Le stade Maracanã, temple du beau jeu

L'enceinte est sacrée pour les amateurs comme pour les professionnels du ballon rond. Un monument brésilien, longtemps plus grand stade au monde et chaudron du "futebol", qui a vu briller Pelé, Garrincha ou Zico. Cette structure ovale de légende de 317 mètres sur 279, culminant à 32 m, est devenue l'un des plus célèbres monuments de Rio.

Inauguré en 1950 grâce au journaliste Mário Filho

Lorsque le Brésil a été pressenti pour accueillir la Coupe du monde 1942, l'idée est née de construire un stade gigantesque dans la capitale brésilienne. La guerre a mis un terme à ce projet pharaonique jusqu'en 1948. Le cinquième plus grand pays au monde possédait évidemment des stades, mais de taille moyenne. Pas suffisamment imposant en tout cas pour servir d'écrin à la quatrième Coupe du monde. L'idée est donc remise sur la table, mais les divergences sont nombreuses. Les autorités fédérales et locales se déchirent à propos du financement, public ou privé, et le stade reste dans les cartons. Jusqu'à ce qu'un journaliste, le plus célèbre de tous à l'époque, Mário Filho, entre en jeu. À coup d'éditos et d'articles dans son Jornal do sports, Filho remporte ce que l'on appela "la bataille du stade" et parvient même à imposer la construction du Stade municipal de Rio, son nom officiel, dans le quartier de Maracanã, à proximité du centre-ville. Depuis sa mort en 1966, même si personne n'utilise ce nom, le Maracanã est officiellement baptisé Stade Mário Filho.

L'édifice qui n'est finalement pas signé d'Oscar Niemeyer, jugé trop ambitieux, est inauguré en 1950, après un chantier qui aura duré moins de deux ans. Sous la direction de l'ingénieur Paulo Pinheiro Guedes et d'une équipe d'architectes brésiliens, 1 500 ouvriers ont travaillé jour et nuit pour terminer dans les délais ce point d'orgue d'un complexe sportif. 10 000 tonnes de fer, 500 000 sacs de ciment et trois millions de briques sont nécessaires pour bâtir le plus grand stade du monde : 183 254 places assises et même 220 000 si l'on compte les spectateurs debout. En Écosse, à Glasgow, Hampden Park et ses 150 000 places est largement surpassé. Aujourd'hui, après plusieurs phases de modernisation et le renforcement des mesures de sécurité, la capacité du Maracanã a été réduite à 78 838 places. Le plus grand stade du monde se trouve désormais à Pyongyang, en Corée du Nord. Le stade du 1er mai peut accueillir 150 000 spectateurs.

• Crédits : Carlos Eduardo Cardoso / Agência Estado - AFP

"Seules trois personnes ont fait taire le Maracanã"

Le premier match de la Coupe du monde 1950, le 24 juin, aura donc été le premier match joué au Maracanã. Le Brésil s'impose 4 à 0 face au Mexique. L'ouverture du score, à la 30e minute de jeu, est signée Ademir, premier buteur de l'histoire du Maracanã. La Coupe du monde est bien lancée, mais elle se termine par un drame. Le 16 juillet 1950, le Brésil dispute son dernier match du tableau final contre l'Uruguay. Les coéquipiers d'Ademir n'ont besoin que d'un match nul pour être champions du monde. Le score est d'un but partout quand l'Uruguayen Alcides Ghiggia déborde sur le côté droit. Moacir Barbosa, le gardien brésilien, anticipe un centre et Ghiggia marque :

Regardez, le joueur qui me marquait se prend la tête de désespoir entre les mains. Seules trois personnes ont fait taire le Maracanã. Le pape, Frank Sinatra et moi. Alcides Ghiggia

• Crédits : Paulo Fridman / Corbis - Getty

L'Uruguay remporte sa deuxième Coupe du monde. Le Brésil pleure et Barbosa, le gardien de but du Brésil, l'un des seuls joueurs noirs de l'équipe, est tenu pour responsable du "Maracanazo", le coup du Maracanã. Juste avant la finale, il avait été élu meilleur gardien du tournoi, mais il traînera pourtant cette finale perdue durant toute sa vie. En 1994, on lui refuse même l'accès au camp d'entraînement de la sélection brésilienne. Barbosa explique alors : "Au Brésil, la peine maximale pour un crime est de 30 ans. Moi, je paie depuis plus de 43 ans pour un crime que je n'ai pas commis."

