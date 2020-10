Le débat sur la liberté d'expression après les attentats de 2015

Depuis l'attentat qui a frappé la rédaction de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, le débat sur la liberté d'expression en France est sorti du cadre conceptuel qui était le sien au cours du XXe siècle. Depuis lors, le débat ne peut plus avoir lieu sans s'accompagner d'une réflexion sur la violence terroriste qui menace l'existence même de la liberté d'expression. Et philosophes, historiens, politologues échangent, et parfois s'opposent, sur le juste équilibre à trouver entre le droit d'exercer la liberté d'expression et l'éthique qui défend de blesser ou d'offenser son semblable. Pour comprendre et démêler les enjeux de ce débat et la façon dont il a été bouleversé par l'actualité récente, voici une sélection d'émissions de France Culture à écouter.

Où placer la frontière entre l’abus de la liberté d’expression et l’abus de sa censure ? Les débats démocratiques sont toujours aussi des débats sur la limite des débats, ce qui prouve bien que l’expression n’est pas un droit abstrait, mais une relation concrète et vitale entre les membres d'une société. Dans cette émission, le politologue Denis Ramond, au micro de Frédéric Worms, analyse la liberté d'expression au prisme de la science politique.

Réalisée un an après la tuerie perpétrée dans les locaux de Charlie Hebdo, cette émission réunit Régis Debray et Anastasia Colosimo afin de mesurer les conséquences qu'a eues cet attentat sur la liberté d'expression en France. Au micro de Guillaume Erner, le philosophe et la politiste font le point sur les discussions actuelles qui se posent autour de la laïcité. Et tentent de répondre à la question suivante : peut-on blasphémer la laïcité ?

Infatigable défenseur des libertés individuelles et de la liberté d’expression, Salman Rushdie était l'invité de Guillaume Erner dans les Matins de France Culture à l'occasion de la sortie de Deux ans, huit mois et vingt-huit nuits, un roman en forme de fable orientale aux accents très contemporains, et dans lequel l’écrivain britannique d'origine indienne critique une époque qu'il juge anesthésiée par le retour du religieux.

A la fin des années 1980, la notion de blasphème réapparaît dans le débat public à l'occasion de la sortie au cinéma de films qui créent la polémique autour de la représentation du Christ notamment, mais aussi de la publication du livre de Salman Rushdie, Les Versets sataniques, en 1988. Dans cette émission de 2017, Sylvain Bourmeau s'entretient avec Jeanne Favret-Saada. L'ethnologue spécialiste du fait religieux évoque la façon dont les appels à la censure et les attaques émises par certains milieux catholiques intégristes contre des œuvres artistiques depuis les années 1960 au nom d'une "sensibilité religieuse blessée", ont pu préparer le terrain aux attaques des fondamentalistes islamistes à partir de la fin des années 1980.