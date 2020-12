Laurence Kaufmann : "En Suisse comme ailleurs, les émotions nous gouvernent"

Coronavirus, une conversation mondiale | Pour évoquer la pandémie, on dit souvent qu'un pays est "touché". Au-delà du nombre de cas, les émotions aussi se manifestent. Réactions humaines ou orientations politiques, comment lire l'expression de ces sentiments, entre l'intime et le collectif ?

Dès le début du confinement l’équipe du Temps du débat a commandé pour le site de France Culture des textes inédits sur la crise du coronavirus. Intellectuels, écrivains, artistes du monde entier ont ainsi contribué à nous faire mieux comprendre les effets d’une crise mondiale. En cette rentrée, nous étoffons la liste de ces contributions en continuant cette Conversation mondiale entamée le 30 mars. En outre, chaque semaine, le vendredi, Le Temps du débat proposera une rencontre inédite entre deux intellectuels sur les bouleversements actuels.

Laurence Kaufmann est sociologue à l'Université de Lausanne. Ses travaux portent sur la chose publique, que ce soit l'opinion, la communication ou les émotions. Les ressorts du collectif traversent ses travaux. Paru en novembre, Laurence Kaufmann a co-dirigé avec Louis Quéré Les émotions collectives, Éditions de l'EHESS, 2020. Pour la Conversation Mondiale, elle nous parle depuis la Suisse du climat émotionnel de nos proches voisins, où il est également facile de s'y reconnaitre car plus qu'autres choses, les émotions se partagent.

« Je ne comprends rien, on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus, ce n’est pas logique, cela va dans tous les sens ». Au prisme de la pandémie, en Suisse comme ailleurs, ce sont les affects diffus tels que l’incompréhension, l’angoisse et la lassitude qui prédominent, même s’ils tendent parfois à prendre la tonalité de la colère ou de la défiance. Alors que les émotions sont des pré-jugements de valeur qui portent sur des objets ou des concernements (concern) précis qui nous (é)meuvent et nous engagent potentiellement dans l’action (la dangerosité de ce lion ou la cruauté de cette conduite), les affects indécis et latents configurent des atmosphères troubles qui prennent à la gorge ou aux tripes.

C’est bien une telle atmosphère qui tend à s’imposer actuellement. Les Suisses oscillent entre la peur de l’avenir professionnel, la colère à l’égard des autorités, la nostalgie des liens de sociabilité, la culpabilité par rapport aux plus démunis et surtout l’incertitude. Il faut dire que la cacophonie de l’automne, l’État ayant délégué l’initiative et la charge de la gestion aux différents cantons, contraste fortement avec la gestion unitaire et relativement sereine de la première vague du printemps, assumée par la Confédération.

Le fossé potentiel entre les cantons romands, qui ont développé des stratégies plus agressives sur le plan sanitaire, et les cantons alémaniques qui ont longtemps refusé le confinement, même partiel, se creuse. Cette étrange émotion collective que constituent les « craintes des milieux économiques suisses », qui redoutent le durcissement des restrictions, rythme le quotidien médiatique, tout comme le dénombrement statistique du nombre de cas de contamination ou de décès. À cela se rajoute la honte collective de se retrouver déclassés, au sein de cette nouvelle compétition internationale que constitue la gestion de la pandémie, « parmi les mauvais élèves européens ». Cette mosaïque émotionnelle est trop nébuleuse pour gouverner quoi que ce soit ; elle est plus de l’ordre du trouble, de l’agitation et de l’attente que tout cela, enfin, prenne fin.

La règle émotionnelle

En quelques mois, la tonalité émotionnelle a donc beaucoup changé. En mars dernier, le déferlement affectif suscité par la pandémie était malgré tout canalisé par la règle émotionnelle édictée par le gouvernement, notamment par la voix d’Alain Berset, le conseiller fédéral en charge de la santé. L’annonce, le 20 mars 2020, du confinement de la population suisse n’avait pas seulement une tonalité ou une couleur émotionnelle ; elle établissait explicitement qui avait le droit ou le devoir d’être affecté par quoi. « Nous devons ensemble comme société montrer que nous sommes capables de prendre nos responsabilités. Je m’adresse ici en particulier bien sûr aux personnes de plus de 65 ans qui doivent se protéger et qui doivent autant que possible rester à la maison, je m’adresse ici en particulier aux plus jeunes générations qui peuvent avoir tendance à penser que cela ne les concerne pas. Cela les concerne et ça concerne également leurs parents et leurs grands-parents et nous sommes donc tous concernés pour protéger – c’est une question de responsabilité – les personnes qui ont besoin de soutien. Vous savez, il y a dans notre constitution, dans le préambule, le fait que la société ou la force d’une société se mesure à l’attention qui est portée aux plus faibles de ses membres (…) ». L’interpellation d’A.Berset battait ainsi le rappel du nous national et invitait ses membres, toutes générations confondues, à se montrer individuellement et collectivement responsables.

Surtout, elle déployait, par-delà la différence des conditions sociales, une communauté de destin. C’était dans une société de semblables qu’elle prenait place, jeunes et vieux, pauvres et riches étant concernés, directement ou indirectement, par la même épreuve collective.

Ce n’était pas dans le registre de l’ordre ou de la menace que s’exprimait le conseiller fédéral mais dans le registre de la coopération, de l’autonomie et du commandement donné à soi-même. Le contraste par rapport au ton martial et à la scrutinisation policière que subissaient nos voisins français ne pouvait que susciter un mélange de compassion et de schadenfreude (joie malsaine).

