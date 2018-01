Le nouveau Vélib, un vélo aux roues carrées

Le vélo en partage est un principe très simple : bénéficier d’un vélo sans en posséder un. Jusqu’ici, cela fonctionnait plutôt bien mais aujourd’hui la voie s’est voilée depuis la perte du marché par l’ancien prestataire de services JCDecaux qui possédait un parc de 18 000 vélos.

Il y a dix ans, l’appel d’offre pour le Vélib était remporté par JCDecaux. Après expiration de l’offre à la fin de l’année 2017, c’est Smovengo qui a remporté le marché, proposant des vélos plus difficiles à voler, un vélo plus léger et plus moderne et une offre plus connectée...

Mais aujourd’hui, l’entrerprise rencontre des énormes problèmes : en janvier, Smovengo devait installer 600 stations, mais aujourd’hui, à peine 100 stations sont prêtes...

Les prochains mois risquent d’être compliqués pour les usagers du vélib alors qu’Anne Hidalgo ambitionne pour la France de devenir le plus grand service de vélos partagés en Europe.

Alors que le Vélib était en train d’être retiré du marché, un service innovant a fait son apparition : le vélo en « free-floating », disposé au hasard dans la ville et géolocalisé.

Un échec là aussi et des flottes carrément retirées du marché à Reims, Lille et Bruxelles suite au vandalisme et à la privatisation des vélos par ses usagers...

Le Superfail de la semaine avec notre invité : Adrien Lelièvre, journaliste aux Echos.

