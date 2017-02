Le Bon Plaisir de Tzvetan Todorov

En 1993, le producteur Antoine Spire est allé à la rencontre de Tzvetan Todorov et de son entourage. Ecrivains, philosophes, politiques, de Sofia à Paris, ils évoquent l'homme et son oeuvre.

Alors que Tzvetan Todorov vient de disparaître en ce 7 février 2017, réécoutez cette archive de 1993, un documentaire parsemé d'anecdotes. Au micro d’Antoine Spire, pour l’émission Le Bon Plaisir, il raconte notamment comment, guidé par l'envie d'étudier à Paris et la fougue de la vingtaine, il alla à la rencontre du Ministre de l'Intérieur pour comprendre pourquoi sa demande de passeport n'aboutissait pas. Quelques mois plus tard, il arrivait à Paris.

“Je suis venu en France en 1963, et je m’intéressais à la théorie littéraire, aux formes littéraires. Cet intérêt précis avait une motivation biographique et sociale, à savoir qu’en Bulgarie les études littéraires, philosophiques et de sciences humaines étaient entièrement prises par l’idéologie qui était comme chacun sait, une idéologie marxiste, léniniste, réduite à quelques formules que l’on apprenait comme des perroquets. Par conséquent, la seule chose qui échappait à l’idéologie était la science et la matérialité même des formes. Si on étudiait la versification, on pouvait ne pas faire référence à Marx. Et si on étudiait les formes de dénouement de l’intrigue d’un récit, on pouvait, dans le meilleur des cas, ne pas mentionner le nom de Staline dans notre article.”