Ceci dit, une prescription, même suave, reste prescriptive. La scène inaugurale de l’annonce du confinement permettait au Conseil fédéral de donner une direction et une ligne émotionnelle à une population sous le choc. Ce faisant, elle instaurait une alternative à laquelle aucun d’entre nous ne pouvait échapper : nous aligner, ou bien alors enfreindre le devoir de solidarité qui nous était imposé et nous exclure de la communauté morale des « affectés ». Le « nous devons ensemble comme société » donnait également une ligne tacite au traitement médiatique. Dans les médias de service public romands (RTS), le journalisme pluraliste qui est censé composer l’ordinaire de la vie démocratique a largement cédé la place à un journalisme de célébration et de maintenance qui s’est fait le relais docile des règles gouvernementales, des avertissements sanitaires et des statistiques officielles. En d’autres termes, l’émotion qui devait nous gouverner était celle prescrite par nos gouvernants.

Une politique publique

Mais la politique émotionnelle reste une politique publique. Si elle peut délimiter les émotions qui doivent être affichées publiquement et celles qui doivent être condamnées au silence, elle ne peut forcer la réalité des affects personnels ou des expériences privées. Les émotions qui nous gouvernent effectivement ne s’alignent pas nécessairement sur la géométrie affective que tentent de dessiner les autorités.

Dans les sociétés où la vie sociale ne peut être totalement gérée par l’État, c’est aux sujets eux-mêmes de combler l’écart potentiel entre la réalité de leur ressenti et le rôle affectif qui leur est assigné. C’est bien, d’une certaine manière, à la réduction de cet écart qu’ont œuvré les effervescences collectives, tels les hymnes nationaux et les concerts sur les balcons, qui ont jalonné, ici comme ailleurs, la période du confinement. L’alignement, même en pointillé et à distance, des chants et des applaudissements à l’égard des soignants a permis de désamorcer la dissonance potentielle entre les instructions émotionnelles de solidarité et d’entraide qui émanaient des autorités et les affects privés, désorganisés et tâtonnants.

En l’absence des repères habituels, ces moments effervescents ont permis aux collectifs disloqués de reprendre corps et de transformer les instructions affectives en un fait d’expérience. Mais le problème avec les émotions effervescentes est qu’elles sont fragiles et temporaires ; lorsqu’elles déclinent et s’éteignent, le collectif qu’elles tiennent à bout portant s’essouffle ou s’effondre.

C’est cet essoufflement que manifeste la deuxième vague. La disparité des épreuves, les uns confinés, les autres au travail, la discordance entre les (non-)politiques cantonales et la défiance croissante à l’encontre des cascades de décisions souvent contradictoires ont érodé l’idée même de la similarité des conditions. Surtout, la logique sanitaire et la logique économique, même si elles se font concurrence, s’accordent pour négliger la logique sociale des relations interpersonnelles et des liens professionnels ou associatifs. Les logiques sanitaire et économique partagent en effet un point commun essentiel : elles sont toutes deux régies par une logique quantitative, basée sur des nombres et des statistiques, qui court-circuite la logique qualitative des formes sociales et de leur organisation – une logique qui est la seule susceptible de préserver l’horizon d’une communauté. Cette incompatibilité est particulièrement visible en cette période de Noël, où les fêtes de famille privées « ne doivent pas réunir plus de 10 personnes, enfants compris ». Pourtant, une famille n’est pas un agrégat d’individus juxtaposés et séparés les uns des autres mais un sujet collectif qui se définit, entre autres, par le partage d’un même foyer. C’est ce corps social élémentaire que vient littéralement « démembrer » l’obligation de compter les individus un par un.

Des masques et des rôles

En nous coupant des collectifs de proximité auxquels nous sommes attachés et dont nous étions membres, ce processus de dé-membrement supprime également le jeu de rôles pluriel que permet la vie publique.

Comme l’indique nombre de métaphores théâtrales, la vie publique est une scène qui permet à tout un chacun d’endosser le personnage, parent, employé de banque, musicien, client ou locataire, avec lequel il apparaît aux yeux d’autrui. Le personnage est un être de représentation, un persona, c’est-à-dire un masque que l’acteur social utilise pour porter sa voix au public tout en se protégeant du regard intrusif et de l’emprise émotionnelle de ses congénères.

Synonyme de distance, le rôle permet de creuser un écart – un écart intérieur entre le corps propre et le corps mis en scène, entre l’individu concret et le personnage social mais aussi un écart extérieur entre son propre corps et le corps d’autrui. C’est cet écart entre la vie nue et la vie masquée ou figurée qui est menacée par la pandémie. Elle nous dépouille de notre masque social pour nous imposer des masques sanitaires qui dépluralisent le moi et le rappellent à l’ordre biologique : nous sommes d’abord et avant tout des corps, vulnérables et potentiellement menaçants pour autrui.

La désorganisation affective suscitée par ce rétrécissement est difficilement gouvernable, notamment parce qu’elle ne dispose pas des agrafes émotionnelles et narratives qui lui permettraient de se transformer en une expérience communément partagée. La compilation statistique des malades et des décès ou l’énumération des transgressions « inciviles » qui jalonnent les discours publics ne déploient pas un monde où ces affects trouveraient les mots pour se dire. Avec la disparition du grand récit plein d’espoir du « monde d’après », ce n’est plus guère que la spirale médiatique du complotisme et de l’anti-complotisme qui fait office de centre de gravité narratif. L’espace public déjà dépeuplé par la viralité de la pandémie se retrouve ainsi étrangement redoublé par un espace public désaffecté par la supposée viralité des idées complotistes. L’un et l’autre témoignent, me semble-t-il, de la même absence, celle des rapports sociaux qui, in fine, gouvernent nos émotions.

