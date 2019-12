Le courage, c'est quoi ? Pour Greco, Malraux, Levi-Strauss...

Archives | "Le courage c'est d'agir et de se donner aux grandes causes" disait Jean Jaurès. On a retrouvé une dizaine de définitions du courage, selon Juliette Gréco, Claude Levi-Strauss, André Malraux parlant de Jean Moulin. Et pour vous, que représente le courage ?

Alors que les mots de "héros" et de "courage" reviennent régulièrement dans l'espace public, que ce soit pour saluer la bravoure des soldats morts au Mali en novembre 2019, ou le sauvetage d'un bébé par Mamadou Gassama en mai 2018, on s'interroge : qu'est-ce que c'est, au fond, le courage ? On a retrouvé dans les archives une dizaine de définitions, que voici :

Madame Bourdier, 1978

Le courage au quotidien, il y a tellement de femmes qui sont courageuses et ça ne se voit pas. Parce que les femmes courageuses c’est comme le ménage, ça ne se voit que quand c’est bien fait.

Silvia Monfort, 1978

On pense maintenant qu’il y a un courage féminin, alors que pendant des siècles on ne trouvait les femmes courageuses que lorsqu’elles avaient accompli un exploit que les hommes en général accomplissaient. Maintenant on constate qu’il y a le courage universel et non pas le courage masculin brusquement endossé par une femme.

Un héros de 12 ans, 1951

"La belle action. Monsieur Charles Brune Ministre de l’intérieur et Monsieur André Colin, ont remis la médaille de sauvetage à un jeune Parisien de 12 ans André Carmont, qui sauva de la noyade son petit frère et deux fillettes."

Nicolas Sarkozy, 2012

Le courage c’est inné ça ne se greffe pas. C’est tout !

Michèle Morgan, 1978

J’ai décidé à 15 ans que je serai comédienne et pour ça il fallait beaucoup de courage car j’habitais la province. Il a fallu des circonstances, et que je force les circonstances.

Claude Levi-Strauss, 1973

J’ai de très grandes inquiétudes sur le futur de l’humanité, si ça continue à ce rythme, qu’un mètre carré d’espace pour se tenir sur notre terre qui n’est pas indéfiniment extensible. C’est à la condition d’être très pessimistes que nous aurons le courage d’adopter les solutions nécessaires, et que donc peut-être nous pourrons recommencer à avoir une certaine dose d’optimisme, disons modéré.

Jacqueline Auriol, 1978, pilote d’essai

Vous me dites "vous avez du courage". Non, je n’ai pas de courage parce que là où il y a une telle passion, ça aurait été probablement pour moi d’arrêter pour faire plaisir à toute ma famille, ça, ça aurait été du courage. De continuer, au contraire c’était le miracle permanent. En revanche, mes camarades qui faisaient le même métier que moi, j’avais pour eux une admiration de leur courage, si bien que je ne sais plus ce que ça signifie. Et au fond ils avaient la même passion que moi.

Malouk chien, sauveteur 2002

"Nous vous décernons la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement."

Juliette Gréco, 1988

Je suis très courageuse, j’ai très peur.

- Vous avez même giflé des gens de la Gestapo

Ça c’est bien fait pour leur gueule, je ne vois pas ce que j’aurais pu faire d’autre.

- Vous étiez menacée de mort ?

Oui, mais entre la mort et l’humiliation moi je préfère l’attaque !

André Malraux, 1964, panthéonisation de Jean Moulin

Le jour où au Fort Montluc à Lyon, après l’avoir fait torturer, l’agent de la Gestapo lui tend de quoi écrire, puisqu’il ne peut plus parler, Jean Moulin dessine la caricature de son bourreau, bafoué, sauvagement frappé, la tête en sang, les organes éclatés, il atteint les limites de la souffrances humaine sans jamais trahir un seul secret. Lui qui les savait tous.

Madame Bourdier, 1978

Au début de 1944 nous étions dans une grande ferme. Et maman avait accepté de recevoir des jeunes de la Résistance à la maison. C’est à ce moment-là qu’elle a eu le courage parce qu’elle a dit "je risque la ferme". Et maman a vraiment risqué la ferme en plus de sa vie parce que les Allemands ont entièrement vidé la ferme après notre départ. Et s’il y a le courage de maman qui est partie parce que les Allemands l’ont emmenée, il y a aussi le courage de ceux qui sont restés à la ferme, ceux qui ont assisté impuissants. Tout a été emmené, il n’ont rien laissé, ni une bête ni à manger.

