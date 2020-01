L'Abbé Pierre contre la misère en 1954

Dans une interview du 22 janvier 1954, l'Abbé Pierre raconte comment déjà, alors qu'il était député, il a commencé à héberger des personnes, des familles en difficultés, dont il raconte la détresse, et insiste sur l'importance des collectes d'argent pour son projet de Cités d'urgence.

L'Abbé Pierre : "Ils étaient dans la rue dans la neige au mois de décembre. Il n’y avait pas le choix : leur donner des bonnes paroles et puis les laisser tomber ? Ou leur dire venez chez nous !

Pendant tout le temps où j’étais député, l’indemnité parlementaire a servi les premiers des hommes malheureux. J’ai accueilli une famille qui venait d’être expulsée avec trois petits bébés. Ils étaient dans la rue dans la neige au mois de décembre. Ils étaient dans la rue dans la neige au mois de décembre. Il n’y avait pas le choix : leur donner des bonnes paroles et puis les laisser tomber ? Ou leur dire venez chez nous !

Nous n’avions pas de place, alors on a enlevé le bon Dieu de la chapelle pour le placer dans un recoin de la maison et là on les a installés. On a mis l’eau, le gaz et on peut dire que c’est le bon Dieu qui, le premier, a donné sa place aux sans-logis. Il faudrait pouvoir vous raconter indéfiniment ce cortège d’histoires tristes, horribles de tous ceux que j’ai vu défiler chez moi à partir du moment où la rumeur s’est répandue. Vous raconter qu’à Neuilly Plaisance il y avait un curé député qui faisait des maisons. Pour les ouvriers qui avec 17 000 francs par mois savaient bien que jamais, jamais, ils n’auraient un logement tout fait, parce qu’ils y auraient toujours des gens ayant plus d’argent, plus pour le leur souffler à la dernière minute. Ni qu'ils pourraient se faire un logement parce que jamais avec 17 000 francs de salaire par mois, ils n’auraient les trois ou 400 000 francs d’économies pour pouvoir être propriétaire, obtenir un prêt de l’État.

Alors on a vu défiler tous ces cas. Je pense à celui-là, il y a un an et demi. L’homme est arrivé chez moi. Un agent de police, pris de pitié me l’avait envoyé. Et l’homme me raconta comment il avait vendu toutes ses affaires, quand il n’avait plus de logis. Puis il avait trouvé un emploi. Il est venu pour le prendre. Dans cet emploi il devait être logé. Et quand il arriva c’était trop tard. La place avait été donnée à un autre. Alors avec sa femme, ses deux petits-enfants et un petit poupon, un nouveau-né, ils avaient erré dans les rues pendant longtemps. Et au bout de plusieurs jours et nuits, le petit poupon est mort dans les bras de sa maman sur un banc dans la gare. C’est alors qu’un service social a placé la maman avec les deux enfants, mais on ne pouvait pas placer l’homme. Alors il est devenu clochard. C’est comme cela qu’il est arrivé chez nous.

Aujourd’hui avec sa femme et ses petits, nous les avons rassemblés. Ils sont logés, mal logés encore. Mais ils sont de ceux-là qui, sur leur misérable cabane ont écrit : « espérance ». C’est cela les cités d’urgence. C’est prendre conscience de l’immensité de la détresse d’hommes et de femmes dignes, pleinement méritants et qui sont accablés dans la plus injuste des souffrances pendant que nous, nous restons indifférents."

Puis, après son célèbre appel du 1er février 1954, l'Abbé Pierre revient sur le retentissement et l'impact de cette déclaration sur les ondes.

L'Abbé Pierre : "Les cités d’urgence, c’est d’abord un réveil de nos consciences et ensuite une idée technique, pratique. Et en quelques journées, c’étaient soixante centres qui étaient créés. C’étaient des milliers d’hommes et de femmes qui dormaient à l’abri de la gelée, et c’était petit à petit des centaines et bientôt des milliers d’autres qui ne dorment pas sur les trottoirs, mais dont le destin est tout aussi horrible parce qu’ils sont dans des taudis affreux, sans chaleur et sans moyen de vivre. C’étaient ceux-là qui sortaient à leur tour de leur repère, venant demander à leur tour la soupe ou des vêtements. Et alors nous avons lancé l’appel. Cet appel extraordinaire. C’était à une heure à la radio nationale, à une heure et quart à radio Luxembourg.

À une heure et demi dans cet hôtel, cet hôtel Rochester dont la directrice, la semaine précédente m’avait écrit pour me dire : « je ne peux plus penser qu’il y ait des chambres vides dans mon hôtel de luxe pendant que des mamans voient mourir leurs petits enfants dehors. Je vous donne dix chambres de mon hôtel aussi longtemps qu’il faudra. » À une heure et demi, il y avait déjà un mètre cube de vêtements et de couvertures dans le hall. On voyait des gens qui venaient de partout dans les rues avoisinantes avec des paquets sous les bras. Et voici que je pouvais annoncer dans cette foule de 6 000 personnes au Gaumont que nous, les chiffonniers d’Emmaüs, par la réponse de tout le peuple de France, nous pouvions jeter sur le tapis cent cinquante millions pour ouvrir tout de suite les premières cités d’urgence.

Mais ce n’est pas assez. Il faut autour de Paris que tout de suite nous trouvions 40 terrains de un à cinq hectares. Et où nous puissions mettre, embaucher tous ces hommes qui pleurent, qui se pendent à mes bras dans les tentes et dans les abris et qui me disent : « Père je ne vous demande qu’une chose, donnez moi du travail ! Je veux gagner mon pain ! »."

