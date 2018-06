Aujourd’hui, tout le monde ou presque est sensibilisé à la cause animale et pourtant, l’association qui a en charge nos amis les bêtes se porte mal, très mal.

Le 17 juin dernier, Natacha Harry, présidente de l’association annonçait sa démission, expliquant qu’elle souhaitait « protéger l’association », étant la cible de « violentes attaques ».

Pour Denis Cosnard, journaliste au Monde, cette crise est une rechute, car la SPA connaît de nombreux problèmes depuis des années : gouvernance contestée, comptabilité défaillante, pratiques contraires à la protection des animaux...

Pour la SPA c’est une rechute. Elle a connu une crise bien plus grave il y a quelques années, elle perdait beaucoup d’argent, était mal gérée, la Cour des comptes était effarée. Natacha Harry a été nommée pour redresser l’association mais les travers sont revenus et en début d’année elle a licencié plusieurs directeurs au comité exécutif, une véritable une crise de gouvernance dénoncée par les personnes licenciées qui ont dénoncé cette dérive autocratique.

Tout se cristallise autour de la question de l’euthanasie. En principe, on n’a pas le droit de tuer des chiens mais en réalité il y a des animaux qui posent problème et des procédures ont été établies pour ces animaux-là. Au refuge d’Hermeray la directrice n’a pas respecté ces procédures et a euthanasié un nombre plus important de chiens qu'elle n'aurait dû. Tout ça a provoqué une polémique parce que cette directrice avait une bonne image et quand elle a été licenciée par Natacha Harry, ça a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.