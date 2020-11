Le cyberharcèlement des enfants envahit la maison en temps de confinement

La première Journée Internationale de lutte contre le harcèlement à l’école a lieu ce jeudi 5 novembre, évolution de la journée nationale. A propos de cette "violence endémique et protéiforme", un très récent rapport du député MoDem Erwan Balanant évoque "trois éléments (qui) semblent faire consensus : la répétition d’actions négatives sur une période, le déséquilibre des forces entre la victime et son ou ses agresseur(s), et l’incapacité pour cette dernière de se défendre seule." Ce constat rendu mi-octobre au Premier ministre avance également 120 propositions, de la formation des adultes à la création d'un délit spécifique, et nous apprend notamment qu'"aucune grande étude scientifique n’a été menée sur le harcèlement scolaire au niveau national, comme cela a pu être fait par l’UNICEF ou par le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA)".

La réorganisation des enseignements à cause de la pandémie de Covid-19 et le confinement ont eu des effets directs à ce sujet. "En un an, les cas de cyberharcèlement ont connu une hausse de 26%", note ainsi l’association e-Enfance, qui gère la plateforme de signalement "Net Ecoute" (numéros anonymes et gratuits : 0800 200 000 et 3020).

Rencontre avec une ancienne victime très impliquée dans la lutte contre ce fléau et analyse de Nora Fraisse, une maman endeuillée qui a créé l'association de référence La main tendue.

"Le harcèlement scolaire n'est pas dans le code pénal et cela empêche le dépôt de plaintes"

Aujourd'hui, Hugo Martinez est étudiant en communication politique et il a 21 ans. C’est parce qu'il a été harcelé pendant près de douze ans à l’école, du primaire à la terminale, qu’il a créé en janvier 2018 son association du même nom (Hugo, 09 77 40 86 65) pour accompagner et sensibiliser au harcèlement scolaire. Avec 90 000 jeunes et parents qui ont pu en bénéficier selon celui qui a gardé des séquelles physiques de son drame. Le jeune homme ne cache pas qu’il a déjà pensé au suicide quand il était adolescent. Mais c’est grâce à sa passion pour le cinéma devenu pour lui un échappatoire qu’il s’en est sorti. Son association souhaite sensibiliser, accompagner, former et agir. Et il lance par exemple ce jeudi une plateforme européenne de formation à ce sujet pour des professionnels de la santé, de l'éducation ou de la gendarmerie :

Avec son association, Hugo Martinez a également organisé des "événements coup de poing", comme une grande marche de sensibilisation "sous un angle positif" dans la ville de Lyon l'an dernier avec une influenceuse et un concert. Via la vidéo ci-dessous, il vient aussi d'interpeler le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer pour qu'il n'écarte pas les principales propositions du rapport du député Erwan Balanant. De préciser :

Pour l'instant, il n'y a pas eu de communication officielle du ministre. Nous avons noté la semaine dernière que, dans le cadre du projet de loi Finances voté à la section éducation, le député Balanant a fait deux amendements visant à prendre deux de ses propositions : allouer plus de moyens, de postes à temps plein notamment, à la mission harcèlement scolaire du ministère et financer une étude annuelle statistique pour quantifier le harcèlement scolaire. Ces deux amendements ont été rejetés en bloc par le gouvernement, sans aucune explication de monsieur le ministre.

"La cour d'agression s'est décalée sur les réseaux sociaux"

Le cyberharcèlement est devenu l’une des principales sources d’attaques chez les enfants. Le phénomène s'est même aggravé depuis le premier confinement en mars. Nora Fraisse, dont la fille de 13 ans s'est suicidée en 2013 car harcelée, préside l’association Marion la main tendue (01 69 30 40 14) :

Le cyberharcèlement est fort parce que les agresseurs ont trouvé cet espace pour agresser. Et donc pendant le confinement, avec l'école à la maison, la cour d'agression s'est décalée sur les réseaux sociaux et dans ce monde virtuel. Néanmoins, cela a des conséquences extrêmement graves sur la santé mentale de nos enfants parce que l'on se sent enfermé dans son appartement, dans sa maison et dans sa tête et on ne sait pas comment réagir. On a l'impression que la Terre entière est au courant.

Aujourd’hui, les parents des victimes et les associations demandent le renforcement de l’arsenal juridique. En effet, de nombreuses plaintes restent encore sans suite. Selon le ministère de l’Education nationale, chaque année, un enfant sur 10 soit 700 000 élèves seraient victimes de harcèlement scolaire. Un chiffre répété depuis 2013 et que Hugo Martinez conteste en mettant en avant le chiffre mis en avant l'an dernier par l'Unesco, certes à échelle mondiale : un jeune sur trois. Et 4 à 5 élèves se suicideraient tous les ans.

>>> Gratuit, anonyme et confidentiel, Net Ecoute 0800 200 000 est le numéro vert spécialisé dans la protection des mineurs sur Internet. C’est le seul dispositif d’alerte à être en lien direct avec les réseaux sociaux, les plateformes "Pharos" de la Police nationale et "Brigade numérique" de la Gendarmerie nationale, et le 119-Enfance en danger.