La SNCF avance, le fret recule

La SNCF coûte cher mais avance, en général... Cependant, une partie coûte cher et recule : le fret. Pourtant il pourrait être la solution, comme le disait le PDG Guillaume Pepy le 13 mai 2012

Le transport de marchandises sur le rail plutôt que sur les camions, tout le monde est d’accord. Mais ça ne se fait pas trop en France parce que la route est très compétitive. Mais néanmoins si on veut éviter l’asphyxie des routes, la thrombose dans la banlieue des grandes villes, si on refuse le tout-camion et qu’on veut une planète un peu plus propre, il va bien falloir y passer...!

Guillaume Pepy