Le Madison Square Garden de New York : le "jardin" de tous les possibles

Stadium | De la boxe au basket, du hockey au rodéo, du cyclisme à des concerts d'anthologie, en passant par Marilyn qui souhaite un bon anniversaire au président Kennedy, le "Garden" n'a cessé de marquer l'histoire du sport et du divertissement aux États-Unis. Depuis près d'un siècle et demi.

Les États-Unis sont un pays jeune et là-bas, les monuments centenaires ne sont pas si nombreux. Le simple fait que le Madison Square Garden fête cette année ses 142 ans en fait donc déjà un édifice remarquable, qui a par exemple abrité la première patinoire artificielle d’Amérique du Nord (1879). Les New-Yorkais l’appellent le "Garden", un petit surnom pour dire qu’il fait partie des bâtiments qui comptent à Big Apple. Ce "Garden" est aussi pour eux "The world's most famous arena", la salle la plus célèbre du monde, ce qui est un excellent résumé. Et peu importe s’il y a eu quatre Madison Square Garden à trois endroits différents.

Une idée d'un Vanderbilt et un architecte tué sur place par un mari jaloux

Le premier Madison Square Garden ouvre en 1879, quand William Henry Vanderbilt, le fils du milliardaire Cornelius Vanderbilt, achète un bâtiment à l’angle de la 26e rue et de Madison avenue. Le nom de la salle s’impose. C’est le nouveau propriétaire qui le choisit et qui décide que son Garden accueillera du sport et des divertissements. De la boxe aux spectacles de chevaux.

Le deuxième Madison Square Garden est inauguré le 16 juin 1890, au même endroit que le premier. L’ancien bâtiment est rasé, la construction du nouveau coûte un million et demi de dollars. Le Garden possède désormais 8 000 places assises, la plus grande piscine couverte du monde et une statue de Diane chasseresse sculptée par Augustus Saint-Gaudens orne sa grande tour.

L’Américain Stanford White a créé ce nouveau Madison Square Garden. L’architecte l’a imaginé avant d’y mourir, assassiné, dans la nuit du 25 juin 1906, par un mari jaloux : le millionnaire Harry Thaw l’abat de trois balles à bout portant sur la terrasse de "son" Garden. Stanford White avait été l’amant d’Evelyn Nesbit, une jeune danseuse de revue, épouse d’Harry Thaw. Le mari, la femme et l’amant, une histoire qui a inspiré le film La fille sur la balançoire, sorti en 1955, avec Farley Granger, Joan Collins et Ray Milland.

Le deuxième Madison square Garden ferme ses portes le 5 mai 1925. Entre 1890 et 1925, la salle aura fait la part belle à la boxe et au cyclisme surtout, le sport le plus populaire à l’époque. Le bâtiment est entièrement démoli, sauf la Diane chasseresse de Saint-Gaudens qui redescend sur la terre ferme et trouve refuge au musée de Philadelphie. Et puisque New York n’aime pas le vide, le deuxième Garden est remplacé par le New York Life Building dès 1928.

Marilyn Monroe sur un éléphant rose pour un gala de charité

Pour renaître, mais en beaucoup plus grand, le Madison Square Garden déménage au croisement de la 49e rue et de la 8e avenue. Le lieu change, le nom demeure et l’esprit reste : le Garden continue de faire se rencontrer sports et divertissement. La construction de celui que tout le monde appelle le "old Garden" revient à 5 600 000 dollars. 18 000 places assises pour un écrin à l’atmosphère inimitable, véritable temple du sport américain, enfumé et joyeux.

Jusqu’en 1968, pendant quarante-trois ans, le old Garden voit se succéder les plus grands dans tous les sports. Le hockey avec les New York Americans dès 1925, puis les Rangers l’année suivante, le basket, la boxe, l’athlétisme, le catch, le cyclisme, bien sûr, mais aussi le rodéo, le cirque.

Tout a toujours été possible au Madison Square Garden. Admirer Patrick Ewing dans la raquette, hurler sur un lancer de Mark Messier, mais aussi voir Marilyn Monroe sur un éléphant rose pour un gala de charité, ou bien l’entendre souhaiter un joyeux anniversaire mémorable au président John Fitzgerald Kennedy le 19 mai 1962.

Les lumières se sont éteintes sur le troisième Madison square Garden le 13 février 1968 avec un concours canin. La petite histoire retiendra que c’est Skipper, un charmant Lakeland terrier, qui l’a emporté. Juste avant, le 11 février 1968, les Rangers ont disputé le dernier match de hockey du vieux Garden, un match nul 3 buts partout contre Détroit et un vrai moment d’émotion avec de vieux Rangers venus patiner une dernière fois sur la glace du vieux Garden. Ensuite, pas de sentiments, l’arène est détruite, encore, pour laisser place à un parking cette fois. Depuis 1989, des appartements ont remplacé ce parking.

L'actuel Madison, le 4e : jusqu'à 18 000 spectateurs, 3 clubs résidents et une patinoire

Le Madison Square Garden 4e version, le bâtiment actuel, en fait, est situé sur la 7e avenue, entre la 31e et la 33e rue et il a été inauguré le 11 février 1968. Le vieux Garden respirait encore que le nouveau avait déjà ouvert ses portes, toujours à Manhattan.

Il y a 3 clubs résidents au Madison Square Garden. Les Rangers, en hockey sur glace, depuis 1926 ; le liberty de New York, en basket féminin, depuis 1997, et les Nicks de New York, depuis 1946, en basket masculin. Petite précision : la patinoire se trouve sous le terrain de basket, ce qui peut vous permettre d’assister à un match de basket pendant la journée et à un match de hockey le soir.

Mais le record de spectateurs au Madison Square Garden ne fut ni pour du basket ni pour du hockey, mais pour de la boxe. Le 17 janvier 1941, 23 190 fans se pressent pour assister au championnat du monde des poids welters entre Fritzie Zivic et Henry Armstrong.

Jusque dans les années 1990 et l’avènement de Las Vegas comme nouveau bastion de la boxe américaine, tous les meilleurs boxeurs sont passés par le Madison Square Garden, de Mohamed Ali à Mike Tyson en passant par l’Allemand Max Schmeling, Joe Louis, le bombardier noir, l’invaincu Rocky Marciano, évidement Sugar Ray Robinson, le Français Marcel Cerdan ou Jake LaMotta, le taureau du bronx incarné sur grand écran dans Raging Bull par Robert De Niro, né à New York, dans le quartier de Manhattan, tout près du Garden.

Aujourd’hui, la grande salle du Madison Square Garden peut accueillir 18 000 spectateurs. Totalement rénovée en 2013 pour 1 milliard de dollars, la salle la plus célèbre du monde continuera encore longtemps à accueillir le meilleur du sport et du divertissement. Le 21 juin dernier, les Foo Fighters ont ainsi donné le premier concert de l’ère post-Covid du Madison Square Garden.

