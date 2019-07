Le régime "Paléo", un retour à nos origines contesté

Sur la base d’une alimentation sans produits transformés et de certaines pratiques sportives, le régime Paléolithique promet une vie plus proche de la nature. Peu d’études existent à propos de ce qui est dénoncé par plusieurs scientifiques, notamment pour son "image naïve, simpliste et irréelle".

Très en vogue chez certaines célébrités, comme l’actrice Uma Thurman, le régime "Paléo" intrigue. Popularisé aux Etats-Unis ces dernières années, il est aussi arrivé en Europe. Ses adeptes cherchent un type d’alimentation sain, qui réduirait le risque de maladies chroniques et favoriserait la perte de poids. Ses critiques dénoncent le problème des carences, qui pourraient arriver avec l'élimination de certains aliments.

Une idée née dans les années 70

Les premières études sur l’alimentation Paléo remontent à 1975 avec Walter L. Voegtlin, un gastro-entérologue américain, et son livre : The Stone Age Diet : Based on In-depth Studies of Human Ecology and the Diet of Man (Le régime d'âge de pierre : Basé sur des études approfondies de l'écologie humaine et du régime de l'homme).

Les Cro-Magnon ont suivi un régime sans grains et produits laitiers et une quantité minime de sucres simples pendant le Paléolithique supérieur et ils se sont adaptés génétiquement. L’idée de Voegtlin est que l’homme moderne mange des aliments impropres à son système digestif. Cela provoquerait les désordres métaboliques subis par beaucoup d'Américains, tels que l'obésité.

Dix ans plus tard, en 1985, le radiologue américain Stanley Boyd Eaton écrit l’article "Paleolithic nutrition", publié dans The New England Journal of Medicine. Basé en grande partie sur le régime alimentaire de nos ancêtres est-africains, ce régime paléo était pauvre en graisses saturées, à la mesure de la chair maigre des animaux sauvages.

En 2002, Loren Cordain, professeur au département des sciences de la santé et de l'exercice de l'université d'État du Colorado, reprend la même théorie avec son livre Le régime Paléo. Ce livre explique le fonctionnement pratique de ce régime, liste les aliments considérés comme paléolithiques et ceux considérés comme non-paléolithiques. Il initie le mouvement "The Paleo Diet ®".

Les critiques et points de vue de la médecine traditionnelle

Mais ces choix alimentaires soulèvent de nombreuses critiques de la part de scientifiques.

"Les vraies études scientifiques sur les effets du régime paléo sont peu nombreuses, menées sur un faible nombre de patients, et s’accordent rarement sur le message à faire passer" soulignait en 2015 Bernard Portha, directeur de recherche en biologie à l’université Paris-Diderot, dans un entretien à Sciences et Avenir.

Pour lui, les essais ne constituent pas une preuve suffisante de bénéfice ou d’équilibre, parce qu'ils n’impliquent qu’un petit nombre de sujets.

Professeur d’écologie comportementale à l’Université du Québec, Luc-Alain Giraldeau estime dans son livre Dans l’œil du pigeon (2016) que l’idéologie du régime paléo "_repose sur une image naïve, simpliste et irréelle de l’ère paléolithique_". Cette phrase vise les ingrédients contemporains du régime paléo, qui n’existaient pas au Paléolithique. Il s’agit, selon celui qui dirige désormais l'Institut national de la recherche scientifique du Québec (INRS), d’un régime adapté à la vie moderne et donc pas vraiment paléo.

Nutritionniste à Paris, le Dr Brigitte Danchin ajoute dans Sciences et Avenir que "ce régime n’est pas adapté aux plus jeunes, qui ont besoin du calcium des produits laitiers pour bien se développer". Les principales sources du calcium sont habituellement les produits laitiers. Avec l’alimentation paléo, le calcium vient des végétaux (pissenlit, mâche, noix, asperges), insuffisants selon la nutritionniste.

Pas de produits transformés et des repas en fonction de sa faim

Le régime Paléo affirme s’inspirer de l’alimentation de nos ancêtres chasseurs-pêcheurs-cueilleurs.

On ne parle pas d’un régime strictement minceur : les aliments interdits sont les aliments du néolithique, considérés comme néfastes pour notre organisme. Les aliments à exclure sont en particulier tous les produits transformés (produits laitiers, conserves), les céréales complètes, les céréales raffinées, les sucres, les légumineuses, les pommes de terre, les autres huiles végétales. Le café, le thé et l'alcool peuvent être consommés avec modération.

Les aliments conseillés sont le poisson sauvage ou pêché, la viande nourrie à l’herbe, les œufs, les légumes locaux, les fruits de saison, les graisses saines (huile de coco, huile extra vierge d’olive), les fruits secs et les graines.

Sont considérés comme "dessert" les oléagineux (amandes, noisettes, noix), les dattes, les bananes, les petits fruits rouges, les fraises, les framboises, les myrtilles, les mûres, la farine de coco, le miel et le chocolat noir.

Autre point clé de cette alimentation : l’absence de repas préétablis. Il est recommandé de manger quand on sent la faim et jusqu’à satiété.

Les bénéfices pour la santé seraient multiples : d'après ses partisans, le régime paléo permettrait d’éliminer les graisses du foie et d’améliorer le cholestérol ; il est conseillé aux diabétiques et il favoriserait aussi le bon fonctionnement du système cardiovasculaire.

Un mode de vie aussi

Mais il n’y a pas que l’alimentation. "Vivre Paléo" signifie aussi pour ses militants adopter un mode de vie plus sain, et donc intégrer du sport.

En 2014, le Suisse Jérôme Pinard, expert en art martiaux et passionné du Paléo, a fondé la méthode du Mouvement Naturel : le "Paléo Fitness", la première école en Suisse pour "apprendre à utiliser la façon naturelle de bouger de l’être humain". Inspiré par les mouvements des hommes du paléolithique, ce type de sport adopte des principes de praticité, efficience, pleine présence, instinct, vitalité, adaptabilité. Avec pour exercices de base la marche à pieds nus, la quadrupédie, la course ou les sauts explosifs.

"Vivre Paléo" passe également par un bon sommeil (7 à 9 heures par jour), pour réguler l’humeur et le stress et améliorer les performances sportives. L’idéal serait de dormir dans l’obscurité totale, loin des objets modernes connectés (smartphone, tablettes…).

Enfin, ce mode de vie prône un quotidien au grand air et au soleil, pour pouvoir synthétiser la vitamine D, indispensable au système immunitaire et à la synthèse du calcium.

Avec la collaboration d'Eric Chaverou