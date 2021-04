Le principe de laïcité

Après le coup d’envoi au Conservatoire national des arts et métiers à Paris sous la forme "[d’]une conférence de haut niveau entre des intellectuels de toutes les sensibilités : l'académicienne Barbara Cassin, l'essayiste Caroline Fourest, les philosophes Henri Peña-Ruiz ou Gaspard Koenig…" se tiendront "des tables rondes et des groupes de travail sur la liberté d'expression – avec l'avocat Richard Malka –, la recherche, la jeunesse, l'intégration citoyenne…" a précisé Marlène Schiappa. Mais "les critiques portant sur le coup médiatique de cette initiative sont déjà vives", relève Le Monde. "On ne fait pas un débat après une loi", a dénoncé lundi sur France Info l’eurodéputé EELV Yannick Jadot, évoquant le projet de loi contre le « séparatisme », adopté en première lecture la semaine dernière par le Sénat. Il est vrai qu’en général, le débat précède et prépare la loi. Invitée à prendre part aux échanges, la CFDT a refusé en demandant d’"arrêter de faire de la laïcité un objet d’agitation médiatique permanent". Et Marianne souligne que "l’annonce de cette consultation intervient quelques semaines après que Marlène Schiappa a évoqué devant le Sénat le "remplacement" de l’Observatoire de la laïcité, auquel une nouvelle structure devrait succéder". Cette instance présidée par l’ancien ministre socialiste Jean-Louis Bianco, est accusée par certains politiques ou membres du Printemps républicain d’avoir été trop laxiste contre l’islamisme.

Tour de table

Dans Libération, Victor Boiteau brosse le portrait des principaux participants annoncés. Parmi eux, Caroline Fourest - dont on connaît l’engagement pour la laïcité et la liberté d’expression - attend de cette consultation de la"pédagogie", notamment auprès des jeunes. "Beaucoup de jeunes aujourd’hui pensent que la laïcité, c’est être contre les religions, au lieu de voir que c’est un cadre qui protège l’égalité homme-femme, qui protège la citoyenneté, c’est-à-dire ce qui nous réunit", disait-elle à France Infodimanche en évoquant les sondages : "Plus de la moitié des jeunes pensent que critiquer les religions, c'est être raciste et quelque chose qu'il faut condamner." Pour Henri Peña-Ruiz, militant de longue date, la laïcité est un "principe d’unification", elle a "donc pour référence et fondement la chose commune à tous, en deçà des différenciations spirituelles". Quant au libéral Gaspard Koenig, il défend une vision anglo-saxonne de la laïcité.

La dispersion des religions en communautés privées, développant leurs propres normes internes sans pour autant contrevenir à la loi commune, fait partie intégrante du projet démocratique.

Et Philippe Gaudin, directeur de l’Institut européen en sciences des religions (IESR), insiste sur l’importance de l’enseignement du fait religieux à l’école, qui n’est pas "une entorse à la laïcité mais, au contraire, une extension de celle-ci, […] un accès à une culture commune selon les critères laïques des savoirs se construisant peu à peu de manière critique".

"On en demande trop à la laïcité."

La question de la laïcité oppose régulièrement deux camps en France : les partisans du respect de la liberté religieuse tant qu’elle ne trouble pas l’ordre public, et les tenants d’un cadrage plus rigoureux de cette liberté, notamment sur le port de signes religieux comme le voile islamique. Un débat qui "risque de se poursuivre indéfiniment si l'on persiste à penser que l'on peut répondre de façon légale à une question civilisationnelle", estime Laetitia Strauch-Bonart dans Le Point.

La laïcité prise dans son sens littéral est un ensemble de principes et non de valeurs.

Principe de séparation des Églises et de l’État, la laïcité à la française "va plus loin que le sécularisme anglophone en garantissant la neutralité de l'État vis-à-vis du fait religieux".

Or, ces dernières années, elle s'est retrouvée invoquée comme solution providentielle aux tensions de notre pays, des plus minimes – le port du burkini ou celui du hidjab de course à pied – aux plus graves – les attentats islamistes –, sans qu'elle n'ait de légitimité ou d'effectivité pour le faire.

Paradoxalement, relève-t-elle, "alors que dans de nombreux pays, comme les États-Unis, le sécularisme a été conçu pour défendre la religion de l'empiétement de l'État, en France la laïcité l'a été pour protéger l'État de la mainmise religieuse".

Ce que rappelle Patrick Weil sur le site de l’hebdomadaire : Briand et Clemenceau, les pères de la loi de 1905, faisaient face "à une situation de quasi-guerre civile". Mais "la masse des croyants catholiques ne devait pas souffrir de la volonté du pape qui tentait de les mettre dans l'illégalité. Seuls les prélats qui commettent des délits sont personnellement traduits en justice." L’auteur de De la laïcité en France (Grasset) estime que la loi devrait suffire et il s’étonne qu’après l’assassinat de Samuel Paty, et la découverte de la page Facebook du recteur de la mosquée de Pantin appelant au soulèvement contre le professeur, la réponse du gouvernement ait été de fermer la mosquée sans poursuivre son recteur.

L'article 35 de la loi de 1905 a pourtant été prévu pour ce type de délit. Il punit de trois mois à deux ans d'emprisonnement un ministre du culte qui aurait provoqué les croyants à résister à l'autorité publique ou qui aurait tendu « à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres.

Un article très souvent invoqué entre 1906 et 1914. Pourtant Gérald Darmanin affirmait devant la commission des Lois du Sénat, le 3 mars dernier, qu'il "n'a jamais été utilisé par aucun gouvernement" et le garde des Sceaux, pénaliste reconnu, confessait qu'il l’ignorait : "Je ne suis pas le Dalloz"...

Dans le cadre de ces états généraux de la laïcité, une consultation de 50 000 lycéens sera organisée. Selon un sondage Ifop, un tiers d’entre eux perçoivent comme "discriminatoires" les lois destinées à faire respecter la laïcité dans les établissements scolaires. Commentaire de Patrick Weil : "C'est normal ! On convoque les élèves à des sermons, on leur présente la laïcité comme un catéchisme. Lorsqu'on leur explique la grandeur de ce système juridique conçu en 1905, lorsqu'on leur dit que nul n'a le droit de faire pression sur eux et qu'eux n'ont le droit de faire pression sur personne… ils sont d'accord !"

Dans la République, la liberté, c'est le droit commun, et l'autorité ne peut être que la garantie de la liberté. (Clemenceau)