Le jardin de Pelé

Barbosa le maudit, c'est Edson Arantes do Nascimento, plus connu sous le surnom de Pelé, qui devient le roi du Maracanã, de la fin des années 50 jusqu'au début des années 70. C'est là qu'il joue son premier match avec l'équipe du Brésil. Il n'a que 17 ans, le 7 juillet 1957, contre l'Argentine. Première sélection et premier but. Mais le Brésil perd 2 buts à 1. Douze ans plus tard, Pelé inscrit le millième but de sa carrière dans son jardin du Maracanã, le 19 novembre 1969. Santos, le club de Pelé, et Vasco de Gama sont à égalité. Un but partout. Pénalty pour Santos. Pelé bat Andrada, le gardien de Vasco, dans un délire indescriptible.

Pelé pleure et Andrada aussi. "J'étais désespéré, raconte le gardien", qui restera comme l'homme qui a encaissé le millième but de Pelé. "Je voulais vraiment l'arrêter. Je n'avais vraiment aucune envie d'entrer dans l'histoire de cette manière". Un compère de Pelé s'est également illustré au Maracanã : Manoel Francisco dos Santos, surnommé Garrincha par sa sœur, du nom de ces petits oiseaux qui mourraient lorsqu'on les mettait en cage. Malgré sa jambe gauche plus courte que la droite de six centimètres, Mané Garrincha restera comme l'un des plus grands dribbleurs de l'histoire du football. À sa mort, le 20 janvier 1983, à Rio, à seulement 49 ans, des suites d'une cirrhose, son corps a été transporté au Maracanã, où il a reçu la joie du peuple, l'hommage des Brésiliens.

Contrairement à Pelé ou Garrincha, Zico n'a jamais remporté la Coupe du monde, mais depuis 1950, personne n'a marqué plus de buts que Zico au Maracanã : 333 exactement dans les années 70 et 80 pour le Pelé blanc. Roi sans couronne, mais roi quand même.

Avec son club de Barcelone, Lionel Messi, lui, a remporté tous les titres possibles, mais avec l'équipe d'Argentine, il aura dû attendre d'avoir 34 ans pour remporter son premier trophée majeur : le 11 juillet dernier, la Copa América. Une victoire 1 à 0 contre le grand rival brésilien, à Rio, au Maracanã. Un triomphe.

L'électricité coupée, le gazon jauni, les vestiaires cambriolés

Mais le Maracanã aura aussi connu quelques heures sombres après les Jeux olympiques de 2016, par exemple quand le stade est laissé à l'abandon pendant de longs mois à cause d'un imbroglio politico juridique. En 2014, le stade accueillait la finale de la Coupe du monde entre l'Allemagne et l'Argentine : victoire de l'Allemagne, puis la finale des Jeux en 2016 entre le Brésil et l'Allemagne et victoire du Brésil. Puis, plus rien. Ni le consortium qui gère le stade, ni le comité d'organisation des Jeux olympiques, ni la ville, ni l'État de Rio ne veulent prendre en charge les travaux de réparation et de maintenance du stade. L'électricité est coupée, le gazon jauni, les vestiaires cambriolés et les touristes doivent se contenter de photos devant les grilles fermées.

Mais les quatre grands clubs de football de Rio, Flamengo, Fluminense, Vasco de Gama et Botafogo, ainsi que l'équipe du Brésil ne peuvent pas se passer du Maracana pour leur grand match. Et le stade restera encore longtemps le monument le plus connu du Brésil avec le Christ Rédempteur.

• Crédits : Buda Mendes / LatinContent - Getty