Le Louvre à Abu Dhabi à quel prix

Paris - Abu Dhabi, près de 7 000 kilomètres séparent les deux villes. Mais elles ont désormais un point commun : un musée du Louvre. Le Louvre Abu Dhabi est inauguré ce mercredi et ouvre officiellement au public ce samedi. L'aboutissement d'un long projet, ambitieux, une coopération entre la France et les Emirats arabes unis. Mais à quel prix ?

La pyramide du Louvre à Paris fait écho au dôme majestueux du musée émirien. Cette immense coupole de 180 mètres de diamètre, formée comme une dentelle argentée, coiffe les deux tiers du nouveau musée du Louvre Abu Dhabi. Réalisé par l’architecte français Jean Nouvel, le site comprend au total 55 bâtiments blancs, inspirés des médinas arabes, construits entre sable et mer.

Le projet du Louvre Abu Dhabi est né il y a dix ans, d’un accord intergouvernemental signé entre la France et les Emirats arabes unis, à la demande des Emirats, qui cherchaient alors à acquérir une visibilité et une influence mondiales. La France accepte ainsi d’apporter son expertise et de prêter des œuvres, environ 300. L’objectif final étant que les Emirats se constituent leur propre collection.

Quels avantages pour le Louvre ?

Le Louvre Abu Dhabi est "une exportation du savoir-faire muséal français", souligne l’agence France-Muséums, chargée de mener le projet et dont le conseil d’administration est présidé par Marc Ladreit de Lacharrière. Cette agence regroupe 11 institutions françaises (notamment le Quai Branly, Pompidou, Orsay, la Bibliothèque nationale française) qui prêteront pour une période de dix ans des œuvres. Pour cela, elles toucheront 190 millions d’euros de la part d’Abu Dhabi. L’accord prévoit également le prêt du nom du Louvre pour 30 ans aux Emirats arabes unis, qui en échange verseront 400 millions d’euros au musée. Une somme que l’entité parisienne doit consacrer exclusivement à des dépenses d’investissements.

Nous avons avec cet argent pu financer notamment le Projet Pyramide, le réaménagement du hall d’accueil du public, explique le président du Louvre, Jean-Luc Martinez.

Au total, selon un rapport de la commission des finances du Sénat, les contributions d'Abu Dhabi représentent 974,5 millions d'euros. Mais la commission des finances pointe un retard dans les versements prévus par l’accord, notamment à cause de la crise financière provoquée par la baisse du cours du pétrole qui a touché de plein fouet les Emirats. Ce retard devra être régularisé d’ici la fin de l’année, préviennent les sénateurs.

Quant à la construction du musée en lui-même, elle est financée entièrement par les Emirats. L’enveloppe initiale du projet était de 600 millions d’euros, qui a dû depuis s’alourdir, les travaux ayant pris trois années de retard.

Mondialisation de l’art

• Crédits : Giuseppe Cacace - AFP

Au-delà de la dimension financière non négligeable pour le Louvre, ce projet permet également un rayonnement, dans un système de "mondialisation de l’art qui permet d’asseoir encore un peu plus sa légitimité", explique Paul Rasse, professeur à l'Université de Nice Sophia Antipolis spécialiste de la muséologie. La délocalisation des musées dans d’autres villes et d’autres pays se développe maintenant depuis une dizaine d’années. Le premier musée à l’avoir mis en place n’est autre que le musée Guggenheim de New-York à Bilbao, en 1993. "C’est à ce moment-là que l’on prend en compte la mondialisation de l’art, et que si l’on veut créer une institution légitime, on confie la réalisation à l’institution la plus puissante du moment", précise Paul Rasse.

"Précipitation et dysfonctionnements"

Le musée du Louvre Abu Dhabi est donc désormais prêt à accueillir le public, les œuvres prêtées par la France y sont accrochées et exposées. Mais l'installation s’est faite trop rapidement et au détriment des œuvres d’art, dénonce Didier Rykner. D’après l'historien de l’art et directeur de la rédaction du site La Tribune de l'Art, qui tient ses sources "recoupées, de l’intérieur" :

"L'installation du musée s'est faite dans le chaos, la pagaille et le manque de sécurité", affirme Didier Rykner

Les convoyeurs, c’est-à-dire les personnes des musées français chargées d’accompagner les œuvres quand il y a des prêts et qui supervisent leurs installations, eh bien, ces convoyeurs n’ont pas été accueillis, donc les œuvres ont été stockées dans les réserves. Certains tableaux ont été installés sans les convoyeurs. Beaucoup de socles n’étaient pas à la bonne dimension, ou capable de supporter le bon poids.

Et ces dysfonctionnements étaient prévisibles selon l’historien, car "tout s’est fait dans la précipitation. Début septembre, la ministre de la Culture est arrivée à Abu Dhabi en affirmant que le musée ouvrirait le 8 novembre, alors que les travaux n’étaient pas terminés, qu’il n’y avait pas une seule vitrine et une seule œuvre installée". Impossible dans ces conditions de respecter les procédures de sécurité et d’installation des œuvres, conclut-il. Des informations démenties par l’agence France-Muséums. Enfin, Didier Rykner s'alarme du fait que les musées prêteurs n'auraient pas eu de plan anti-attentat, malgré leurs demandes. Dans une région dite sensible, il n'y a, selon lui, aucune procédure mise en place pour protéger les œuvres d'une action terroriste.

"Sélection de l’art"

Ces critiques, Paul Rasse, spécialiste de la muséologie, les entend et les comprend. "Lorsque l’on fait les choses aussi rapidement, à l’autre bout du monde, quand il n’y a pas les corps de métiers et qu’il n’y a pas une culture habituée à cela, il y a forcément des dysfonctionnements". Mais ce n’est pas le plus inquiétant pour Paul Rasse, qui revient au principe de mondialisation de l’art. Le spécialiste dénonce plutôt :

Il y a une concentration du regard sur un petit nombre d’artistes, toujours les mêmes, une sélection de l’art. Et finalement, c’est presque un appauvrissement, car le musée devrait aussi être le lieu où s’expriment d’autres formes de culture. Le Louvre Abu Dhabi sera sûrement très réussi, c’est un beau projet, il faut qu’il y ait ces institutions là, mais il ne faudrait pas qu’elles monopolisent toute l’attention et tous les financements.

Selon l’agence France-Muséums, sur les 600 œuvres qui seront exposées à Abu Dhabi, une trentaine viennent d’artistes locaux et rappellent que "le musée a vocation à montrer des œuvres de toutes les civilisations".