue. C’est le parfum d’évasion d’une époque. C’est donc une tradition très ancienne, et c’est presque devenu un genre à part entière. Dès le début des années 1970, sur la BBC, il y a eu des fictions britanniques et américaines sur la monarchie qui ont cumulé beaucoup d’audience. En 1970, il y a eu une fiction sur les femmes d’Henri VIII et l’année suivante, une série qui s’appelait Elizabeth R qui mettait en scène la vie d’Elizabeth I. Cette série a été la première série britannique programmée sur la chaîne publique américaine TBS. Il y a eu de très bons scores d’audience, et les Britanniques ont continué à produire ce genre de fictions. Ce qui a changé récemment, ce sont les moyens mis en œuvre. Traditionnellement, c’était encore des mises en scène très théâtrales, dans des studios fermés, avec de très bons acteurs et de très bons dialogues, mais sans beaucoup de moyens. Depuis le succès de la série historique Rome diffusée sur HBO, les moyens des séries ont décuplé.

Netflix aurait investi aux alentours de 130- 140 millions d'euros pour une seule saison de The Crown, soit l'une des saisons les plus chères de l’histoire, devant Game of Thrones. Pourquoi dépenser un tel budget pour ce genre de série ?

The Crown a un modèle économique de blockbuster, il y a eu beaucoup de communication de Netflix. Mais à la différence de superproductions comme Game of Thrones ou Rome, The Crown n’est pas une superproduction épique. L’argent est moins visible, mais en fait, il y a un temps considérable passé à faire le décor ou les costumes. Il y a peu d’épisodes, donc on passe beaucoup plus de temps sur un épisode, et cela coûte évidemment plus cher.

Le créateur de la série The Crown, Peter Morgan, est l'un des plus éminents spécialistes de la monarchie britannique, à qui l’on devait déjà le scénario de The Queen, de Stephen Frears. Que révèle ce choix ?

Peter Morgan est un homme de récit, de scénario, d’imaginaire, de télévision et d’intrigue. Il s’est plongé corps et âme dans la monarchie britannique pour raconter son histoire. Mais comme il le dit lui-même, il est plutôt du côté du roman que de l’histoire. Dans The Crown, il y a beaucoup de choses qui sont de l’ordre de l’imaginaire. C’est le cas par exemple du discours prononcé par Churchill dans l’épisode sur le grand smog de Londres en 1952, cette brume brunâtre et épaisse, due à la pollution. Le smog a bien existé, la prise de conscience que ça a engendrée aussi, et manifestement la sensibilité de la reine à cette question est véritable. Cela paraît très vraisemblable dans la série, mais ce discours que Churchill prononce n’a jamais existé. Peter Morgan fait toujours le choix de la fiction. Pour Netflix, c’est le meilleur des deux mondes, parce que c’est un scénariste rigoureux, il n’y a pas de contresens historique, mais en même temps, il n’y a aucun scrupule à mettre en scène et imaginer. Pourtant, beaucoup de critiques louent le réalisme de cette série, mais ils évoquent plutôt la vraisemblance de l’univers de la monarchie. Par exemple, la robe du couronnement d’Elizabeth dans la série est la réplique exacte de celle que portait la Reine le jour J. Les équipes n’ont pas tourné à Buckingham Palace, mais dans un décor avec un tel luxe de détails que c’est confondant. Le réalisme des attitudes, des comportements, et parfois des faits et des déclarations est contestable. Et en même temps, c’est facile d’imaginer ce genre de choses avec The Crown, puisqu’il y a beaucoup d'éléments qu’on ne connaît pas avec la monarchie britannique : on ne sait pas ce que la Reine peut penser ou dire à son entourage. On ne sait même pas ce qu’elle dit à son Premier ministre lors de leurs rencontres hebdomadaires, qui ont lieu depuis des décennies. Ce sont des scènes qu’on voit beaucoup dans The Crown, et c’est totalement imaginé. Il faut proposer quelque chose de dramatiquement satisfaisant tout en ayant toutes les cautions historiques.

Mise à part cette histoire de romance entre la reine et un entraîneur de chevaux de courses, les membres de la famille royale paraissent souvent dignes et respectables, comme s’ils étaient intouchables…

Dans The Crown, on s’intéresse à la famille royale contemporaine, ce sont des personnes qui sont vivantes, ou récemment décédées, donc évidemment, c’est délicat. Quand on parle de souverains passés, on peut y aller plus allègrement. Les Tudors mettait en scène Henri VIII et l’action se déroulait XVIe siècle, donc on peut y aller allègrement sur le sexe, la violence, la dépravation morale… En plus, il y a une position ambivalente de la part des Britanniques. D’un côté, ils adorent lire les tabloïds pour connaître les dernières rumeurs et regarder les photos intrusives des paparazzis, et de l’autre, dès qu’on émet l’idée que la monarchie n’est pas adaptée au monde moderne, ils sont scandalisés, comme si on remettait en cause un fondement de leur société. Il y a une contradiction que les Britanniques ont dans leur rapport à la monarchie. Dans le cas d’Elizabeth II, elle est là depuis 1953, donc elle est dans la vie de tous les Britanniques. Elle est dans l’actualité depuis si longtemps qu’on n’envisage pas de traiter de sa vie de manière légère ou moqueuse. Le propos de The Crown, c’est avant tout de se demander comment ont fait ces gens à qui on a demandé de nier leur individualité pour n’être plus que des symboles, pour gérer cela et vivre ainsi. On voit qu’Elizabeth s’en sort plutôt bien, contrairement à sa sœur et à son mari qui en souffrent énormément. Il y a aussi un propos sur l’empowerment des femmes et la masculinité qui passe au second plan, la série est contemporaine pour cela.

N’existe-t-il pas un étrange contraste entre la mise en scène luxuriante de la monarchie britannique et les difficultés que traverse le pays actuellement, en particulier depuis le Brexit ? Faut-il y voir une fuite en avant, une diversion ?

Depuis 2016, ce que le Brexit montre, c’est que soit on s’est complètement trompé sur les Anglais, ou alors eux-mêmes ne savent plus qui ils sont. Il y a toujours eu le cliché des Britanniques pragmatiques et modérés, toujours prêts à trouver un bon compris… Tout cela a volé en éclat avec le Brexit, et on découvre un pays plein d’outrances et de points de vue irréconciliables. Du coup, ce que The Crown montre, c’est au contraire l’establishment, quelque chose de très stable : la responsabilité, la retenue, éviter les aventures, jouer la sécurité. The Crown n’est pas une célébration de la monarchie, c’est plus complexe que cela, mais la série retrace un pays qui était en train de renoncer à sa grandeur, et le Brexit, c’est le moment où le Royaume-Uni se retrouve sans rien : il n’a plus son empire, plus son influence, et bientôt il ne sera même plus dans l’Europe. La reine voit l’affaiblissement de son pays. Regarder The Crown aujourd’hui, en mettant en perspective le contexte du Brexit, c’est retracer l’histoire de ce déclin. Si les Britanniques aiment aussi regarder ce genre de série, c’est parce qu’il y a une certaine nostalgie de la grandeur passée, d’où le succès de la série Downtown Abbey. The Crown retrace les épreuves du pays, dans dix ans, on pourra faire figurer la série dans un livre d’histoire pour avoir un point de vue sur la conscience collective et l’identité nationale. Les meilleures séries historiques sont celles qui parlent de manière convaincante du passé.