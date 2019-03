L'amitié, c'est quoi ? Pour Prévert, Polanski, Anaïs Nin...

"Parce que c'était lui, parce que c'était moi" La célèbre définition de l'amitié qui liait Montaigne à La Boétie date de la Renaissance... Depuis, on en a dit quoi ? Voici quelques pépites trouvées dans les archives de l'INA.

Guy Bedos

Je n’aime pas flatter, je n’aime pas la démagogie, je n’aime pas la grimace de l’amitié, je n’aime pas le mensonge.

Jacques Prévert

Robert Desnos était un merveilleux ami. Il passait dans la rue, on le rencontrait. Quand on avait besoin d’argent, il vous en donnait. Quand il avait besoin on lui en donnait. C’était ça l’amitié.

Frédéric Lenoir

Ce qui fait que l’amitié est vraie, que l’amitié est forte, que l’amitié nous rend heureux c’est la qualité de la relation. Pour ça il faut la travailler c’est-à-dire que des amis ça se voit régulièrement.

Simone Signoret

On ne se voit pas tout le temps ça c’est très important. Il y a des gens à qui on peut penser très souvent et sans nécessairement les voir tout le temps. Ce sont des fils tendus entre les gens, qui restent tendus magiquement à travers les continents et les années.

Un enfant

Pour moi l'amitié c'est une personne qui nous perdra jamais de vue qui fera des sacrifices. C'est assez difficile.

Satyajit Ray

J’arrivais juste de Calcutta, et la première chose que je fis fus d’aller voir Jean Renoir. Et quand j’ai pris congé il m’a dit il faut que nous passions une soirée ensemble à ne rien faire. C’est une très bonne remarque je trouve. Je trouve que c’est cela pour moi l’amitié, quand des amis vraiment intimes peuvent passer des heures ensemble sans rien dire.

Benoîte Groult

C'est formidable une amitié féminine, la solidarité qu'on peut avoir on fait des dîners de femmes. C'est l'équivalent des anciens combattants, des joueurs de belote. Elles ont formé des groupes de filles, où on se voit, On fait nos dîners de femmes qui rigolent ensemble, ça fait d'ailleurs beaucoup d'effets parce que les gens ne sont pas habitués, on nous demande dans un dîner mais qu'est-ce que c'est votre dîner ? On dit et le vôtre ?

Claude Sautet

Lino est toujours resté un ami, on s’appelle tout le temps. Quand je fais un film il veut savoir sur quel scénario je travaille, dès que le film est fini, il vient voir le film projeté. C’est un comportement d’ami, c’est très rare.

Federico Fellini

Texte de F. Fellini : "Et c’est peut-être l’une des causes de notre amitié, une amitié qui n’exige rien, n’oblige pas, ne conditionne nullement, n’établit point des règles et des frontières. Une vraie, une belle amitié fondée sur un salubre manque de confiance réciproque."

M. Mastroiani : "Je crois que ça doit être comme ça l’amitié."

Roman Polanski

Mon plus grand ami c’est Gérard Brach, je vois très rarement Gérard. Parfois on s’appelle, mais je sais qu’il est là c’est ça qui est important.

Georges Pompidou et Léopold Sédar Senghor

Je crois, pour ma part, qu’il n’y a de véritables amitiés au sens plein du terme, que celles qui sont nées dans la jeunesse.

Un enfant

Je crois qu'on se perdra de vue, parce que d'année en année, on va en connaître d'autres.

Philippe Bouvard

L’amitié c’est un joli mot dans la vie privée, mais dans l’existence professionnelles, je crois que ça complique les choses quand ça ne les supprime pas totalement. Je crois même que, pour un chroniqueur parisien, l’amitié ça finit par vous faire perdre à la fois tous vos sujets d’articles et par voie de conséquence tous vos lecteurs.

Anaïs Nin

Les amitiés durent un certain temps et puis après on change de nature, de caractère on change de direction et chaque amitié à une influence. Quand à un moment donné on s’est donné tout ce que l’on savait, tout ce que l’on avait à se donner, on est passé à d’autres amitiés. C’est très naturel.

Un enfant

Pour voir si ce sont de vrais amis, c'est quand on est dans la malchance parce que quand on est dans la malchance beaucoup nous quittent.

MaryMc Carthy

L’amitié je l’éprouve maintenant davantage parce que je suis arrivée à l’âge quand mes amis commencent à mourir. L’un après l’autre, c’est comme une privation de quelques vitamines qui sont vitales à la vie.

Un enfant interviewé par une journaliste

- Tu n’as pas d’amis ?

- Non

- Mais c’est qui lui ?

- Bah c’est mon copain !