Le Louvre vend aux enchères des oeuvres données et des expériences pour financer des ateliers éducatifs

C'est une première pour le musée le plus visité au monde : une vente aux enchères en ligne à partir de ce mardi jusqu'au 15 décembre. 24 lots sont proposés pour financer la construction d'un nouvel espace dédié à "l'éducation artistique et solidaire". L'opération a été intitulée "Bid for the Louvre, Enchérissez pour le Louvre" et elle est organisée en partenariat avec la maison de ventes Christie's et Drouot. Pour constituer les lots, de nombreux artistes ou fondations ont fait don de tableaux ou créations. Les enchérisseurs pourront donc acquérir aussi bien un tableau de Pierre Soulages qu'une robe miniature réalisée par la maison Dior. Des "expériences" sont également mises en vente : une visite des toits du Louvre avec l'artiste JR, par exemple, mise à prix 6 000 euros. Les acquéreurs ont deux semaines pour enchérir, jusqu'à la fin de ce qui est critiqué par certains comme une opération de communication qui pourrait aussi répondre "aux souhaits formulés ou non exprimés de ses partenaires économiques".

Un nouvel espace de familiarisation artistique du Louvre financé par 24 lots

Ce projet de vente aux enchères est né avant la pandémie de Covid-19 pour financer un nouveau projet éducatif du musée du Louvre. Le "Studio", c'est son nom, doit ouvrir à l'automne 2021. "C'est un nouvel espace de 1 200 mètres carrés qui comprendra un espace d'accueil qui s'appelle le Forum et des ateliers qui permettront à tous les publics, en particulier des jeunes, mais aussi les publics éloignés de la culture, d'avoir une pratique artistique, de se familiariser aux collections à travers des ateliers tout au long de la journée que nous voulons gratuits", détaille Yann Le Touher, le sous-directeur du mécénat du musée du Louvre.

Le Louvre est familier des innovations en termes de mécénat pour financer ses projets. La direction a donc fait appel "uniquement à des artistes qui ont un lien particulier avec le musée, qui ont exposé et qui ont fait des projets particuliers", souligne Yann Le Touher. Les mécènes historiques, comme Cartier, Christian Dior ou encore Louis Vuitton, ont répondu présents aux sollicitations du Louvre, mais aussi des artistes qui exposent ou ont exposé dans le musée, comme Pierre Soulages, Eva Jospin ou Jean-Michel Othoniel.

À travers cette vente, nous soulignons ce lien très fort entre les artistes contemporains et le Louvre et ses collections.

Yann Le Touher, sous-directeur du mécénat du musée du Louvre

• Crédits : DR

Jean-Michel Othoniel fait partie des artistes qui n'ont pas "hésité une seconde" à donner une œuvre au Louvre pour la vente aux enchères. "Jean-Luc Martinez (le président-directeur du Louvre) et ses équipes m'ont demandé si je voulais aider le Louvre sur le programme pour les jeunes qui nécessitent d’être aidés et ils cherchaient à regrouper tous les artistes qui ont une histoire forte avec le Louvre, ce qui est mon cas", précise l'artiste-sculpteur exposé au Louvre depuis 2020. Jean-Michel Othoniel a fait don de La Rose du Louvre, un tableau de roses en collier de perles noires inspiré de la rose de Rubens. Son tableau est mis en vente à partir de 45 000 euros. L'artiste-sculpteur basé à Paris accorde une importance particulière aux programmes d'éducation culturelle. "Si je suis devenu artiste, c'est grâce aux musées. Quand j'étais enfant, s'il n'y avait pas eu de musée, je ne serais jamais devenu artiste. Je donne donc pour ce programme éducatif qui est, à mon avis, très important pour les artistes de demain, les artistes en devenir", insiste Jean-Michel Othoniel.

Parmi les lots moins "conventionnels", les enchérisseurs pourront avoir le choix entre une visite du musée avec le président-directeur du Louvre pour l’examen annuel de la Joconde (estimation à partir de 10 000 euros) ou encore une visite de nuit du musée à la lampe torche. Le musée met également aux enchères une "soirée romantique sur le toit de l'arc du Carrousel" avec un "pique-nique chic préparé par le Meurice". Enfin, une visite sur les toits du Louvre accompagné de l'artiste JR est mise en vente à partir de 6 000 euros.

Le financement par le mécénat en question

Pour Jean-Michel Tobelem, professeur associé à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le Louvre aurait pu financer ce projet sur "ses ressources propres", car "c'est une institution puissante et riche". "L'accord avec Abu Dhabi représente des sommes absolument considérables : grâce à ces sommes, le Louvre a déjà pu créer un fonds de dotation qui bénéficie de plus de 200 millions d'euros et à la fin d'une période de 30 ans, le Louvre aura collecté 400 millions d'euros uniquement pour l'utilisation du nom du Louvre à Abu Dhabi. Mais ce ne sont pas les seules ressources. Le Louvre bénéficie de surcroît, en dehors de l'utilisation du nom du Louvre pour le Louvre Abu Dhabi, de recettes qui proviennent de la mise à disposition d'œuvres et de ce que lui reverse l'Agence France Muséums, qui pilote le programme à Abu Dhabi", pointe du doigt spécialiste en gestion des musées et de la culture. Jean-Michel Tobelem voit dans cette vente aux enchères "une opération à grand retentissement dont le fondement est principalement médiatique". Le professeur associé à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne d'analyser :

Ce n'est pas simplement le Louvre qui chercherait à conforter son image et sa réputation à travers ce type d'opérations événementielles, mais une hypothèse possible est que cela réponde aux souhaits formulés ou non exprimés de ses partenaires économiques : des grandes entreprises, notamment les entreprises du luxe, qui souhaitent que leur partenariat voie leurs impacts démultipliés à travers ce genre d'opérations événementielles.

• Crédits : Giuseppe Cacace - AFP

La direction du Louvre met en avant, de son côté, le fait que le musée, "très dépendant des recettes de billetterie touristique" va perdre "entre 80 et 90 millions d'euros cette année" à cause de la pandémie de Covid-19. "Nous aurions pu arrêter certains projets, mais cela n'a pas été la décision prise. Quand on a la chance et la possibilité de faire appel à des généreux mécènes et donateurs, je pense que c'est important de pouvoir aller les solliciter pour que ces projets éducatifs puissent malgré tout ouvrir et profiter au plus grand nombre", justifie Yann Le Touher, le sous-directeur du mécénat du musée du Louvre.