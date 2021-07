Le stade d'Anfield, fief des Reds du Liverpool Football Club

Stadium | C'est une enceinte mythique à Liverpool, dans l'Histoire du foot britannique et au-delà. L'antre des Rouges, où est né le Kop, tribune de référence pour les spectateurs. Car à Anfield, le public est d’une ferveur et d’une fidélité inégalables à ce qui est devenu l'un des plus grands clubs au monde.

Pour bien comprendre ce que représente le stade d’Anfield à Liverpool, il suffit d’écouter Steven Gerrard. Il y a quelques années, lorsqu'il était le capitaine du Liverpool Football Club, Gerrard a expliqué : "Au moment de ma mort, ne m’amenez pas à l’hôpital, amenez moi au stade, à Anfield. Je suis né à Anfield et je mourrai à Anfield".

D'abord le terrain des Bleus avant un premier titre des Reds en 1901

Anfield a été construit en 1884 et il est d’abord le terrain de jeu des Bleus d’Everton, le premier club de Liverpool. Mais parce que le loyer était trop cher, le président d’Everton décida de quitter Anfield et de se construire son propre stade. Goodison Park, juste à côté, en fait, à peine 5 minutes en voiture, moins d’un kilomètre et demi. Pour ne pas se retrouver avec un stade sur les bras, le propriétaire d’Anfield lance alors l’idée de créer un autre club qui évoluerait à Anfield. C’est ainsi que naît le Liverpool football club, tout de rouge vêtu, le 15 mars 1892.

Pour le premier match des Reds dans ce stade d’Anfield qui est désormais le leur, ils ne sont que 200 spectateurs à assister à la victoire 7 buts à 1 de Liverpool contre l’équipe de Rotherham en match amical. Mais Liverpool n’attend pas très longtemps pour faire d’Anfield le temple du football anglais. Dès la saison 1901, les Reds remportent leur premier titre de champion.

Le Spion Kop, tribune de référence

Très rapidement, Anfield grandit ! Et pour le 2e titre de champion d’Angleterre de Liverpool, en 1906, la capacité du stade monte à 32 000 places grâce, notamment à l’inauguration de la Tribune qui, encore aujourd’hui, reste la plus célèbre d’Anfield : le Spion Kop, La Tribune qui se trouve derrière l’un des buts, du côté de Walton Breck Road. C’est un journaliste, Ernest Ewards, qui eut l’idée de lui donner ce nom. La bataille de Spion Kop, littéralement la bataille de la colline de l’espion, en janvier 1900, fut une défaite sanglante pour les Britanniques contre les Boers en Afrique du Sud. Deux futures personnalités majeures du XXe siècle servaient du côté Britannique : Gandhi comme brancardier et Winston Churchill comme lieutenant de cavalerie et correspondant de guerre. Eux rentrèrent indemnes, mais 383 soldats furent tués durant cette bataille, la plupart originaires de Liverpool.

Aujourd’hui, le mot Kop, à Anfield et partout dans le monde, désigne les tribunes où se regroupent les supporters les plus fervent. Souvent derrière les buts.

Au fil des années, le visage d’Anfield change. En 1957, par exemple, des projecteurs sont installés. Ils seront inaugurés le 30 octobre 1957. Clin d’œil de l’histoire, pour un match contre Everton, comme si le derby de la Mersey devait se jouer en pleine lumière.

Le Kop aussi fait sa mue. En 1994, il est même rasé afin de supprimer les places debout. À Anfield comme ailleurs, pour des raisons de sécurité, les supporters devront s’asseoir. Mécaniquement, les affluences baissent. Le record du stade, 61 905 spectateurs, établit en février 1952 pour un match de coupe d’Angleterre contre Wolverhampton ne seront donc vraisemblablement jamais battu. Aujourd’hui, la capacité d’Anfield est de 54 000 places, toutes assises.

Des joueurs de légende

Entre Jimmy Ross, l’écossais, premier vrai buteur de Liverpool, recruté pour 75 livres en 1894 et Virgil Van Dijk, arrivé sur les bords de la Mersey en 2018 pour 84 millions d’Euros, quelques joueurs fantastiques ont foulé la pelouse d’Anfield avec le maillot des Reds sur le dos.

Billy Liddell, d’abord, écossais, toute sa carrière à Liverpool, entre 1938 et 1961. A Anfield, il était King Billy.

Un peu plus tard, les fans adorent Ian Callaghan, un gars du coin, un vrai, un lad de Liverpool, 857 matches sous le maillot de Reds, record absolu entre 59 et 78.

En 1977 arrive Kenny Dalglish, le symbole de l’époque glorieuse du Liverpool Football Club avec notamment six championnats d’Angleterre et 3 coupes d’Europe des clubs champions.

Devenu coach, Dalglish entraîne le gallois Ian Rush, le meilleur buteur de l’histoire du club : 340 buts entre 1980 et 1996.

La dernière star d’Anfield, c’est incontestablement Steven Gerrard. Considéré comme l’un des plus grands footballeurs britanniques de l’histoire, il est arrivé premier devant Kenny Dalglish au classement des joueurs préférés des supporteurs.

Un incroyable public pour ne jamais marcher seul

L’une des particularité d’Anfield, c’est son public. D’une ferveur et d’une fidélité inégalable. La devise du club est là pour le rappeler. "You’ll never walk alone", vous ne marcherez jamais seuls… Au départ, une chanson extraite de "Carousel", une comédie musicale de 1945. Après le succès de la version originale, tout le monde a chanté You’ll never walk alone. De Franck Sinatra à Elvis Presley, en passant par Johnny Cash, Nina Simone ou Ray Charles, mais la version la plus connue est signée par Gerry and the Pacemakers, un groupe de Liverpool, en 1963. Rapidement, la chanson devient l’hymne des fans, une déclaration d’amour pour les joueurs qui descend des travées d’Anfield avant chaque match.

L’histoire d’amour entre les supporteurs et Anfield a pourtant été sacrément menacée. Le stade des Reds a tout simplement failli disparaître. En 2007, Le club a été racheté par deux actionnaires américains qui, d’emblée parlent de construire un nouvel écrin, plus grand, plus beau, plus lucratif, surtout. Une enceinte de 73 000 places à Stanley Park. Anfield est condamné. Évidemment, les fans manifestent, mais sans succès. Ce qui sauve Anfield, en fait, paradoxalement, c’est une crise. La crise économique de 2008 qui contraint les propriétaires à des mesures d’austérité et donc à conserver leur bon vieux stade. Anfield a été modernisé, mais le plus emblématique des monuments de Liverpool est resté debout.