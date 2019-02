Le lundi 29 octobre 2018, un Boeing 737 MAX 8 exploité par la compagnie aérienne indonésienne Lion Air s'est abîmé en mer 13 minutes après son décollage de l'aéroport de Djakarta, faisant 189 victimes. Qu'est-ce qui est arrivé avec ce vol de Lion Air ? Nous recevons pour en parler Bertrand Vilmer, ingénieur aéronautique et spatial, pilote de ligne, expert judiciaire aéronautique près la Cour d'appel de Paris, PDG d'Icare Aéronautique.

Écouter Écouter Le Boeing 737 Max 8 est-il dangereux ? Le Boeing 737 Max 8 est-il dangereux ?

Lorsque les boites noires ont été exploitées, on s'est rendu compte que l'appareil avait piqué du nez 24 fois en 13 minutes et que l'équipage avait essayé toutes les procédures possibles pour éviter que le nez pique. Bertrand Vilmer

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Le vol MH370 29 min Les Pieds sur terre Porté disparu : le vol MH370

Le boeing 737 a 51 ans, il a évolué tout le long de sa vie, il a évolué avec les commandes de vol, avec les moteurs, il a évolué de façon continue. Lorsqu'un avion évolue, on demande aux compagnies de refaire un delta training (un supplément de formation sur l'appareil) pour les pilotes et cela a un coût. C'est l'Agence fédérale américaine de l'aviation qui décide s'il faut ou non un complément de formation. Si un constructeur commercialise un appareil tout neuf mais que les compagnies doivent payer un supplément de formation (delta training), ça a un coût. L'intérêt de la compagnie c'est de ne pas avoir de delta training. Bertrand Vilmer

Articles

Enquête du New York Times du 3 février 2019

Superfail, à découvrir chaque lundi

Superfail est un podcast "natif", né comme podcast et originaire du numérique, sans passer d’abord par l’antenne hertzienne.

C’est Guillaume Erner, producteur des Matins de France Culture, qui se lance sur cette nouvelle "antenne" numérique : chaque lundi matin, retrouvez une histoire d'échec, de fail, décryptée avec un invité. Un nouveau programme à part entière à écouter à votre rythme, quand vous le désirez, et qui a pour ambition d'explorer les possibilités offertes par le média, en termes de ton, d'écriture, de durée...

Retrouvez l'intégralité des épisodes de Superfail.

Pour vous abonner au podcast

Pour Android et autres applications : abonnez-vous avec le fil RSS (sur téléphone Android et autres applications)

Sur iTunes et téléphones Apple : abonnez-vous avec ce lien

L'équipe de Superfail

Production : Guillaume Erner

Réalisation : David Jacubowiez

Avec la collaboration de Daphné Abgrall