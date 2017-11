Déjà, échouer dans la vie, ce n’est pas simple... Mais échouer aux échecs c’est encore plus compliqué... L’échec aux échecs, le « méta-échec », c'est le sujet de Superfail avec Maxime Vachier-Lagrave, l’un des trois plus grands joueurs d’échecs au monde.

Aux échecs il faut être prêt à affronter toutes les situations, forcément je suis plus en confiance quand je gagne car chaque échec amène l’échec pour les parties suivantes. Chaque joueur vit ses périodes de doute et chaque partie est un combat psychologique de tous les instants, il faut réussir à rentrer dans la tête de l’adversaire, semer le doute avec des coups surprenants...

Maxime Vachier-Lagrave

Écouter Écouter Le "méta-échec" : comment échouer au jeu des échecs Le "méta-échec" : comment échouer au jeu des échecs

"Superfail", à découvrir chaque vendredi

"Superfail" est notre nouveau podcast "natif", né comme podcast et originaire du numérique, sans passer d’abord par l’antenne hertzienne. C’est Guillaume Erner, le producteur des Matins de France Culture, qui se lance sur cette nouvelle "antenne" numérique : chaque vendredi matin, retrouvez une histoire d'échec, de fail, décryptée avec un invité. Un nouveau programme à part entière à écouter à votre rythme, quand vous le désirez. Et qui a pour ambition d'explorer les possibilités offertes par le média, en termes de ton, d'écriture, de durée...

Retrouvez l'intégralité des épisodes de Superfail

Pour vous abonner au podcast

Pour Android et autres applications : abonnez-vous avec le fil RSS (sur téléphone Android et autres applications)

Sur iTunes et téléphones Apple : abonnez-vous avec ce lien